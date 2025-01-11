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ميقاتي يعلق على قضية ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وسوريا
ميقاتي يعلق على قضية ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وسوريا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم السبت، أن ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وسوريا، يمثل أولوية للبلدين وسيتم تشكيل لجنة مشتركة... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T12:52+0000
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وقال ميقاتي، في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" أحمد الشرع (الجولاني)، في العاصمة السورية دمشق: "على سلم الأولويات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا، ولكن أيضا مثلما قال السيد أحمد الشرع، فهذا يمكن أن يأخذ بعض الوقت ولا يجب أن نربط الأمور ببعضها البعض.. هناك بعض الأمور على الحدود يجب ضبطها ضبط كامل خاصة في النقاط الحدودية الغير شرعية لوقف أي عملية تهريب بين البلدين".وأوضح أنه سيتم التعاون بين البلدين في ملف تأمين الحدود، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة لبنانية سورية، للقيام بعملية ترسيم الحدود.من جهته، قال الشرع إن "سوريا ستقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في لبنان، وهناك فرصة أمام الشعبين لبناء علاقة إيجابية على أساس احترام سيادة البلدين"، مؤكدًا أن "الأولوية الآن في سوريا للوضع الداخلي وحالة الأمن وحصر السلاح بيد الدولة ثم طمأنة الدول المجاورة".وأشار مصدر لـ"سبوتنيك"، إلى أن أهم المحاور التي سيتم مناقشتها هي "عودة النازحين السوريين وملف المفقودين اللبنانيين وتنظيم عملية الدخول من لبنان إلى سوريا، بهدف تمتين العلاقات الثنائية".وأضاف المصدر أنه "تم البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة، كما تطرق البحث إلى ما تعرّض له الجيش اللبناني، على الحدود مع سوريا في البقاع".
https://sarabic.ae/20250111/ميقاتي-في-دمشق-في-أول-زيارة-لرئيس-وزراء-لبناني-منذ-2010--1096682201.html
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أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي

ميقاتي يعلق على قضية ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وسوريا

12:52 GMT 11.01.2025 (تم التحديث: 12:54 GMT 11.01.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم السبت، أن ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وسوريا، يمثل أولوية للبلدين وسيتم تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ العملية لكن الأمر قد يأخذ بعض الوقت، على حد قوله.
وقال ميقاتي، في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" أحمد الشرع (الجولاني)، في العاصمة السورية دمشق: "على سلم الأولويات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا، ولكن أيضا مثلما قال السيد أحمد الشرع، فهذا يمكن أن يأخذ بعض الوقت ولا يجب أن نربط الأمور ببعضها البعض.. هناك بعض الأمور على الحدود يجب ضبطها ضبط كامل خاصة في النقاط الحدودية الغير شرعية لوقف أي عملية تهريب بين البلدين".
وأوضح أنه سيتم التعاون بين البلدين في ملف تأمين الحدود، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة لبنانية سورية، للقيام بعملية ترسيم الحدود.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يصل إلى قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، للقاء أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
ميقاتي في دمشق في أول زيارة لرئيس وزراء لبناني منذ 2010
11:53 GMT
من جهته، قال الشرع إن "سوريا ستقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في لبنان، وهناك فرصة أمام الشعبين لبناء علاقة إيجابية على أساس احترام سيادة البلدين"، مؤكدًا أن "الأولوية الآن في سوريا للوضع الداخلي وحالة الأمن وحصر السلاح بيد الدولة ثم طمأنة الدول المجاورة".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس حكومة تصربف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى قصر "الشعب" في العاصمة السورية دمشق، للقاء أحمد الشرع.

وأشار مصدر لـ"سبوتنيك"، إلى أن أهم المحاور التي سيتم مناقشتها هي "عودة النازحين السوريين وملف المفقودين اللبنانيين وتنظيم عملية الدخول من لبنان إلى سوريا، بهدف تمتين العلاقات الثنائية".
وأضاف المصدر أنه "تم البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة، كما تطرق البحث إلى ما تعرّض له الجيش اللبناني، على الحدود مع سوريا في البقاع".
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