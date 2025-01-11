https://sarabic.ae/20250111/ميقاتي-في-دمشق-في-أول-زيارة-لرئيس-وزراء-لبناني-منذ-2010--1096682201.html
ميقاتي في دمشق في أول زيارة لرئيس وزراء لبناني منذ 2010
ميقاتي في دمشق في أول زيارة لرئيس وزراء لبناني منذ 2010
سبوتنيك عربي
وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلى قصر "الشعب" في العاصمة السورية دمشق، للقاء أحمد الشرع قائد الإدارة الجديدة. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T11:53+0000
2025-01-11T11:53+0000
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وأشار مصدر لـ "سبوتنيك" أن أهم المحاور التي سيتم مناقشتها هي عودة النازحين السوريين وملف المفقودين اللبنانيين وتنظيم عملية الدخول من لبنان إلى سوريا بهدف تمتين العلاقات الثنائية".وبحسب المصدر، من المتوقع أن تفتح زيارة ميقاتي لسوريا مساراً جديداً من العلاقات بين البلدين، وتصحيحاً أو تعديلاً للاتفاقات بينهما، حيث يوجد 42 اتفاقية موقَّعة بين لبنان وسوريا، معظمها، بعد عام 1990، وأبرز هذه الاتفاقيات "معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق"، و"اتفاقية الدفاع والأمن"، و"اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي"، و"اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية".وتُعدّ زيارة ميقاتي الأولى لمسؤول لبناني إلى سوريا منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على رأس وفد.ضجة في دمشق بعد تعرض فنان مشهور لاعتداء عنيف... فيديو
https://sarabic.ae/20250109/الرئيس-اللبناني-الجديد-يحدد-مسار-علاقات-بيروت-مع-دمشق---1096631998.html
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, دمشق, لبنان
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, دمشق, لبنان
ميقاتي في دمشق في أول زيارة لرئيس وزراء لبناني منذ 2010
حصري
وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلى قصر "الشعب" في العاصمة السورية دمشق، للقاء أحمد الشرع قائد الإدارة الجديدة.
وأشار مصدر لـ "سبوتنيك" أن أهم المحاور التي سيتم مناقشتها هي عودة النازحين السوريين وملف المفقودين اللبنانيين وتنظيم عملية الدخول من لبنان إلى سوريا بهدف تمتين العلاقات الثنائية".
وأضاف المصدر، أنه "تم البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفّات الطارئة، كما تطرق البحث إلى ما تعرّض له الجيش على الحدود مع سوريا في البقاع".
وبحسب المصدر، من المتوقع أن تفتح زيارة ميقاتي لسوريا مساراً جديداً من العلاقات بين البلدين، وتصحيحاً أو تعديلاً للاتفاقات بينهما، حيث يوجد 42 اتفاقية موقَّعة بين لبنان وسوريا، معظمها، بعد عام 1990، وأبرز هذه الاتفاقيات "معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق"، و"اتفاقية الدفاع والأمن"، و"اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي"، و"اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية".
ويضم الوفد اللبناني إلى سوريا وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب المدير العام للأمن العام العميد حسن شقير.
وتُعدّ زيارة ميقاتي الأولى لمسؤول لبناني إلى سوريا منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على رأس وفد.