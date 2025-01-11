ميقاتي في دمشق في أول زيارة لرئيس وزراء لبناني منذ 2010

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:45 GMT
14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يرسل العديد من الرسائل في أول خطاباته، وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة في الجيش
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:28 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:27 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
17:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250111/ميقاتي-في-دمشق-في-أول-زيارة-لرئيس-وزراء-لبناني-منذ-2010--1096682201.html
ميقاتي في دمشق في أول زيارة لرئيس وزراء لبناني منذ 2010
ميقاتي في دمشق في أول زيارة لرئيس وزراء لبناني منذ 2010
سبوتنيك عربي
وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلى قصر "الشعب" في العاصمة السورية دمشق، للقاء أحمد الشرع قائد الإدارة الجديدة. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T11:53+0000
2025-01-11T11:53+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
دمشق
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0b/1096681704_0:238:1600:1138_1920x0_80_0_0_f28fb40f076be67d47f9c644f896af53.jpg
وأشار مصدر لـ "سبوتنيك" أن أهم المحاور التي سيتم مناقشتها هي عودة النازحين السوريين وملف المفقودين اللبنانيين وتنظيم عملية الدخول من لبنان إلى سوريا بهدف تمتين العلاقات الثنائية".وبحسب المصدر، من المتوقع أن تفتح زيارة ميقاتي لسوريا مساراً جديداً من العلاقات بين البلدين، وتصحيحاً أو تعديلاً للاتفاقات بينهما، حيث يوجد 42 اتفاقية موقَّعة بين لبنان وسوريا، معظمها، بعد عام 1990، وأبرز هذه الاتفاقيات "معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق"، و"اتفاقية الدفاع والأمن"، و"اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي"، و"اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية".وتُعدّ زيارة ميقاتي الأولى لمسؤول لبناني إلى سوريا منذ رحيل الرئيس السابق بشار ‏الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد زيارة الرئيس السابق للحزب ‏التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على رأس وفد.‏ضجة في دمشق بعد تعرض فنان مشهور لاعتداء عنيف... فيديو
https://sarabic.ae/20250109/الرئيس-اللبناني-الجديد-يحدد-مسار-علاقات-بيروت-مع-دمشق---1096631998.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0b/1096681704_0:33:1600:1233_1920x0_80_0_0_3a79264b3681a0a75e4cbb96c5ccae80.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, دمشق, لبنان
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, دمشق, لبنان

ميقاتي في دمشق في أول زيارة لرئيس وزراء لبناني منذ 2010

11:53 GMT 11.01.2025
© Sputnikرئيس الحكومة نجيب ميقاتي يصل إلى قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، للقاء أحمد الشرع
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يصل إلى قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، للقاء أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلى قصر "الشعب" في العاصمة السورية دمشق، للقاء أحمد الشرع قائد الإدارة الجديدة.
وأشار مصدر لـ "سبوتنيك" أن أهم المحاور التي سيتم مناقشتها هي عودة النازحين السوريين وملف المفقودين اللبنانيين وتنظيم عملية الدخول من لبنان إلى سوريا بهدف تمتين العلاقات الثنائية".

وأضاف المصدر، أنه "تم البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفّات الطارئة، كما تطرق البحث إلى ما تعرّض له الجيش على الحدود مع سوريا في البقاع".

الرئيس اللبناني جوزيف عون لحظة دخوله قصر بعبدا وجلوسه على كرسي الرئيس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
الرئيس اللبناني الجديد يحدد مسار علاقات بيروت مع دمشق
9 يناير, 15:25 GMT
وبحسب المصدر، من المتوقع أن تفتح زيارة ميقاتي لسوريا مساراً جديداً من العلاقات بين البلدين، وتصحيحاً أو تعديلاً للاتفاقات بينهما، حيث يوجد 42 اتفاقية موقَّعة بين لبنان وسوريا، معظمها، بعد عام 1990، وأبرز هذه الاتفاقيات "معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق"، و"اتفاقية الدفاع والأمن"، و"اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي"، و"اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية".

ويضم الوفد اللبناني إلى سوريا وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ونائب المدير العام للأمن العام العميد حسن شقير.

وتُعدّ زيارة ميقاتي الأولى لمسؤول لبناني إلى سوريا منذ رحيل الرئيس السابق بشار ‏الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد زيارة الرئيس السابق للحزب ‏التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على رأس وفد.‏
ضجة في دمشق بعد تعرض فنان مشهور لاعتداء عنيف... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала