https://sarabic.ae/20250111/ضجة-في-دمشق-بعد-تعرض-فنان-مشهور-لاعتداء-عنيف-فيديو-1096674073.html

ضجة في دمشق بعد تعرض فنان مشهور لاعتداء عنيف... فيديو

ضجة في دمشق بعد تعرض فنان مشهور لاعتداء عنيف... فيديو

سبوتنيك عربي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر تعرض الفنان عبد المنعم عمايري، للاعتداء في العاصمة السورية دمشق. 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T08:12+0000

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وذكر نشطاء شائعات تتحدث عن نفي عبد المنعم عمايري لموضوع تعرضه للضرب، ما دفع ابنته مريم إلى حسم الجدل من خلال مشاركة "ستوري" عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي كتبت فيها: "عبد المنعم عمايري لن ينفي والخبر صحيح".وكتبت مريم: "أين القانون والأخلاق، دينك لا يسمح لك بسماع الكفر ولكن يسمح لك أن تضرب شخص أكبر من والدك حتى يغمى عليه".وأضافت مريم أن والدها كان مريضاً في الأصل وأجرى عمليتين جراحيتين في الكبد والمرارة، وأنه تعرض للركل والضرب العنيف على كبده.وتضامنت الفنانة أمل عرفة مع طليقها الفنان عبد المنعم عمايري، في رسالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت: "عبد المنعم عمايري. كرامتك عالعين والراس يا أبو ولادي سلامتك يا بلد".ووفقا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الاعتداء على عمايري جاء بسبب "التلفظ بسب الذات الإلهية"، أدت إلى تعرضه للضرب من قبل عناصر مسلحة في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق.وانتشرت الكثير من المقاطع عبر خاصية "الستوري" ومقاطع فيديو حول القضية بين من يؤكدها ومن يكذبها بالأدلة.يذكر أن عبد المنعم عمايري ممثل فلسطيني، تعود أصول عائلته إلى قرية الجاعونة في فلسطين ولكنه ولد وعاش في سوريا.بين البكاء والاعتذار... كيف تفاعل رموز الفن في سوريا مع تنحي بشار الأسدصوّت للفنان العربي الأكثر جدلا لعام 2024

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