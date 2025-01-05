https://sarabic.ae/20250105/الفنان-دريد-لحام-يكشف-سبب-صمته-السياسي-في-فترة-حكم-الأسد-ويدعو-لإنتاج-أعمال-تفضح-ممارساته-1096489541.html
الفنان دريد لحام يكشف سبب صمته السياسي في فترة حكم الأسد.. ويدعو لإنتاج أعمال "تفضح ممارساته"
الفنان دريد لحام يكشف سبب صمته السياسي في فترة حكم الأسد.. ويدعو لإنتاج أعمال "تفضح ممارساته"
سبوتنيك عربي
كشف الفنان السوري، دريد لحام، عن أسباب صمته السابق تجاه نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، مشيرا إلى أن الخوف من الاعتقال في سجن صيدنايا الشهير كان دافعه الرئيسي. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T10:17+0000
2025-01-05T10:17+0000
2025-01-05T10:17+0000
مجتمع
بشار الأسد
أخبار سوريا اليوم
منوعات
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وأكد في مقابلة تلفزيونية، أمس السبت، أن معارضته العلنية للنظام كانت ستؤدي إلى السجن أو ما هو أسوأ.ووجَّه انتقادات حادة لرموز نظام الأسد، واصفا إياهم بأنهم “أصحاب الرأي الأحادي” الذين لا يقبلون الرأي الآخر.وعبّر لحام عن تفاؤله بمستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وأشاد بالقيادة الجديدة بقيادة قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، داعيا إلى قبول جميع الآراء ونبذ الانتماءات السياسية والطائفية، كما وجّه دعوة للفنانين والكتّاب السوريين لإنتاج أعمال تكشف انتهاكات النظام السابق وتوعية الجمهور.وأشار الفنان السوري الشهير إلى أن أعماله الفنية مثل "ضيعة تشرين"، و"كاسك يا وطن" انتقدت السلطة السورية في عهد الأسد دائما، مؤكدًا أنه لم يكن صامتا عن أخطائها.كما انتقد دريد لحام الواقع العربي، مشيرا إلى تعقيدات التنقل بين الدول العربية وضعف التضامن العربي، مؤكدا أن ما يحدث في غزة وجنوب لبنان دليل على غياب "أمة عربية حقيقية".وردا على سؤال حول دوره في المرحلة المقبلة، أعلن لحام إلى عن تفكيرة في تقديم عمل مسرحي أو تلفزيوني، يعكس الواقع السوري الجديد.وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية، حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس/ آذار 2025وكان البشير، يرأس منذ يناير/ كانون الثاني 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.
https://sarabic.ae/20241212/دريد-لحام-يصدر-البيان-الوحيد-بشأن-الأحداث-في-سوريا-فيديو-1095737265.html
https://sarabic.ae/20241208/بين-البكاء-والاعتذار-كيف-تفاعل-رموز-الفن-في-سوريا-مع-تنحي-بشار-الأسد-1095601109.html
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بشار الأسد, أخبار سوريا اليوم, منوعات
بشار الأسد, أخبار سوريا اليوم, منوعات
الفنان دريد لحام يكشف سبب صمته السياسي في فترة حكم الأسد.. ويدعو لإنتاج أعمال "تفضح ممارساته"
كشف الفنان السوري، دريد لحام، عن أسباب صمته السابق تجاه نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، مشيرا إلى أن الخوف من الاعتقال في سجن صيدنايا الشهير كان دافعه الرئيسي.
وأكد في مقابلة تلفزيونية
، أمس السبت، أن معارضته العلنية للنظام كانت ستؤدي إلى السجن أو ما هو أسوأ.
ووجَّه انتقادات حادة لرموز نظام الأسد، واصفا إياهم بأنهم “أصحاب الرأي الأحادي” الذين لا يقبلون الرأي الآخر.
وكشف عن خوف المجتمع الفني من الرقابة خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيرا إلى منع جملة من عمل فني تتضمن تشبيها بالحيوانات، معللًا ذلك بحب، باسل الأسد، للخيول وعدم جواز انتقاده.
12 ديسمبر 2024, 18:29 GMT
وعبّر لحام عن تفاؤله بمستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وأشاد بالقيادة الجديدة بقيادة قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، داعيا إلى قبول جميع الآراء ونبذ الانتماءات السياسية والطائفية، كما وجّه دعوة للفنانين والكتّاب السوريين لإنتاج أعمال تكشف انتهاكات النظام السابق وتوعية الجمهور.
وأشار الفنان السوري الشهير إلى أن أعماله الفنية مثل "ضيعة تشرين"، و"كاسك يا وطن" انتقدت السلطة السورية في عهد الأسد دائما، مؤكدًا أنه لم يكن صامتا عن أخطائها.
وفي تعليق على هروب بشار الأسد، قال لحام: "إذا لم يرتكب شيئا، لماذا يهرب؟ الله لا يسامحك على ما فعلته بالشعب السوري".
كما انتقد دريد لحام الواقع العربي، مشيرا إلى تعقيدات التنقل بين الدول العربية وضعف التضامن العربي، مؤكدا أن ما يحدث في غزة وجنوب لبنان دليل على غياب "أمة عربية حقيقية".
وردا على سؤال حول دوره في المرحلة المقبلة، أعلن لحام إلى عن تفكيرة في تقديم عمل مسرحي أو تلفزيوني، يعكس الواقع السوري الجديد.
وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية، حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.
وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس/ آذار 2025
وكان البشير، يرأس منذ يناير/ كانون الثاني 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.