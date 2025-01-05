https://sarabic.ae/20250105/الفنان-دريد-لحام-يكشف-سبب-صمته-السياسي-في-فترة-حكم-الأسد-ويدعو-لإنتاج-أعمال-تفضح-ممارساته-1096489541.html

الفنان دريد لحام يكشف سبب صمته السياسي في فترة حكم الأسد.. ويدعو لإنتاج أعمال "تفضح ممارساته"

الفنان دريد لحام يكشف سبب صمته السياسي في فترة حكم الأسد.. ويدعو لإنتاج أعمال "تفضح ممارساته"

سبوتنيك عربي

كشف الفنان السوري، دريد لحام، عن أسباب صمته السابق تجاه نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، مشيرا إلى أن الخوف من الاعتقال في سجن صيدنايا الشهير كان دافعه الرئيسي. 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T10:17+0000

2025-01-05T10:17+0000

2025-01-05T10:17+0000

مجتمع

بشار الأسد

أخبار سوريا اليوم

منوعات

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وأكد في مقابلة تلفزيونية، أمس السبت، أن معارضته العلنية للنظام كانت ستؤدي إلى السجن أو ما هو أسوأ.ووجَّه انتقادات حادة لرموز نظام الأسد، واصفا إياهم بأنهم “أصحاب الرأي الأحادي” الذين لا يقبلون الرأي الآخر.وعبّر لحام عن تفاؤله بمستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وأشاد بالقيادة الجديدة بقيادة قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، داعيا إلى قبول جميع الآراء ونبذ الانتماءات السياسية والطائفية، كما وجّه دعوة للفنانين والكتّاب السوريين لإنتاج أعمال تكشف انتهاكات النظام السابق وتوعية الجمهور.وأشار الفنان السوري الشهير إلى أن أعماله الفنية مثل "ضيعة تشرين"، و"كاسك يا وطن" انتقدت السلطة السورية في عهد الأسد دائما، مؤكدًا أنه لم يكن صامتا عن أخطائها.كما انتقد دريد لحام الواقع العربي، مشيرا إلى تعقيدات التنقل بين الدول العربية وضعف التضامن العربي، مؤكدا أن ما يحدث في غزة وجنوب لبنان دليل على غياب "أمة عربية حقيقية".وردا على سؤال حول دوره في المرحلة المقبلة، أعلن لحام إلى عن تفكيرة في تقديم عمل مسرحي أو تلفزيوني، يعكس الواقع السوري الجديد.وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية، حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس/ آذار 2025وكان البشير، يرأس منذ يناير/ كانون الثاني 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.

https://sarabic.ae/20241212/دريد-لحام-يصدر-البيان-الوحيد-بشأن-الأحداث-في-سوريا-فيديو-1095737265.html

https://sarabic.ae/20241208/بين-البكاء-والاعتذار-كيف-تفاعل-رموز-الفن-في-سوريا-مع-تنحي-بشار-الأسد-1095601109.html

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