بين البكاء والاعتذار... كيف تفاعل رموز الفن في سوريا مع تنحي بشار الأسد
© RABIH MOGHRABIالفنان السوري، أيمن زيدان
الفنان السوري، أيمن زيدان
© RABIH MOGHRABI
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تباينت ردود فعل فنانين بارزين في سوريا، حول التطورات الأخيرة في بلادهم، والتي شهدت تخلّي الرئيس السوري، بشار الأسد، عن الحكم بعدما سيطرت الجماعات المسلحة في سوريا بالكامل على مدن سورية عدة، وأسقطت النظام في البلاد.
أيمن زيدان
قال في منشور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل: "أقولها بالفم الملآن كم كنت واهما.. ربما كنا أسرى لثقافة الخوف.. أو ربما خشينا من التغيير لأننا كنا نتصور أن ذلك سيقود إلى الدم والفوضى".
وتابع: "لكن ها نحن ندخل مرحلة جديدة برجال أدهشنا نبلهم في نشر ثقافة التسامح والرغبة في إعادة لحمة الشعب السوري.. شكرا لأنني أحس انني شيعتُ خوفي وأوهامي.." وختم زيدان منشوره بالاعتذار: "بشجاعة أعتذر مما كنت أراه وأفكر فيه".
سامر المصري
نشر مقطعا مصورا وهو يبكي، معلقا: "استنيني يا أمي استنيني، أخيرا هقدر أشوفك يا أمي، 14 سنة يا أمي، مبروك يا سوريا مبروك، مبروك يا أهل سوريا".
وواصل متأثرا: "مبروك يا كل شاب اتغرب، مبروك لكل طفل، مبروك لكل بيت من سوريا، الرحمة للشهداء اللي ضحوا من أجل سوريا".
"أخيرا قادر شوفك يا أميّ".. #سامر_المصري يشارك فرحته باكيا بسقوط نظام الأسد#اخبار_المشهد pic.twitter.com/sdxikAVB1n— Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia) December 8, 2024
أصالة نصري
كتبت المطربة عبر منصة "إكس": "الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الّذي أحيانا لنرى يوم كبير يوم عظيم يوم تاريخه سيكون للتاريخ عنوان سوريا حرة سوريا حلوة سوريا طيبة سوريا تستحق أن ترتاح بعد كل هذا الجهاد، مبروك سوريا حره، وسأكتب وأكتب وأكتب كلمات يمكن أن تكون غير متربطة ببعضها، لكن أحرفها واضحة المعنى، والفخر واضح، والأمل واضح، وهذا الفرح تعبنا له ونستحقه".
الله أكبر الله أكبر الله أكبر— Assala (@AssalaOfficial) December 8, 2024
الحمد لله الّذي أحيانا لنرى يوم كبير يوم عظيم يوم تاريخه سيكون للتاريخ عنوان سوريا حرّه سوريا حلوه سوريا طيبه سوريا تستحق أن ترتاح بعد كل هذا الجهاد مبروك سوريا حرّه ورح أكتب وأكتب وأكتب كلمات يمكن مو مربوطه ببعضها بس أحرفها باينه والفخر باين والأمل…
مكسيم خليل
كتب عبر منصة "إكس": "كان أسدا علينا.. هرب محتفظا بحق الرد، أسد العروبة هْرَب، بن حافظ هْرَب كما بن علي هَرب.. افرحي سورية عدتي حرة" في إشارة إلى هروب بشار الأسد".
كان اسداً علينا— maxim khalil (@MaximKhalil) December 8, 2024
هرب محتفظاً بحق الرد
اسد العروبة هْرَب
بن حافظ هْرَب
كما بن علي هَرب
افرحي سورية عدتي حرة #عادت_سوريا_لاهلها #سورية_لكل_السوريين
يارا صبري
كتبت: "مبارك لنا جميعا، خلص الأبد وسوريا العظيمة ليست حكراً على شخص ولا أحد، سوريا لجميع السوريين" في إشارة من بطلة مسلسل "بكرا أحلى" إلى زوال العبارتين الشهيرين اللتين طالما ارتبطتا بحكم آل الأسد "إلى الأبد"، و"سورية الأسد".
رشا شربتجي
نشرت المخرجة السورية عبر حسابها على مواقع التواصل صورة غرافيك لخريطة سوريا، علقت عليها بالقول: "يا رب تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل وسلام ومحبة، وتنصف هالشعب يلي داق كل أنواع المرار والوجع لمدة 14 سنة".
6 فبراير 2022, 09:45 GMT
أيمن رضا
نشر صورة سابقة له من أمام نواعير مدينة حماة الأثرية، وعلق عليها بالقول: "مبروك سوريا"، واستعار من مفردات شخصية "أبو ليلى" الشهيرة التي أداها في مسلسل "أبو جانتي": "حدا بيعرف وين هرب سمير ...؟؟؟؟" في إشارة على مايبدو لمصير بشار الأسد المجهول.
عبد الحكيم قطيفان
توجه في مقطع مصور بالمباركة للسوريين، وعلق عليه بالقول: "الآن ولدنا نحن السوريين جميعاً من جديد.. الآن ولدت سوريتنا العظيمة من جديد...مباركاتنا القلبية لكم بهذه اللحظة التاريخية العظيمة.. يا أهلنا".
وكانت الجماعات المسلحة في سوريا، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام في البلاد، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.