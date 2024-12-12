دريد لحام يصدر "البيان الوحيد" بشأن الأحداث في سوريا.. فيديو

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27 د
مساحة حرة
هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
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ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
11:03 GMT
29 د
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
12:03 GMT
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
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خبير: ترامب يريد الحفاظ على الأموال في الولايات المتحدة لا في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
18:03 GMT
59 د
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:26 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
10:03 GMT
57 د
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مساحة حرة
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11:29 GMT
31 د
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:03 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:19 GMT
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12:53 GMT
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ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
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صدى الحياة
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https://sarabic.ae/20241212/دريد-لحام-يصدر-البيان-الوحيد-بشأن-الأحداث-في-سوريا-فيديو-1095737265.html
دريد لحام يصدر "البيان الوحيد" بشأن الأحداث في سوريا.. فيديو
دريد لحام يصدر "البيان الوحيد" بشأن الأحداث في سوريا.. فيديو
سبوتنيك عربي
أصدر الفنان السوري، دريد لحام، تعليقا رسميا بشأن الأحداث في دمشق، وسقوط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T18:29+0000
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وقال لحام في رسالة مصورة له نشرها، مساء أمس الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "مبروك لوطني سوريا ولادتها الجديدة، ولكي نظل نحتفل بهذه المناسبة كل عام، يجب أن نبقى يدا واحدة بكل طوائفنا وانتماءاتنا السياسية، وأن تكون طائفتنا الوحيدة هي سوريا، ونغني مثلما كنا نغني ونحن أطفال "موطني".ونوّه الفنان السوري في ختام رسالته المصورة، بأن هذا هو البيان الوحيد الصادر عنه بهذه المناسبة.وفي الأيام القليلة الماضية، نسبت تقارير للفنان دريد لحام منشورا له على مواقع التواصل، جاء فيه: "عندما قلت للهارب بشار الأسد أحبك وأعشقك، كنت أقصد في داخلي أكرهك وأبغضك".وسيطرت المعارضة السورية المسلحة، على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم أمس الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل، كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.
https://sarabic.ae/20241208/بين-البكاء-والاعتذار-كيف-تفاعل-رموز-الفن-في-سوريا-مع-تنحي-بشار-الأسد-1095601109.html
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منوعات, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
منوعات, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

دريد لحام يصدر "البيان الوحيد" بشأن الأحداث في سوريا.. فيديو

18:29 GMT 12.12.2024
© Sputnik . Nour Melhemدريد لحام
دريد لحام - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
دريد لحام
© Sputnik . Nour Melhem
تابعنا عبر
أصدر الفنان السوري، دريد لحام، تعليقا رسميا بشأن الأحداث في دمشق، وسقوط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.
وقال لحام في رسالة مصورة له نشرها، مساء أمس الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "مبروك لوطني سوريا ولادتها الجديدة، ولكي نظل نحتفل بهذه المناسبة كل عام، يجب أن نبقى يدا واحدة بكل طوائفنا وانتماءاتنا السياسية، وأن تكون طائفتنا الوحيدة هي سوريا، ونغني مثلما كنا نغني ونحن أطفال "موطني".
ونوّه الفنان السوري في ختام رسالته المصورة، بأن هذا هو البيان الوحيد الصادر عنه بهذه المناسبة.
وفي الأيام القليلة الماضية، نسبت تقارير للفنان دريد لحام منشورا له على مواقع التواصل، جاء فيه: "عندما قلت للهارب بشار الأسد أحبك وأعشقك، كنت أقصد في داخلي أكرهك وأبغضك".
الفنان السوري، أيمن زيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
مجتمع
بين البكاء والاعتذار... كيف تفاعل رموز الفن في سوريا مع تنحي بشار الأسد
8 ديسمبر, 13:44 GMT
وسيطرت المعارضة السورية المسلحة، على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم أمس الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل، كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.
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