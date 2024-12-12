https://sarabic.ae/20241212/دريد-لحام-يصدر-البيان-الوحيد-بشأن-الأحداث-في-سوريا-فيديو-1095737265.html
دريد لحام يصدر "البيان الوحيد" بشأن الأحداث في سوريا.. فيديو
دريد لحام يصدر "البيان الوحيد" بشأن الأحداث في سوريا.. فيديو
سبوتنيك عربي
أصدر الفنان السوري، دريد لحام، تعليقا رسميا بشأن الأحداث في دمشق، وسقوط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T18:29+0000
2024-12-12T18:29+0000
2024-12-12T18:29+0000
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وقال لحام في رسالة مصورة له نشرها، مساء أمس الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "مبروك لوطني سوريا ولادتها الجديدة، ولكي نظل نحتفل بهذه المناسبة كل عام، يجب أن نبقى يدا واحدة بكل طوائفنا وانتماءاتنا السياسية، وأن تكون طائفتنا الوحيدة هي سوريا، ونغني مثلما كنا نغني ونحن أطفال "موطني".ونوّه الفنان السوري في ختام رسالته المصورة، بأن هذا هو البيان الوحيد الصادر عنه بهذه المناسبة.وفي الأيام القليلة الماضية، نسبت تقارير للفنان دريد لحام منشورا له على مواقع التواصل، جاء فيه: "عندما قلت للهارب بشار الأسد أحبك وأعشقك، كنت أقصد في داخلي أكرهك وأبغضك".وسيطرت المعارضة السورية المسلحة، على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم أمس الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل، كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.
https://sarabic.ae/20241208/بين-البكاء-والاعتذار-كيف-تفاعل-رموز-الفن-في-سوريا-مع-تنحي-بشار-الأسد-1095601109.html
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منوعات, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
منوعات, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
دريد لحام يصدر "البيان الوحيد" بشأن الأحداث في سوريا.. فيديو
أصدر الفنان السوري، دريد لحام، تعليقا رسميا بشأن الأحداث في دمشق، وسقوط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.
وقال لحام في رسالة مصورة له نشرها، مساء أمس الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "مبروك لوطني سوريا ولادتها الجديدة، ولكي نظل نحتفل بهذه المناسبة كل عام، يجب أن نبقى يدا واحدة بكل طوائفنا وانتماءاتنا السياسية، وأن تكون طائفتنا الوحيدة هي سوريا، ونغني مثلما كنا نغني ونحن أطفال "موطني".
ونوّه الفنان السوري في ختام رسالته المصورة، بأن هذا هو البيان الوحيد الصادر عنه بهذه المناسبة.
وفي الأيام القليلة الماضية، نسبت تقارير للفنان دريد لحام منشورا له على مواقع التواصل، جاء فيه: "عندما قلت للهارب بشار الأسد أحبك وأعشقك، كنت أقصد في داخلي أكرهك وأبغضك".
وسيطرت المعارضة السورية المسلحة، على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم أمس الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل، كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.