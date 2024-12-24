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هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
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الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
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29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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المقهى الثقافي
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روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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صوّت للفنان العربي الأكثر جدلا لعام 2024
صوّت للفنان العربي الأكثر جدلا لعام 2024
سبوتنيك عربي
شهد عام 2024 الكثير من الأحداث المرتبطة بالفنانين والتي أثارت جدلا واسعا في العالم العربي، منها أحداث مرتبطة بأبعاد سياسية، ومنها أحداث مرتبطة بتصريحات أو... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
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وأثارت تصرفات بعض الفنانين جدلا واسعا بين الجمهور، لكن أسماء بعض الفنانين العرب، على رأسهم السوريين، صعدت أخيرا على خلفية الأحداث التي شهدتها سوريا، حيث ارتبطت بعض الأسماء بمواقف سياسية لم ينسها السوريون حتى اليوم.برأيك، من هو الفنان العربي الأكثر جدلا وتأثيرا لعام 2024، والذي تصدّر اسمه عناوين الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي؟ صوّت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا لعام 2024
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استطلاعات الرأي, منوعات, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, منوعات, العالم العربي, опросы

صوّت للفنان العربي الأكثر جدلا لعام 2024

10:26 GMT 24.12.2024 (تم التحديث: 11:20 GMT 24.12.2024)
© Photo / social media/Xصورة تجمع الفنانين العرب
صورة تجمع الفنانين العرب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Photo / social media/X
تابعنا عبر
شهد عام 2024 الكثير من الأحداث المرتبطة بالفنانين والتي أثارت جدلا واسعا في العالم العربي، منها أحداث مرتبطة بأبعاد سياسية، ومنها أحداث مرتبطة بتصريحات أو أفعال قام بها الفنانون.
وأثارت تصرفات بعض الفنانين جدلا واسعا بين الجمهور، لكن أسماء بعض الفنانين العرب، على رأسهم السوريين، صعدت أخيرا على خلفية الأحداث التي شهدتها سوريا، حيث ارتبطت بعض الأسماء بمواقف سياسية لم ينسها السوريون حتى اليوم.
برأيك، من هو الفنان العربي الأكثر جدلا وتأثيرا لعام 2024، والذي تصدّر اسمه عناوين الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي؟
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صوّت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا لعام 2024
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