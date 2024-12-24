https://sarabic.ae/20241224/صوّت-للفنان-العربي-الأكثر-جدلا-لعام-2024--1096109330.html
صوّت للفنان العربي الأكثر جدلا لعام 2024
صوّت للفنان العربي الأكثر جدلا لعام 2024
سبوتنيك عربي
شهد عام 2024 الكثير من الأحداث المرتبطة بالفنانين والتي أثارت جدلا واسعا في العالم العربي، منها أحداث مرتبطة بأبعاد سياسية، ومنها أحداث مرتبطة بتصريحات أو... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T10:26+0000
2024-12-24T10:26+0000
2024-12-24T11:20+0000
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وأثارت تصرفات بعض الفنانين جدلا واسعا بين الجمهور، لكن أسماء بعض الفنانين العرب، على رأسهم السوريين، صعدت أخيرا على خلفية الأحداث التي شهدتها سوريا، حيث ارتبطت بعض الأسماء بمواقف سياسية لم ينسها السوريون حتى اليوم.برأيك، من هو الفنان العربي الأكثر جدلا وتأثيرا لعام 2024، والذي تصدّر اسمه عناوين الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي؟ صوّت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا لعام 2024
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استطلاعات الرأي, منوعات, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, منوعات, العالم العربي, опросы
صوّت للفنان العربي الأكثر جدلا لعام 2024
10:26 GMT 24.12.2024 (تم التحديث: 11:20 GMT 24.12.2024)
شهد عام 2024 الكثير من الأحداث المرتبطة بالفنانين والتي أثارت جدلا واسعا في العالم العربي، منها أحداث مرتبطة بأبعاد سياسية، ومنها أحداث مرتبطة بتصريحات أو أفعال قام بها الفنانون.
وأثارت تصرفات بعض الفنانين جدلا واسعا بين الجمهور، لكن أسماء بعض الفنانين العرب، على رأسهم السوريين، صعدت أخيرا على خلفية الأحداث التي شهدتها سوريا، حيث ارتبطت بعض الأسماء بمواقف سياسية لم ينسها السوريون حتى اليوم.
برأيك، من هو الفنان العربي الأكثر جدلا وتأثيرا لعام 2024، والذي تصدّر اسمه عناوين الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي؟