https://sarabic.ae/20241115/صّوت-للزعيم-العربي-الأكثر-تأثيرا-لعام-2024---1094836199.html
صّوت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا لعام 2024
صّوت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا لعام 2024
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2024-11-15T15:26+0000
2024-11-15T15:26+0000
2024-11-15T15:26+0000
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وتوسعت رقعة اللاعبين الأساسيين في المنطقة، ورحل بعضهم، وبقي آخرون، ولعب آخرون دورا مهما في تثبيت الاستقرار وفرض معادلات جديدة.ولكن لم يتوقع الكثيرون أن تستمر هذه المشكلات المعقدة إلى اليوم، ومع اقتراب العام الجديد، برأيك من هو الزعيم العربي الذي كان له تأثير كبير في عام 2024، الذي تصدر اسمه المقالات والصحف العالمية خلال هذا العالم الذي لم تشهد المنطقة مثيلا له منذ قرون؟برأيك من هو الزعيم العربي الأكثر تأثيرا لعام 2024؟
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صوّت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا في عام 2023 تصويت الرئيس العربي الاكثر تاثيرا
صوّت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا في عام 2023 تصويت الرئيس العربي الاكثر تاثيرا
صّوت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا لعام 2024
شكل عام 2024، عاما قاسيا بشكل اسثتثنائي على دول الشرق الأوسط، حيث توسعت وتعقدت المشكلة التي تشهدها المنطقة، وحمل هذا العام على عاتقه، جميع مشكلات العام الماضي 2023، التي بقيت معلقة حتى يومنا هذا من دون أي بارقة أمل في الحل.
وتوسعت رقعة اللاعبين الأساسيين في المنطقة، ورحل بعضهم، وبقي آخرون، ولعب آخرون دورا مهما في تثبيت الاستقرار وفرض معادلات جديدة.
وكان لبعض الزعماء تأثير دولي كبير على الساحة الاقتصادية العالمية، وفرض آخرون كلمتهم على الساحات الأخرى في الشرق الأوسط والبحر الأحمر والبحر المتوسط، أما في المـيـدان، فقد استمر بعضهم حتى اللحظة على الرغم من الضغط الكبير.
ولكن لم يتوقع الكثيرون أن تستمر هذه المشكلات المعقدة إلى اليوم، ومع اقتراب العام الجديد، برأيك من هو الزعيم العربي الذي كان له تأثير كبير في عام 2024، الذي تصدر اسمه المقالات والصحف العالمية خلال هذا العالم الذي لم تشهد المنطقة مثيلا له منذ قرون؟
برأيك من هو الزعيم العربي الأكثر تأثيرا لعام 2024؟