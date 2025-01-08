بعد إغلاقه لشهر... متحف دمشق يعيد فتح أبوابه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:34 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الجنود الأوكرانيون يفرون من معسكرات التدريب في فرنسا كي لا يعودوا إلى بلادهم
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
10:31 GMT
30 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا تضغط على "قسد" للقبول بحل سياسي
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250108/بعد-إغلاقه-لشهر-متحف-دمشق-يعيد-فتح-أبوابه-1096600232.html
بعد إغلاقه لشهر... متحف دمشق يعيد فتح أبوابه
بعد إغلاقه لشهر... متحف دمشق يعيد فتح أبوابه
سبوتنيك عربي
بعد شهر من الإغلاق، أعاد المتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الأربعاء، فتح أبوابه أمام الزوار وعلماء الآثار والباحثين وممثلي المنظمات الإقليمية... 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T17:40+0000
2025-01-08T17:40+0000
حصري
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/08/1096599819_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_506e5c9efa05a5b2ed0512a213b41009.jpg
وأشار محمد نظير عوض، المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا سابقاً، إلى أن المسؤولين عن الآثار بادروا للاتصال بهيئة العمليات العسكرية للمعارضة فور دخولها إلى دمشق لإخبارها بالمخاطر المحتملة التي تواجه الآثار، فبادرت إلى إرسال قوات تحمي تلك المنشآت الأثرية على مدار الساعة، وبهذا نجت مقتنيات تلك المنشآت من النهب الذي تعرضت له الآثار العراقية يوم سقوط النظام العراقي قبل 20 عامًا.وأكد عوض في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أنه "خلال السنوات الماضية تمت سرقة وتهريب الآثار السورية بواسطة عصابات متخصصة ولصوص من خارج وداخل الحدود، وحسب المعلومات المتوفرة، هو زيادة أعمال التنقيب غير الشرعي على كامل البلاد". ولفت إلى وجود كارثة في المناطق التي تعرضت للتنقيب غير الشرعي نتيجة ازدياد عدد الحفر، وبعضها تحول إلى ثكنات عسكرية خلال السنوات السابقة.وأضاف عوض: "لا نعلم عدد القطع التي تم إخراجها وتهريبها خارج سوريا، ومن المتوقع أن تكون بالألاف، والمشكلة الكبيرة هي أننا لا نملك وثائق بها، لأنه تم استخراجها بطريقة غير شرعية، بالمقابل، لدى المديرية وثائق بالقطع الموجودة ضمن المتاحف فقط".وطالبت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا المنظمات الدولية والهيئات المهتمة بالثقافة بالتعاون لاسترجاع القطع التي تم تهريبها خلال السنوات السابقة.ويرجع تاريخ تأسيس المتحف إلى بدايات القرن العشرين، إلا أنه انتقل إلى موقعه الحالي المطل على نهر بردى في عام 1936، وأضيفت إليه بعض الأجنحة والقاعات لاحقاً.ويعتبر المتحف الوطني الواقع عند مدخل برج دمشق الغربي أحد أهم المتاحف العربية، ويضم أبرز الآثار السورية المكتشفة في القرن العشرين، ويتكون من 6 أقسام، وهي، متحف عصور ما قبل التاريخ، متحف الآثار السورية القديمة، متحف الآثار الكلاسيكية (يوناني، روماني، بيزنطي)، متحف الآثار العربية الإسلامية، ومتحف الفن الحديث، وأخيراً متحف الهواء الطلق المؤلف من الحديقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/08/1096599819_755:0:3486:2048_1920x0_80_0_0_8af766431c6e8c3b9256ecd620844550.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

بعد إغلاقه لشهر... متحف دمشق يعيد فتح أبوابه

17:40 GMT 08.01.2025
© Sputnikالمتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق
المتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
بعد شهر من الإغلاق، أعاد المتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الأربعاء، فتح أبوابه أمام الزوار وعلماء الآثار والباحثين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
وأشار محمد نظير عوض، المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا سابقاً، إلى أن المسؤولين عن الآثار بادروا للاتصال بهيئة العمليات العسكرية للمعارضة فور دخولها إلى دمشق لإخبارها بالمخاطر المحتملة التي تواجه الآثار، فبادرت إلى إرسال قوات تحمي تلك المنشآت الأثرية على مدار الساعة، وبهذا نجت مقتنيات تلك المنشآت من النهب الذي تعرضت له الآثار العراقية يوم سقوط النظام العراقي قبل 20 عامًا.
© Sputnikالمتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق
المتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
المتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق
© Sputnik
وأكد عوض في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أنه "خلال السنوات الماضية تمت سرقة وتهريب الآثار السورية بواسطة عصابات متخصصة ولصوص من خارج وداخل الحدود، وحسب المعلومات المتوفرة، هو زيادة أعمال التنقيب غير الشرعي على كامل البلاد".
© Sputnikالمتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق
المتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
المتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق
© Sputnik
ولفت إلى وجود كارثة في المناطق التي تعرضت للتنقيب غير الشرعي نتيجة ازدياد عدد الحفر، وبعضها تحول إلى ثكنات عسكرية خلال السنوات السابقة.
© Sputnikالمتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق
المتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
المتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق
© Sputnik
وأضاف عوض: "لا نعلم عدد القطع التي تم إخراجها وتهريبها خارج سوريا، ومن المتوقع أن تكون بالألاف، والمشكلة الكبيرة هي أننا لا نملك وثائق بها، لأنه تم استخراجها بطريقة غير شرعية، بالمقابل، لدى المديرية وثائق بالقطع الموجودة ضمن المتاحف فقط".
© Sputnikالمتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق
المتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
المتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق
© Sputnik
وطالبت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا المنظمات الدولية والهيئات المهتمة بالثقافة بالتعاون لاسترجاع القطع التي تم تهريبها خلال السنوات السابقة.
© Sputnikالمتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق
المتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
المتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق
© Sputnik
ويرجع تاريخ تأسيس المتحف إلى بدايات القرن العشرين، إلا أنه انتقل إلى موقعه الحالي المطل على نهر بردى في عام 1936، وأضيفت إليه بعض الأجنحة والقاعات لاحقاً.
© Sputnikالمتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق
المتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
المتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق
© Sputnik
ويعتبر المتحف الوطني الواقع عند مدخل برج دمشق الغربي أحد أهم المتاحف العربية، ويضم أبرز الآثار السورية المكتشفة في القرن العشرين، ويتكون من 6 أقسام، وهي، متحف عصور ما قبل التاريخ، متحف الآثار السورية القديمة، متحف الآثار الكلاسيكية (يوناني، روماني، بيزنطي)، متحف الآثار العربية الإسلامية، ومتحف الفن الحديث، وأخيراً متحف الهواء الطلق المؤلف من الحديقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала