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الرئيس اللبناني الجديد يحدد مسار علاقات بيروت مع دمشق
الرئيس اللبناني الجديد يحدد مسار علاقات بيروت مع دمشق
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، اليوم الخميس، على أن بلاده أمام فرصة تاريخية لبدء حوار "جدي وندي" مع الدولة السورية. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال جوزيف عون، في كلمته أمام مجلس النواب اللبناني عقب أداء اليمين الدستورية رئيسا للبنان، اليوم الخميس، إنه " انطلاقا من المتغيرات الإقليمية المتسارعة، لدينا فرصة تاريخية لبدء حوار جدي وندي مع الدولة السورية بهدف معالجة كافة المسائل العالقة بيننا، لا سيما مسألة احترام سيادة واستقلال كل من البلدين وضبط الحدود في الاتجاهين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهما وملف المفقودين".وصرح العماد جوزيف عون، الرئيس اللبناني المنتخب، اليوم الخميس، بأن لبنان يتمسك بمبدأ رفض توطين الفلسطينيين وذلك حفاظا على حق العودة وتثبيتا لمبدأ "حل الدولتين".وجاءت تصريحات جوزيف عون في كلمة له خلال انتخابه رئيسا للبلاد، مساء اليوم الخميس، مؤكدًا: "في عهدي أن ننفتح على الشرق والغرب وأن نقيم التحالفات بناء على الاحترام المتبادل".يذكر أن طرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون أثار جدلًا واسعًا على الساحة السياسية اللبنانية، على اعتبار أنّه وبحسب الدستور اللبناني، لا يسمح لموظفي الفئة الأولى بالترشح إلّا بعد التقاعد بعامين.وبالتالي يتطلب انتخاب قائد الجيش الحصول على تعديل دستوري يستوجب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، ما يعادل 86 صوتًا من أصل 128.
https://sarabic.ae/20250109/جوزيف-عون-من-قيادة-الجيش-إلى-رئيس-لبنان-1096630226.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, لبنان, أخبار سوريا اليوم

الرئيس اللبناني الجديد يحدد مسار علاقات بيروت مع دمشق

15:25 GMT 09.01.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالرئيس اللبناني جوزيف عون لحظة دخوله قصر بعبدا وجلوسه على كرسي الرئيس
الرئيس اللبناني جوزيف عون لحظة دخوله قصر بعبدا وجلوسه على كرسي الرئيس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أكد الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، اليوم الخميس، على أن بلاده أمام فرصة تاريخية لبدء حوار "جدي وندي" مع الدولة السورية.
وقال جوزيف عون، في كلمته أمام مجلس النواب اللبناني عقب أداء اليمين الدستورية رئيسا للبنان، اليوم الخميس، إنه " انطلاقا من المتغيرات الإقليمية المتسارعة، لدينا فرصة تاريخية لبدء حوار جدي وندي مع الدولة السورية بهدف معالجة كافة المسائل العالقة بيننا، لا سيما مسألة احترام سيادة واستقلال كل من البلدين وضبط الحدود في الاتجاهين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهما وملف المفقودين".

كما أعرب عن أمله في التعاون مع سوريا من أجل حل مسألة النازحين السوريين "بما لها من تداعيات وجودية على الكيان اللبناني"، فضلا عن "التعاون مع الإخوة السوريين والمجتمع الدولي لمعالجة هذه الأزمة، بعيدا عن الطروحات العنصرية أو المقاربات السلبية، والسعي مع الحكومة المقبلة والمجلس النيابي إلى وضع آلية واضحة قابلة للتنفيذ الفوري تعيدهم إلى وطنهم".

وصرح العماد جوزيف عون، الرئيس اللبناني المنتخب، اليوم الخميس، بأن لبنان يتمسك بمبدأ رفض توطين الفلسطينيين وذلك حفاظا على حق العودة وتثبيتا لمبدأ "حل الدولتين".
جوزيف عون... من قيادة الجيش إلى رئيس لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
وسائط متعددة
جوزيف عون... من قيادة الجيش إلى رئيس لبنان
14:31 GMT
وجاءت تصريحات جوزيف عون في كلمة له خلال انتخابه رئيسا للبلاد، مساء اليوم الخميس، مؤكدًا: "في عهدي أن ننفتح على الشرق والغرب وأن نقيم التحالفات بناء على الاحترام المتبادل".
وكان مجلس النواب فشل بانتخاب عون رئيسا للجمهورية اللبنانية في جلسة التصويت الأولى، اليوم، بعدما حصل على 71 صوتا من أصل 128، فيما جاء باقي الأصوات بـ18 ورقة ملغاة، و37 ورقة بيضاء.
يذكر أن طرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون أثار جدلًا واسعًا على الساحة السياسية اللبنانية، على اعتبار أنّه وبحسب الدستور اللبناني، لا يسمح لموظفي الفئة الأولى بالترشح إلّا بعد التقاعد بعامين.
وبالتالي يتطلب انتخاب قائد الجيش الحصول على تعديل دستوري يستوجب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، ما يعادل 86 صوتًا من أصل 128.
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
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