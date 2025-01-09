بعد فشل البرلمان... ميقاتي يؤكد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان في الدورة الثانية من التصويت

عربي
مجلس النواب اللبناني يخفق بانتخاب رئيس للبلاد... وجلسة جديدة بعد وقت قصير... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
10:31 GMT
30 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا تضغط على "قسد" للقبول بحل سياسي
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
11:03 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:29 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250109/بعد-فشل-البرلمان-ميقاتي-يؤكد-انتخاب-جوزيف-عون-رئيسا-للبنان-في-الدورة-الثانية-من-التصويت-1096620239.html
بعد فشل البرلمان... ميقاتي يؤكد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان في الدورة الثانية من التصويت
بعد فشل البرلمان... ميقاتي يؤكد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان في الدورة الثانية من التصويت
سبوتنيك عربي
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إن قائد الجيش جوزيف عون سيتم انتخابه رئيسا للبنان في الدورة الثانية من التصويت في مجلس... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T10:38+0000
2025-01-09T10:38+0000
لبنان
أخبار لبنان
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0e/1095779215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b1c64b2b15bc39318af1d15a7b4cfe9.jpg
يأتي ذلك، بعدما فشل مجلس النواب اللبناني بانتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية. وحصل جوزيف عون على 71 صوتا من أصل 128 في دورة التصويت الأولى، فيما جاء باقي الأصوات بـ18 ورقة ملغاة، و 37 ورقة بيضاء.وطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من النواب عدم مغادرة مبنى المجلس والعودة إلى القاعة عند الساعة 2:00 من بعد الظهر للمشاركة في الدورة الثانية.يذكر أن طرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون أثار جدلًا واسعًا على الساحة السياسية اللبنانية، على اعتبار أنّه وبحسب الدستور اللبناني، لا يسمح لموظفي الفئة الأولى بالترشح إلّا بعد التقاعد بعامين.وبالتالي يتطلب انتخاب قائد الجيش الحصول على تعديل دستوري يستوجب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، ما يعادل 86 صوتًا من أصل 128.
https://sarabic.ae/20250109/بث-مباشر-لمجريات-التصويت-لانتخاب-الرئيس-اللبناني-فيديو-----1096615611.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0e/1095779215_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_817eb0bfac7c452ad83745892caf67f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

بعد فشل البرلمان... ميقاتي يؤكد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان في الدورة الثانية من التصويت

10:38 GMT 09.01.2025
© AP Photo / Hassan Ammarنجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية
نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إن قائد الجيش جوزيف عون سيتم انتخابه رئيسا للبنان في الدورة الثانية من التصويت في مجلس النواب.
يأتي ذلك، بعدما فشل مجلس النواب اللبناني بانتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية. وحصل جوزيف عون على 71 صوتا من أصل 128 في دورة التصويت الأولى، فيما جاء باقي الأصوات بـ18 ورقة ملغاة، و 37 ورقة بيضاء.
مجلس النواب اللبناني يعقد اجتماعا لانتخاب رئيس جديد للبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
مجلس النواب اللبناني يخفق بانتخاب رئيس للبلاد... وجلسة جديدة بعد وقت قصير... فيديو
09:01 GMT
وطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من النواب عدم مغادرة مبنى المجلس والعودة إلى القاعة عند الساعة 2:00 من بعد الظهر للمشاركة في الدورة الثانية.
يذكر أن طرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون أثار جدلًا واسعًا على الساحة السياسية اللبنانية، على اعتبار أنّه وبحسب الدستور اللبناني، لا يسمح لموظفي الفئة الأولى بالترشح إلّا بعد التقاعد بعامين.
وبالتالي يتطلب انتخاب قائد الجيش الحصول على تعديل دستوري يستوجب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، ما يعادل 86 صوتًا من أصل 128.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала