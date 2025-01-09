https://sarabic.ae/20250109/بعد-فشل-البرلمان-ميقاتي-يؤكد-انتخاب-جوزيف-عون-رئيسا-للبنان-في-الدورة-الثانية-من-التصويت-1096620239.html
بعد فشل البرلمان... ميقاتي يؤكد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان في الدورة الثانية من التصويت
بعد فشل البرلمان... ميقاتي يؤكد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان في الدورة الثانية من التصويت
سبوتنيك عربي
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إن قائد الجيش جوزيف عون سيتم انتخابه رئيسا للبنان في الدورة الثانية من التصويت في مجلس... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
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يأتي ذلك، بعدما فشل مجلس النواب اللبناني بانتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية. وحصل جوزيف عون على 71 صوتا من أصل 128 في دورة التصويت الأولى، فيما جاء باقي الأصوات بـ18 ورقة ملغاة، و 37 ورقة بيضاء.وطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من النواب عدم مغادرة مبنى المجلس والعودة إلى القاعة عند الساعة 2:00 من بعد الظهر للمشاركة في الدورة الثانية.يذكر أن طرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون أثار جدلًا واسعًا على الساحة السياسية اللبنانية، على اعتبار أنّه وبحسب الدستور اللبناني، لا يسمح لموظفي الفئة الأولى بالترشح إلّا بعد التقاعد بعامين.وبالتالي يتطلب انتخاب قائد الجيش الحصول على تعديل دستوري يستوجب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، ما يعادل 86 صوتًا من أصل 128.
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لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
بعد فشل البرلمان... ميقاتي يؤكد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان في الدورة الثانية من التصويت
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إن قائد الجيش جوزيف عون سيتم انتخابه رئيسا للبنان في الدورة الثانية من التصويت في مجلس النواب.
يأتي ذلك، بعدما فشل مجلس النواب اللبناني بانتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية. وحصل جوزيف عون على 71 صوتا من أصل 128 في دورة التصويت الأولى، فيما جاء باقي الأصوات بـ18 ورقة ملغاة، و 37 ورقة بيضاء.
وطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من النواب عدم مغادرة مبنى المجلس والعودة إلى القاعة عند الساعة 2:00 من بعد الظهر للمشاركة في الدورة الثانية.
يذكر أن طرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون أثار جدلًا واسعًا على الساحة السياسية اللبنانية، على اعتبار أنّه وبحسب الدستور اللبناني، لا يسمح لموظفي الفئة الأولى بالترشح إلّا بعد التقاعد بعامين.
وبالتالي يتطلب انتخاب قائد الجيش الحصول على تعديل دستوري يستوجب تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، ما يعادل 86 صوتًا من أصل 128.