https://sarabic.ae/20250109/بث-مباشر-لمجريات-التصويت-لانتخاب-الرئيس-اللبناني-فيديو-----1096615611.html

جدل داخل مجلس النواب... بث مباشر لمجريات التصويت لانتخاب الرئيس اللبناني... فيديو

جدل داخل مجلس النواب... بث مباشر لمجريات التصويت لانتخاب الرئيس اللبناني... فيديو

سبوتنيك عربي

تعقد بعد قليل جلسة مجلس النواب بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري، بحضور الكتل النيابية، لانتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية، بحضور دبلوماسيين من بلدان... 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T09:01+0000

2025-01-09T09:01+0000

2025-01-09T09:30+0000

العالم العربي

لبنان

أخبار لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/09/1096617350_0:0:574:323_1920x0_80_0_0_5cba35faf7bd252d55a21446caf7d3b2.jpg

وطرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يحتاج إلى تصويت أكثر من ثلثي مجلس النواب المؤلف من 128 عضوا حتى يصبح رئيسا.وفي حال عدم حصوله على تلك الأصوات تكون هناك دورة ثانية للتصويت يحتاج فيها أغلبية النصف زائد واحد.ووصل عدد من النواب اللبنانيين والسياسيين لحضور الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها بري لانتخاب الرئيس.وتشهد الجلسة حضور الموفد السعودي يزيد بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان وأعضاء اللجنة الخماسية وسفراء الدول العربية والأجنبية الموجودة في لبنان العاملة في لبنان من عرب وأجانب.إجراءات مراسم تسلم الرئيس المنتخب سلطاته الدستورية في لبنانيشهد القصر الجمهوري في بعبدا احتفالا بمناسبة تسلم رئيس الجمهورية لسلطاته الدستورية، وسط حضور إعلامي لبناني وعربي وعالمي ضخم.وقد تشهد جلسة البرلمان المرتقبة انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، في خطوة تأتي في ظل تحولات إقليمية ودولية شهدها الشرق الأوسط بشكل عام ولبنان بشكل خاص.

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

مجلس النواب اللبناني يعقد اجتماعا لانتخاب رئيس جديد للبنان سبوتنيك عربي مجلس النواب اللبناني يعقد اجتماعا لانتخاب رئيس جديد للبنان 2025-01-09T09:01+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, видео