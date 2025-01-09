جدل داخل مجلس النواب... بث مباشر لمجريات التصويت لانتخاب الرئيس اللبناني... فيديو
09:01 GMT 09.01.2025 (تم التحديث: 09:30 GMT 09.01.2025)
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تعقد بعد قليل جلسة مجلس النواب بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري، بحضور الكتل النيابية، لانتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية، بحضور دبلوماسيين من بلدان عدة.
وطرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يحتاج إلى تصويت أكثر من ثلثي مجلس النواب المؤلف من 128 عضوا حتى يصبح رئيسا.
وفي حال عدم حصوله على تلك الأصوات تكون هناك دورة ثانية للتصويت يحتاج فيها أغلبية النصف زائد واحد.
ووصل عدد من النواب اللبنانيين والسياسيين لحضور الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها بري لانتخاب الرئيس.
📹مشاهد متداولة تظهر التحضيرات في قصر بعبدا بالعاصمة اللبنانية بيروت استعدادًا لاستقبال الرئيس اللبناني الجديد. يأتي ذلك تزامنًا مع انعقاد جلسة لمجلس النواب اليوم لانتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية. pic.twitter.com/me6prORRIo— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 9, 2025
وتشهد الجلسة حضور الموفد السعودي يزيد بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان وأعضاء اللجنة الخماسية وسفراء الدول العربية والأجنبية الموجودة في لبنان العاملة في لبنان من عرب وأجانب.
إجراءات مراسم تسلم الرئيس المنتخب سلطاته الدستورية في لبنان
يشهد القصر الجمهوري في بعبدا احتفالا بمناسبة تسلم رئيس الجمهورية لسلطاته الدستورية، وسط حضور إعلامي لبناني وعربي وعالمي ضخم.
1.تعزف موسيقى الجيش لحن التعظيم ثم النشيد الوطني اللبناني لحظة وصول الرئيس المنتخب إلى مدخل القصر، آتيا من مجلس النواب في موكب رسمي، ويحيي العلم اللبناني.1.
2.يرفع العلم على السارية الرئيسية لمدخل القصر وفوق منزل الرئيس.2.
3.يستعرض رئيس الجمهورية كتيبة تشريفات من لواء الحرس الجمهوري.3.
4.تطلق المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بالرئيس.4.
5.تطلق البواخر الراسية في مرفأ بيروت صفاراتها ترحيبا بالرئيس.5.
6.يصافح الرئيس المنتخب المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمديرين العامين في الرئاسة وقائد لواء الحرس الجمهوري.6.
7.ينتقل الرئيس إلى صالون السفراء وسط صفين من رماحة الحرس الجمهوري، حيث تلتقط له الصور الرسمية على كرسي الرئاسة.7.
8.ينتقل الرئيس بعد ذلك إلى مكتبه حيث يتسلم وسام الاستحقاق اللبناني الوشاح الأكبر من الدرجة الاستثنائية والقلادة الكبرى لوسام الأرز الوطني، وتلتقط له الصور مرتديا الوشاح ومتقلدا القلادة.8.
9.يلتقي الرئيس المنتخب بعد ذلك اللبنانية الأولى وأفراد العائلة، وتلتقط الصور التذكارية.9.
وقد تشهد جلسة البرلمان المرتقبة انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، في خطوة تأتي في ظل تحولات إقليمية ودولية شهدها الشرق الأوسط بشكل عام ولبنان بشكل خاص.