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تركيا: عودة النقل والتجارة مع سوريا أولوية قصوى بالنسبة لنا
تركيا: عودة النقل والتجارة مع سوريا أولوية قصوى بالنسبة لنا
سبوتنيك عربي
أكد وزير التجارة التركي، عمر بولات، اليوم السبت، أن مرحلة جديدة بدأت في سوريا اعتبارا من 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد تنحي الرئيس السوري، بشار الأسد، عن... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T16:09+0000
2025-01-04T16:09+0000
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جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير في معبر "جيلفاغوز" الحدودي مع سوريا في منطقة ريحانلي بولاية هطاي، وفقا لوسائل إعلام تركية محلية.وأكد بولات في تصريحات للصحفيين من هناك، أن "العلاقات بين سوريا وتركيا دخلت حقبة جديدة"، مشيرا إلى الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تجمع البلدين، بالإضافة إلى الحدود المشتركة، التي تمتد على طول 910 كيلومترات.وأضاف الوزير التركي: "لدينا 8 بوابات ومديريات جمركية على الحدود، 3 منها تعمل حاليا، ومن بينها معبر "جيلفاغوز" في ولاية هطاي، الذي يُعدّ أهم معبر بين تركيا وسوريا والشرق الأوسط”.وأوضح أن تركيا تسعى للتعاون بشكل وثيق مع الإدارة السورية الجديدة لتسهيل حركة العبور على هذا الطريق الدولي الحيوي.وخلال زيارته، تفقد وزير التجارة التركي، عمر بولات، قوافل المساعدات والخدمات المقدمة من المنظمات الإنسانية عبر المعبر، ووجه التحية للسوريين المنتظرين عند المعبر للعودة إلى وطنهم.وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية، حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس/ آذار 2025 وكان البشير، يرأس منذ يناير/ كانون الثاني 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري، ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميًا.ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية بضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.
https://sarabic.ae/20241231/أردوغان-سنقدم-كل-الدعم-اللازم-لتحقيق-السلام-الدائم-والاستقرار-في-سوريا-1096354648.html
https://sarabic.ae/20241226/تركيا-تتحدث-عن-تعاون-مع-الإدارة-الجديدة-في-سوريا-في-مجال-الدفاع-العسكري-1096208785.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تركيا: عودة النقل والتجارة مع سوريا أولوية قصوى بالنسبة لنا

16:09 GMT 04.01.2025
© Photo / Unsplash/ vicky hall-newmanعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© Photo / Unsplash/ vicky hall-newman
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أكد وزير التجارة التركي، عمر بولات، اليوم السبت، أن مرحلة جديدة بدأت في سوريا اعتبارا من 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد تنحي الرئيس السوري، بشار الأسد، عن الحكم.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير في معبر "جيلفاغوز" الحدودي مع سوريا في منطقة ريحانلي بولاية هطاي، وفقا لوسائل إعلام تركية محلية.
وأكد بولات في تصريحات للصحفيين من هناك، أن "العلاقات بين سوريا وتركيا دخلت حقبة جديدة"، مشيرا إلى الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تجمع البلدين، بالإضافة إلى الحدود المشتركة، التي تمتد على طول 910 كيلومترات.
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وأضاف الوزير التركي: "لدينا 8 بوابات ومديريات جمركية على الحدود، 3 منها تعمل حاليا، ومن بينها معبر "جيلفاغوز" في ولاية هطاي، الذي يُعدّ أهم معبر بين تركيا وسوريا والشرق الأوسط”.
وأوضح أن تركيا تسعى للتعاون بشكل وثيق مع الإدارة السورية الجديدة لتسهيل حركة العبور على هذا الطريق الدولي الحيوي.
كما أشار بولات إلى أن وزارة التجارة التركية أنشأت مكتبا خاصا بسوريا لتنسيق العمل، موضحا أن "الأولويات تشمل تعزيز التجارة، وتطوير النظام الجمركي، والاستثمارات، وخدمات المقاولات، وإعادة الإعمار".
وخلال زيارته، تفقد وزير التجارة التركي، عمر بولات، قوافل المساعدات والخدمات المقدمة من المنظمات الإنسانية عبر المعبر، ووجه التحية للسوريين المنتظرين عند المعبر للعودة إلى وطنهم.
وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية، حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.
دوريات أمريكية ومروحيات روسية على خطوط التماس مع الجيش التركي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
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26 ديسمبر 2024, 11:15 GMT
وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس/ آذار 2025 وكان البشير، يرأس منذ يناير/ كانون الثاني 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري، ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميًا.
ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية بضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:03 GMT
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