https://sarabic.ae/20241231/أردوغان-سنقدم-كل-الدعم-اللازم-لتحقيق-السلام-الدائم-والاستقرار-في-سوريا-1096354648.html
أردوغان: سنقدم كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في سوريا
أردوغان: سنقدم كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في سوريا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بتقديم الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في سوريا، وذلك ضمن رسالة مصورة وجهها... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T09:57+0000
2024-12-31T09:57+0000
2024-12-31T09:57+0000
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وبحسب وكالة "الأناضول"، شدد أردوغان على أن "المرحلة المقبلة ستشهد خطوات حاسمة لتحقيق رؤية تركيا لمنطقة خالية من الإرهاب، بما يسهم في تعزيز الأمن والازدهار الاقتصادي".وفي حديثه عن الأوضاع في فلسطين، قال الرئيس التركي إن حكومته "تبذل جهودًا مكثفة لإنهاء المجازر المستمرة منذ أكثر من 15 شهرًا في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية"، مؤكدًا سعي بلاده لإرساء السلام في المنطقة.وأعرب عن أمله في أن يكون العام الجديد فرصة لتحقيق تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والعدالة.واختتم أردوغان كلمته بالتأكيد على عزم تركيا "لعب دور فاعل في حل الأزمات الإقليمية والدولية، بما يعكس مسؤوليتها كقوة تسعى لتحقيق الأمن والتنمية في المنطقة".
https://sarabic.ae/20241217/أردوغان-وفون-دير-لاين-ضرورة-إدارة-شاملة-في-سوريا-وحل-سلمي-للوضع-الميداني-1095870527.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
أردوغان: سنقدم كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في سوريا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بتقديم الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في سوريا، وذلك ضمن رسالة مصورة وجهها بمناسبة العام الجديد.
وبحسب وكالة
"الأناضول"، شدد أردوغان على أن "المرحلة المقبلة ستشهد خطوات حاسمة لتحقيق رؤية تركيا لمنطقة خالية من الإرهاب، بما يسهم في تعزيز الأمن والازدهار الاقتصادي".
وفي حديثه عن الأوضاع في فلسطين، قال الرئيس التركي
إن حكومته "تبذل جهودًا مكثفة لإنهاء المجازر المستمرة منذ أكثر من 15 شهرًا في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية"، مؤكدًا سعي بلاده لإرساء السلام في المنطقة.
وأعرب عن أمله في أن يكون العام الجديد فرصة لتحقيق تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والعدالة.
واختتم أردوغان كلمته بالتأكيد على عزم تركيا
"لعب دور فاعل في حل الأزمات الإقليمية والدولية، بما يعكس مسؤوليتها كقوة تسعى لتحقيق الأمن والتنمية في المنطقة".