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هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
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مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
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الإنسان والثقافة
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أردوغان: سنقدم كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في سوريا
أردوغان: سنقدم كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في سوريا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بتقديم الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في سوريا، وذلك ضمن رسالة مصورة وجهها... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T09:57+0000
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وبحسب وكالة "الأناضول"، شدد أردوغان على أن "المرحلة المقبلة ستشهد خطوات حاسمة لتحقيق رؤية تركيا لمنطقة خالية من الإرهاب، بما يسهم في تعزيز الأمن والازدهار الاقتصادي".وفي حديثه عن الأوضاع في فلسطين، قال الرئيس التركي إن حكومته "تبذل جهودًا مكثفة لإنهاء المجازر المستمرة منذ أكثر من 15 شهرًا في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية"، مؤكدًا سعي بلاده لإرساء السلام في المنطقة.وأعرب عن أمله في أن يكون العام الجديد فرصة لتحقيق تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والعدالة.واختتم أردوغان كلمته بالتأكيد على عزم تركيا "لعب دور فاعل في حل الأزمات الإقليمية والدولية، بما يعكس مسؤوليتها كقوة تسعى لتحقيق الأمن والتنمية في المنطقة".
https://sarabic.ae/20241217/أردوغان-وفون-دير-لاين-ضرورة-إدارة-شاملة-في-سوريا-وحل-سلمي-للوضع-الميداني-1095870527.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار

أردوغان: سنقدم كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في سوريا

09:57 GMT 31.12.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بتقديم الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في سوريا، وذلك ضمن رسالة مصورة وجهها بمناسبة العام الجديد.
وبحسب وكالة "الأناضول"، شدد أردوغان على أن "المرحلة المقبلة ستشهد خطوات حاسمة لتحقيق رؤية تركيا لمنطقة خالية من الإرهاب، بما يسهم في تعزيز الأمن والازدهار الاقتصادي".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
أردوغان وفون دير لاين: ضرورة إدارة شاملة في سوريا وحل سلمي للوضع الميداني
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وفي حديثه عن الأوضاع في فلسطين، قال الرئيس التركي إن حكومته "تبذل جهودًا مكثفة لإنهاء المجازر المستمرة منذ أكثر من 15 شهرًا في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية"، مؤكدًا سعي بلاده لإرساء السلام في المنطقة.
وأعرب عن أمله في أن يكون العام الجديد فرصة لتحقيق تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والعدالة.
واختتم أردوغان كلمته بالتأكيد على عزم تركيا "لعب دور فاعل في حل الأزمات الإقليمية والدولية، بما يعكس مسؤوليتها كقوة تسعى لتحقيق الأمن والتنمية في المنطقة".
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