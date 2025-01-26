https://sarabic.ae/20250126/الجهاد-الإسلامي-تتوعد-سنفشل-خطة-ترامب-لتهجير-أهل-غزة-1097166352.html

"الجهاد الإسلامي" تتوعد: سنفشل خطة ترامب لتهجير أهل غزة

"الجهاد الإسلامي" تتوعد: سنفشل خطة ترامب لتهجير أهل غزة

سبوتنيك عربي

علّقت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الأحد، على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل عدد كبير من سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر ودول عربية أخرى،... 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T09:54+0000

2025-01-26T09:54+0000

2025-01-26T09:54+0000

دونالد ترامب

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

مصر

أخبار الأردن

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/07/1046763060_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_37902ec4d578bcfe0b88e5dc72731aec.jpg

واعتبرت الحركة، في بيان لها، أن "تصريحات ترامب تشجيع على مواصلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بإجبار شعبنا على الرحيل عن أرضه".وأضافت أن "تصريحات ترامب تتسق مع أسوأ ما في أجندة اليمين الصهيوني المتطرف، واستمرار للتنكر لوجود شعبنا".وعبّرت حركة "الجهاد الإسلامي"، عن "إدانتها بأشد العبارات تصريحات الرئيس الأمريكي، بشأن ترحيل أهلنا في قطاع غزة، إلى خارج أرضهم".ودعت الحركة كل الدول، خصوصا الحكومتين المصرية والأردنية، لرفض خطة ترمب، وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيفشل هذا المخطط، بحسب بيان الحركة.ونقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحات ترامب، التي أدلى بها خلال جلسة لمدة 20 دقيقة مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال فيها إنه ناقش رؤيته في مكالمة هاتفية، في وقت سابق من اليوم، مع الملك الأردني عبد الله الثاني، وسيتحدث اليوم الأحد، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وأضاف ترامب: "أود أن تأخذ مصر الناس، نحن نتحدث عن مليون ونصف شخص على الأرجح، نحن فقط نقوم بتنظيف هذه المنطقة بالكامل".وأضاف ترامب: "لقد هُدم كل شيء تقريبًا، والناس يموتون هناك"، وأضاف: "لذا، أُفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية، وأن نبني مساكن في مكان مختلف، حيث ربما يمكنهم العيش في سلام".

https://sarabic.ae/20250126/بن-غفير-يشيد-بمبادرة-ترامب-بشأن-نقل-أهالي-قطاع-غزة-للأردن-ومصر-1097161809.html

https://sarabic.ae/20250126/تصويت-هل-توافق-على-خطة-ترامب-لـتطهير-غزة-وإخراج-مليون-ونصف-فلسطيني-من-القطاع؟--1097163421.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي