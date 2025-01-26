"الجهاد الإسلامي" تتوعد: سنفشل خطة ترامب لتهجير أهل غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:16 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
11:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداده لقاء ترامب للحديث حول جميع القضايا التي تهم موسكو وواشنطن، إسرائيل تؤجل إنسحاب قواتها من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250126/الجهاد-الإسلامي-تتوعد-سنفشل-خطة-ترامب-لتهجير-أهل-غزة-1097166352.html
"الجهاد الإسلامي" تتوعد: سنفشل خطة ترامب لتهجير أهل غزة
"الجهاد الإسلامي" تتوعد: سنفشل خطة ترامب لتهجير أهل غزة
سبوتنيك عربي
علّقت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الأحد، على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل عدد كبير من سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر ودول عربية أخرى،... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T09:54+0000
2025-01-26T09:54+0000
دونالد ترامب
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
مصر
أخبار الأردن
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/07/1046763060_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_37902ec4d578bcfe0b88e5dc72731aec.jpg
واعتبرت الحركة، في بيان لها، أن "تصريحات ترامب تشجيع على مواصلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بإجبار شعبنا على الرحيل عن أرضه".وأضافت أن "تصريحات ترامب تتسق مع أسوأ ما في أجندة اليمين الصهيوني المتطرف، واستمرار للتنكر لوجود شعبنا".وعبّرت حركة "الجهاد الإسلامي"، عن "إدانتها بأشد العبارات تصريحات الرئيس الأمريكي، بشأن ترحيل أهلنا في قطاع غزة، إلى خارج أرضهم".ودعت الحركة كل الدول، خصوصا الحكومتين المصرية والأردنية، لرفض خطة ترمب، وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيفشل هذا المخطط، بحسب بيان الحركة.ونقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحات ترامب، التي أدلى بها خلال جلسة لمدة 20 دقيقة مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال فيها إنه ناقش رؤيته في مكالمة هاتفية، في وقت سابق من اليوم، مع الملك الأردني عبد الله الثاني، وسيتحدث اليوم الأحد، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وأضاف ترامب: "أود أن تأخذ مصر الناس، نحن نتحدث عن مليون ونصف شخص على الأرجح، نحن فقط نقوم بتنظيف هذه المنطقة بالكامل".وأضاف ترامب: "لقد هُدم كل شيء تقريبًا، والناس يموتون هناك"، وأضاف: "لذا، أُفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية، وأن نبني مساكن في مكان مختلف، حيث ربما يمكنهم العيش في سلام".
https://sarabic.ae/20250126/بن-غفير-يشيد-بمبادرة-ترامب-بشأن-نقل-أهالي-قطاع-غزة-للأردن-ومصر-1097161809.html
https://sarabic.ae/20250126/تصويت-هل-توافق-على-خطة-ترامب-لـتطهير-غزة-وإخراج-مليون-ونصف-فلسطيني-من-القطاع؟--1097163421.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/07/1046763060_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b776d312edb65cf4cb889c97f7d75742.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
دونالد ترامب, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"الجهاد الإسلامي" تتوعد: سنفشل خطة ترامب لتهجير أهل غزة

09:54 GMT 26.01.2025
© Sputnik . Mohammad Damourحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تحتفل بالذكرى الـ 33 لانطلاقها، دمشق، سوريا 7 أكتوبر 2020
حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تحتفل بالذكرى الـ 33 لانطلاقها، دمشق، سوريا 7 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
علّقت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الأحد، على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل عدد كبير من سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر ودول عربية أخرى، بعدما تم تدمير القطاع بسبب الحرب الإسرائيلية عليه.
واعتبرت الحركة، في بيان لها، أن "تصريحات ترامب تشجيع على مواصلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بإجبار شعبنا على الرحيل عن أرضه".
وأضافت أن "تصريحات ترامب تتسق مع أسوأ ما في أجندة اليمين الصهيوني المتطرف، واستمرار للتنكر لوجود شعبنا".
وعبّرت حركة "الجهاد الإسلامي"، عن "إدانتها بأشد العبارات تصريحات الرئيس الأمريكي، بشأن ترحيل أهلنا في قطاع غزة، إلى خارج أرضهم".
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
بن غفير يشيد بمبادرة ترامب بشأن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر
06:36 GMT
ودعت الحركة كل الدول، خصوصا الحكومتين المصرية والأردنية، لرفض خطة ترمب، وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيفشل هذا المخطط، بحسب بيان الحركة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولا عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين تقبلهم من قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى نقل عدد كافٍ من السكان "لتطهير" المنطقة، التي مزقتها الحرب، على حد قوله.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحات ترامب، التي أدلى بها خلال جلسة لمدة 20 دقيقة مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال فيها إنه ناقش رؤيته في مكالمة هاتفية، في وقت سابق من اليوم، مع الملك الأردني عبد الله الثاني، وسيتحدث اليوم الأحد، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
تصويت... هل توافق على خطة ترامب لـ"تطهير غزة" وإخراج مليون ونصف فلسطيني من القطاع؟
07:49 GMT
وأضاف ترامب: "أود أن تأخذ مصر الناس، نحن نتحدث عن مليون ونصف شخص على الأرجح، نحن فقط نقوم بتنظيف هذه المنطقة بالكامل".
وتحدث ترامب عن آثار حرب إسرائيل مع حركة حماس في غزة، مشيدًا بالأردن لقبوله اللاجئين الفلسطينيين، وأنه قال للملك الأردني: "أود أن تأخذ المزيد، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بالكامل الآن على إنه فوضى، إنه فوضى حقيقية".
وأضاف ترامب: "لقد هُدم كل شيء تقريبًا، والناس يموتون هناك"، وأضاف: "لذا، أُفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية، وأن نبني مساكن في مكان مختلف، حيث ربما يمكنهم العيش في سلام".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала