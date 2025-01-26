https://sarabic.ae/20250126/الجهاد-الإسلامي-تتوعد-سنفشل-خطة-ترامب-لتهجير-أهل-غزة-1097166352.html
"الجهاد الإسلامي" تتوعد: سنفشل خطة ترامب لتهجير أهل غزة
"الجهاد الإسلامي" تتوعد: سنفشل خطة ترامب لتهجير أهل غزة
سبوتنيك عربي
علّقت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الأحد، على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل عدد كبير من سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر ودول عربية أخرى،... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T09:54+0000
2025-01-26T09:54+0000
2025-01-26T09:54+0000
دونالد ترامب
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
مصر
أخبار الأردن
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/07/1046763060_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_37902ec4d578bcfe0b88e5dc72731aec.jpg
واعتبرت الحركة، في بيان لها، أن "تصريحات ترامب تشجيع على مواصلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بإجبار شعبنا على الرحيل عن أرضه".وأضافت أن "تصريحات ترامب تتسق مع أسوأ ما في أجندة اليمين الصهيوني المتطرف، واستمرار للتنكر لوجود شعبنا".وعبّرت حركة "الجهاد الإسلامي"، عن "إدانتها بأشد العبارات تصريحات الرئيس الأمريكي، بشأن ترحيل أهلنا في قطاع غزة، إلى خارج أرضهم".ودعت الحركة كل الدول، خصوصا الحكومتين المصرية والأردنية، لرفض خطة ترمب، وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيفشل هذا المخطط، بحسب بيان الحركة.ونقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحات ترامب، التي أدلى بها خلال جلسة لمدة 20 دقيقة مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال فيها إنه ناقش رؤيته في مكالمة هاتفية، في وقت سابق من اليوم، مع الملك الأردني عبد الله الثاني، وسيتحدث اليوم الأحد، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وأضاف ترامب: "أود أن تأخذ مصر الناس، نحن نتحدث عن مليون ونصف شخص على الأرجح، نحن فقط نقوم بتنظيف هذه المنطقة بالكامل".وأضاف ترامب: "لقد هُدم كل شيء تقريبًا، والناس يموتون هناك"، وأضاف: "لذا، أُفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية، وأن نبني مساكن في مكان مختلف، حيث ربما يمكنهم العيش في سلام".
https://sarabic.ae/20250126/بن-غفير-يشيد-بمبادرة-ترامب-بشأن-نقل-أهالي-قطاع-غزة-للأردن-ومصر-1097161809.html
https://sarabic.ae/20250126/تصويت-هل-توافق-على-خطة-ترامب-لـتطهير-غزة-وإخراج-مليون-ونصف-فلسطيني-من-القطاع؟--1097163421.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/07/1046763060_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b776d312edb65cf4cb889c97f7d75742.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
دونالد ترامب, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار الأردن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"الجهاد الإسلامي" تتوعد: سنفشل خطة ترامب لتهجير أهل غزة
علّقت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الأحد، على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل عدد كبير من سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر ودول عربية أخرى، بعدما تم تدمير القطاع بسبب الحرب الإسرائيلية عليه.
واعتبرت الحركة، في بيان لها، أن "تصريحات ترامب تشجيع على مواصلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بإجبار شعبنا على الرحيل عن أرضه".
وأضافت أن "تصريحات ترامب تتسق مع أسوأ ما في أجندة اليمين الصهيوني المتطرف، واستمرار للتنكر لوجود شعبنا".
وعبّرت حركة "الجهاد الإسلامي"، عن "إدانتها بأشد العبارات تصريحات الرئيس الأمريكي، بشأن ترحيل أهلنا في قطاع غزة، إلى خارج أرضهم".
ودعت الحركة كل الدول، خصوصا الحكومتين المصرية والأردنية، لرفض خطة ترمب، وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيفشل هذا المخطط، بحسب بيان الحركة.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولا عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين تقبلهم من قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى نقل عدد كافٍ من السكان "لتطهير" المنطقة، التي مزقتها الحرب، على حد قوله.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحات ترامب، التي أدلى بها خلال جلسة لمدة 20 دقيقة مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال فيها إنه ناقش رؤيته في مكالمة هاتفية، في وقت سابق من اليوم، مع الملك الأردني عبد الله الثاني، وسيتحدث اليوم الأحد، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
.
وأضاف ترامب: "أود أن تأخذ مصر الناس، نحن نتحدث عن مليون ونصف شخص على الأرجح، نحن فقط نقوم بتنظيف هذه المنطقة بالكامل".
وتحدث ترامب عن آثار حرب إسرائيل مع حركة حماس في غزة، مشيدًا بالأردن لقبوله اللاجئين الفلسطينيين، وأنه قال للملك الأردني: "أود أن تأخذ المزيد، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بالكامل الآن على إنه فوضى، إنه فوضى حقيقية".
وأضاف ترامب: "لقد هُدم كل شيء تقريبًا، والناس يموتون هناك"، وأضاف: "لذا، أُفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية، وأن نبني مساكن في مكان مختلف، حيث ربما يمكنهم العيش في سلام".