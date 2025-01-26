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القوات الروسية تحرر بلدة زيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250126/أول-تعليق-من-الأردن-على-دعوة-ترامب-لنزوح-سكان-غزة-إلى-أراضيه-1097174044.html
أول تعليق من الأردن على دعوة ترامب لنزوح سكان غزة إلى أراضيه
أول تعليق من الأردن على دعوة ترامب لنزوح سكان غزة إلى أراضيه
سبوتنيك عربي
علق الأردن، اليوم الأحد، على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنقل عدد كبير من سكان قطاع غزة إلى أراضيه وإلى مصر ودول عربية أخرى، بعد أن تم تدمير القطاع،... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T13:05+0000
2025-01-26T13:05+0000
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وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن "الأردن لم يكن جزءا من ترتيبات صفقة التبادل التي نؤيدها، ودعمنا إنجازها، ونؤكد ضرورة تنفيذها بالكامل، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والفورية لكل أنحاء قطاع غزة".وتابع عبر منصة "إكس": "والحقيقة الثابتة الراسخة، هي أن الأردن يحمي مصالحه وثوابته ومواطنيه، ولم يمنع الأردن أيا من المواطنَين اللذين أفرج عنهما في صفقة التبادل من دخول المملكة، وسيدخلان الأردن إذا قررا مغادرة فلسطين إلى المملكة".وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، وهو على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "أود أن أرى الأردن ومصر ودول عربية أخرى، تزيد من استقبالها للاجئين من قطاع غزة وذلك لتطهير غزة بعد الحرب"، وفقا لإعلام أمريكي.وأضاف في تصريحات للصحفيين: "أود أن تستقبل مصر الناس، نتحدث عن مليون ونصف شخص تقريبا، وأن نقوم فقط بتنظيف المكان".وأوضح أنه قال للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني: "أود أن تستقبل المزيد [من الفلسطينيين]، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بالكامل الآن، إنه فوضى. إنها فوضى حقيقية".وواصل ترامب: "يجب أن يحدث شيء ما، لكنه حرفيا موقع هدم الآن، لقد هُدم كل شيء تقريبا، والناس يموتون هناك".ومضى قائلا: "لذا، أفضّل أن أشارك مع بعض الدول العربية، وأبني مساكن في موقع مختلف، حيث يمكنهم [سكان قطاع غزة] ربما العيش في سلام من أجل التغيير".يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20250126/الجهاد-الإسلامي-تتوعد-سنفشل-خطة-ترامب-لتهجير-أهل-غزة-1097166352.html
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

أول تعليق من الأردن على دعوة ترامب لنزوح سكان غزة إلى أراضيه

13:05 GMT 26.01.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
تابعنا عبر
علق الأردن، اليوم الأحد، على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنقل عدد كبير من سكان قطاع غزة إلى أراضيه وإلى مصر ودول عربية أخرى، بعد أن تم تدمير القطاع، بسبب الحرب الإسرائيلية عليه.
وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن "الأردن لم يكن جزءا من ترتيبات صفقة التبادل التي نؤيدها، ودعمنا إنجازها، ونؤكد ضرورة تنفيذها بالكامل، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والفورية لكل أنحاء قطاع غزة".
وتابع عبر منصة "إكس": "والحقيقة الثابتة الراسخة، هي أن الأردن يحمي مصالحه وثوابته ومواطنيه، ولم يمنع الأردن أيا من المواطنَين اللذين أفرج عنهما في صفقة التبادل من دخول المملكة، وسيدخلان الأردن إذا قررا مغادرة فلسطين إلى المملكة".
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، وهو على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "أود أن أرى الأردن ومصر ودول عربية أخرى، تزيد من استقبالها للاجئين من قطاع غزة وذلك لتطهير غزة بعد الحرب"، وفقا لإعلام أمريكي.
وأضاف في تصريحات للصحفيين: "أود أن تستقبل مصر الناس، نتحدث عن مليون ونصف شخص تقريبا، وأن نقوم فقط بتنظيف المكان".
وأوضح أنه قال للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني: "أود أن تستقبل المزيد [من الفلسطينيين]، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بالكامل الآن، إنه فوضى. إنها فوضى حقيقية".
وواصل ترامب: "يجب أن يحدث شيء ما، لكنه حرفيا موقع هدم الآن، لقد هُدم كل شيء تقريبا، والناس يموتون هناك".
حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تحتفل بالذكرى الـ 33 لانطلاقها، دمشق، سوريا 7 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
"الجهاد الإسلامي" تتوعد: سنفشل خطة ترامب لتهجير أهل غزة
09:54 GMT
ومضى قائلا: "لذا، أفضّل أن أشارك مع بعض الدول العربية، وأبني مساكن في موقع مختلف، حيث يمكنهم [سكان قطاع غزة] ربما العيش في سلام من أجل التغيير".
يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
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