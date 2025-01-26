https://sarabic.ae/20250126/أول-تعليق-من-الأردن-على-دعوة-ترامب-لنزوح-سكان-غزة-إلى-أراضيه-1097174044.html

أول تعليق من الأردن على دعوة ترامب لنزوح سكان غزة إلى أراضيه

أول تعليق من الأردن على دعوة ترامب لنزوح سكان غزة إلى أراضيه

سبوتنيك عربي

علق الأردن، اليوم الأحد، على مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنقل عدد كبير من سكان قطاع غزة إلى أراضيه وإلى مصر ودول عربية أخرى، بعد أن تم تدمير القطاع،... 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T13:05+0000

2025-01-26T13:05+0000

2025-01-26T13:05+0000

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن "الأردن لم يكن جزءا من ترتيبات صفقة التبادل التي نؤيدها، ودعمنا إنجازها، ونؤكد ضرورة تنفيذها بالكامل، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والفورية لكل أنحاء قطاع غزة".وتابع عبر منصة "إكس": "والحقيقة الثابتة الراسخة، هي أن الأردن يحمي مصالحه وثوابته ومواطنيه، ولم يمنع الأردن أيا من المواطنَين اللذين أفرج عنهما في صفقة التبادل من دخول المملكة، وسيدخلان الأردن إذا قررا مغادرة فلسطين إلى المملكة".وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، وهو على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "أود أن أرى الأردن ومصر ودول عربية أخرى، تزيد من استقبالها للاجئين من قطاع غزة وذلك لتطهير غزة بعد الحرب"، وفقا لإعلام أمريكي.وأضاف في تصريحات للصحفيين: "أود أن تستقبل مصر الناس، نتحدث عن مليون ونصف شخص تقريبا، وأن نقوم فقط بتنظيف المكان".وأوضح أنه قال للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني: "أود أن تستقبل المزيد [من الفلسطينيين]، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بالكامل الآن، إنه فوضى. إنها فوضى حقيقية".وواصل ترامب: "يجب أن يحدث شيء ما، لكنه حرفيا موقع هدم الآن، لقد هُدم كل شيء تقريبا، والناس يموتون هناك".ومضى قائلا: "لذا، أفضّل أن أشارك مع بعض الدول العربية، وأبني مساكن في موقع مختلف، حيث يمكنهم [سكان قطاع غزة] ربما العيش في سلام من أجل التغيير".يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sarabic.ae/20250126/الجهاد-الإسلامي-تتوعد-سنفشل-خطة-ترامب-لتهجير-أهل-غزة-1097166352.html

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