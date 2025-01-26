https://sarabic.ae/20250126/الرئاسة-الفلسطينية-يجب-التركيز-على-تثبيت-وقف-إطلاق-النار-واستدامته-1097183912.html

الرئاسة الفلسطينية: يجب التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته

الرئاسة الفلسطينية: يجب التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته

سبوتنيك عربي

رفضت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، أي مشاريع تهدف لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مجددة التأكيد أنه "الأمر الذي يشكل تجاوزا للخطوط الحمراء التي... 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T18:11+0000

2025-01-26T18:11+0000

2025-01-26T18:11+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الأحد، عن الرئاسة الفلسطينية أن "الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ومقدساته، ولن نسمح بتكرار النكبات التي حلت بشعبنا في الأعوام 1948 و1967، وأن شعبنا لن يرحل".فيما جددت الشكر لمصر العربية والأردن على مواقفهما الحاسمة والرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه، معربة عن "شكرها الموصول لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي ساندتنا في هذا الموقف".وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمواصلة جهوده لدعم المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامته في قطاع غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل، مع وجوب تولي السلطة الفلسطينية مهامها في غزة، والتركيز على تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.وأكدت الرئاسة أن "دولة فلسطين على استعداد لتولي مهامها كاملة في قطاع غزة، ومواصلة مساعيها من أجل تحقيق السلام العادل وفق رؤية حل الدولتين، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".فيما حذرت من تداعيات هذه السياسة الإسرائيلية الخطيرة التي تُسهم في تقطيع أواصر قطاع غزة، وتهجير أبنائه، ما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن، والمساس بسيادة فلسطين وسيادة الدول العربية المجاورة.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، وهو على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "أود أن أرى الأردن ومصر ودول عربية أخرى، تزيد من استقبالها للاجئين من قطاع غزة وذلك لتطهير غزة بعد الحرب"، وفقا لإعلام أمريكي.وأضاف في تصريحات للصحفيين: "أود أن تستقبل مصر الناس، نتحدث عن مليون ونصف شخص تقريبا، وأن نقوم فقط بتنظيف المكان".وأوضح أنه قال للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني: "أود أن تستقبل المزيد [من الفلسطينيين]، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بالكامل الآن، إنه فوضى. إنها فوضى حقيقية". وواصل ترامب: "يجب أن يحدث شيء ما، لكنه حرفيا موقع هدم الآن، لقد هُدم كل شيء تقريبا، والناس يموتون هناك".ومضى قائلا: "لذا، أفضّل أن أشارك مع بعض الدول العربية، وأبني مساكن في موقع مختلف، حيث يمكنهم [سكان قطاع غزة] ربما العيش في سلام من أجل التغيير".يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار