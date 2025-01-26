بحضور رئيس الوزراء... مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . WAEL MAGDIقافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . WAEL MAGDI
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شهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".
وتتضمن القافلة شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل دون طهي (المعلبات).
24 يناير, 17:12 GMT
ومن بين المساعدات الإنسانية الأخرى "المياه المعدنية، والعصائر، والملابس، والبطاطين (البطانيات)، والسجاد، والأغطية، والمنظفات، والمطهرات، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات، وأدوات العناية الشخصية" لإغاثة أهل قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الجمعة الماضي، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي الجديد ماركو روبيو، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب بيان الخارجية المصرية، هنأ الوزير عبد العاطي، نظيره الأمريكي بتوليه منصبه. وأكد عبد العاطي تطلعه للعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، التي تمتد لأكثر من 4 عقود.
وناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات الأمريكية في مصر، خاصة في القطاعات الواعدة.
كما شدد وزير الخارجية المصري على "أهمية التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفقًا لحل الدولتين، بما يسهم في تفادي تجدد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
من جانبه، أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تقديره للشراكة الاستراتيجية مع مصر ودورها البارز في الشرق الأوسط، مشيدًا بجهودها في تسوية الأزمات الإقليمية، وخاصة اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة.
© Sputnik . WAEL MAGDIقافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
1/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . WAEL MAGDIقافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
2/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . WAEL MAGDIقافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
3/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . WAEL MAGDIقافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
4/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . WAEL MAGDIقافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
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© Sputnik . WAEL MAGDI
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . WAEL MAGDIقافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
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© Sputnik . WAEL MAGDI
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . WAEL MAGDIقافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
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© Sputnik . WAEL MAGDI
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . WAEL MAGDIقافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
8/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . WAEL MAGDIقافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
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© Sputnik . WAEL MAGDI
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
© Sputnik . WAEL MAGDIقافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
10/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
1/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
2/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
3/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
4/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
5/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
6/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
7/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
8/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
9/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
10/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة
وأشار روبيو إلى أن الإدارة الجديدة "ملتزمة بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، في مختلف المجالات، خلال الفترة المقبلة".