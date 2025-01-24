مبادرة مصرية لعقد مؤتمر دولي من أجل غزة.. ما أهدافها وأهميتها؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
13:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: العالم ينتظر من ترامب أن يقود السلام في هذه المعركة التي فرضت على روسيا ولم تختارها
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أعداد النازحين السودانيين تزداد جراء الحرب في البلاد... فهل من منقذ؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:07 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تحرق منازل وتجبر فلسطينيين في جنين على النزوح، أول زيارة لوزير للخارجية السعودية إلى لبنان منذ 15 عاما
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250124/مبادرة-مصرية-لعقد-مؤتمر-دولي-من-أجل-غزة-ما-أهدافها-وأهميتها؟-1097119630.html
مبادرة مصرية لعقد مؤتمر دولي من أجل غزة.. ما أهدافها وأهميتها؟
مبادرة مصرية لعقد مؤتمر دولي من أجل غزة.. ما أهدافها وأهميتها؟
سبوتنيك عربي
بعد نجاح الوسطاء في وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعقد صفقة تبادل للأسرى، طرحت القاهرة عقد مؤتمر دولي من أجل قطاع غزة 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T17:12+0000
2025-01-24T17:12+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس
إسرائيل
مصر
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096947771_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_ce96c4bf463278f92e13d8cea681dcbb.jpg
وأعلن السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، عن مبادرة مصرية لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، بهدف حشد الدعم الدولي لهذه القضية، مؤكدًا أن هذا المؤتمر سيساهم في تقديم المساعدات اللازمة لإعادة إعمار القطاع وتوفير حياة كريمة لسكان غزة.وأوضح، بحسب وسائل إعلام مصرية، أن القاهرة تعمل على بناء خارطة طريق لتحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبته مصر في تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وشدد وزير الخارجية المصري على "أهمية التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفقًا لحل الدولتين، بما يسهم في تفادي تجدد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين".وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية عقد هذا المؤتمر الآن، وإمكانية نجاحه في إعادة إعمار قطاع غزة، وإنهاء الحرب هناك.رؤية شاملةقال الدكتور محمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن مصر تعتزم إقامة مؤتمر كبير في الملف المتعلق بإعمار غزة، في إطار رؤية شاملة لوقف القتال ولجم العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يعبر المؤتمر عن أهداف مصر في سياق الإغاثة التي تقوم بها لأهالي القطاع، حيث أن 80% من المساعدات تأتي من التحالف الخاص بالجمعيات الأهلية المصرية.وشدد على أهمية هذا المؤتمر لتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، وإفشال المخطط الأساسي لإسرائيل من خلف هذا العدوان، والمتمثل في نقل السكان والترحيل الجماعي للفلسطينيين من أرضهم.وتوقع أن يكون هناك مشاركة كبيرة في المؤتمر، وسيلقى صدى جيد على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يساعد الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة في البقاء على أرضهم، ويفتح أملا جديدا للمرور إلى اليوم التالي من الحرب بسلام، بعد المعاناة والمذابح التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.أهمية إنسانية وسياسيةمن جانبه، قال المحلل السياسي الفلسطيني، ثائر أبو عطيوى، إن جمهورية مصر العربية وعلى المستوى الرسمي مستمرة في تقديم كافة ما يلزم من دعم إنساني وسياسي للشعب الفلسطيني، وعدالة قضيته في إطار أن مصر تدرك جيدا تطلعات الشعب وطموحاته وتعمل على إنجازها على كافة الصعد والمستويات.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى الأخيرة والوصول إلى هدنة إنسانية مؤقتة، تعمل جاهدة لأن تكون الهدنة بوابة الحل الدائم لوقف الحرب بشكل نهائي على قطاع غزة.وتابع: "استكمالا لجهود مصر، قام وزير الخارجية بدر عبد العاطي بالإعلان عن مبادرة مصرية من أجل عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وهذا بهدف حشد كافة الجهود العربية والدولية لدعم مؤتمر الإعمار الذي سوف يساهم في تقديم المساعدات اللازمة لإعادة إعمار القطاع وتوفير الحياة الإنسانية الكريمة لسكان القطاع".وأكد أن هناك أهمية لطرح هذا الأمر في الوقت الراهن، بعد حرب استمرت 470 يوما تكبدت فيها غزة أكبر الخسائر بالأرواح والممتلكات، حيث تأتي هذه المبادرة في الإطار الإنساني، وتتضمن في محتواها الشق السياسي الذي يدعم عدالة القضية الفلسطينية والتوصل إلى حل الدولتين وإيجاد آليات فعالة من أجل إحلال السلام الشامل والعادل من خلال مفاوضات سلمية تقود للحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.وأنهى حديثه قائلًا: "تأتي الجهود المصرية المستمرة في إطار وقوفها المميز بجانب شعبنا من أجل الوصول به إلى حياة إنسانية كريمة وسياسية تحمل في طياتها مستقبل وطن، يعطى الأمل على طريق تحقيق عدالة القضية وكافة الحقوق المشروعة والكاملة لشعبنا الفلسطيني وتضحياته المتواصلة".وسلّمت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، يوم الأحد 19 يناير/ كانون الأول 2025، 3 محتجزات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة.ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20250124/وزير-الخارجية-المصري-يؤكد-لنظيره-الأمريكي-الجديد-ضرورة-إقامة-دولة-فلسطينية-1097101056.html
https://sarabic.ae/20250123/روسيا-موسكو-تراقب-تنفيذ-الصفقة-بين-إسرائيل-وحماس-1097086395.html
https://sarabic.ae/20250123/حركة-حماس-سنعلن-غدا-أسماء-4-محتجزين-إسرائيليين-وننتظر-قائمة-الأسرى-للإفراج-عنهم-1097087688.html
إسرائيل
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096947771_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_7bed24044781ebf94f1a2e0983c71c7d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, مصر, تقارير سبوتنيك
العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, مصر, تقارير سبوتنيك

مبادرة مصرية لعقد مؤتمر دولي من أجل غزة.. ما أهدافها وأهميتها؟

17:12 GMT 24.01.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiقطاع غزة
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
حصري
بعد نجاح الوسطاء في وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعقد صفقة تبادل للأسرى، طرحت القاهرة عقد مؤتمر دولي من أجل قطاع غزة
وأعلن السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، عن مبادرة مصرية لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، بهدف حشد الدعم الدولي لهذه القضية، مؤكدًا أن هذا المؤتمر سيساهم في تقديم المساعدات اللازمة لإعادة إعمار القطاع وتوفير حياة كريمة لسكان غزة.
وأوضح، بحسب وسائل إعلام مصرية، أن القاهرة تعمل على بناء خارطة طريق لتحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبته مصر في تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وشدد وزير الخارجية المصري على "أهمية التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفقًا لحل الدولتين، بما يسهم في تفادي تجدد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية عقد هذا المؤتمر الآن، وإمكانية نجاحه في إعادة إعمار قطاع غزة، وإنهاء الحرب هناك.

رؤية شاملة

وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الأمريكي الجديد ضرورة إقامة دولة فلسطينية
08:23 GMT
قال الدكتور محمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن مصر تعتزم إقامة مؤتمر كبير في الملف المتعلق بإعمار غزة، في إطار رؤية شاملة لوقف القتال ولجم العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يعبر المؤتمر عن أهداف مصر في سياق الإغاثة التي تقوم بها لأهالي القطاع، حيث أن 80% من المساعدات تأتي من التحالف الخاص بالجمعيات الأهلية المصرية.
وشدد على أهمية هذا المؤتمر لتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، وإفشال المخطط الأساسي لإسرائيل من خلف هذا العدوان، والمتمثل في نقل السكان والترحيل الجماعي للفلسطينيين من أرضهم.
وتوقع أن يكون هناك مشاركة كبيرة في المؤتمر، وسيلقى صدى جيد على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يساعد الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة في البقاء على أرضهم، ويفتح أملا جديدا للمرور إلى اليوم التالي من الحرب بسلام، بعد المعاناة والمذابح التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.

أهمية إنسانية وسياسية

الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
روسيا: موسكو تراقب تنفيذ الصفقة بين إسرائيل وحماس
أمس, 18:07 GMT
من جانبه، قال المحلل السياسي الفلسطيني، ثائر أبو عطيوى، إن جمهورية مصر العربية وعلى المستوى الرسمي مستمرة في تقديم كافة ما يلزم من دعم إنساني وسياسي للشعب الفلسطيني، وعدالة قضيته في إطار أن مصر تدرك جيدا تطلعات الشعب وطموحاته وتعمل على إنجازها على كافة الصعد والمستويات.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى الأخيرة والوصول إلى هدنة إنسانية مؤقتة، تعمل جاهدة لأن تكون الهدنة بوابة الحل الدائم لوقف الحرب بشكل نهائي على قطاع غزة.
وتابع: "استكمالا لجهود مصر، قام وزير الخارجية بدر عبد العاطي بالإعلان عن مبادرة مصرية من أجل عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وهذا بهدف حشد كافة الجهود العربية والدولية لدعم مؤتمر الإعمار الذي سوف يساهم في تقديم المساعدات اللازمة لإعادة إعمار القطاع وتوفير الحياة الإنسانية الكريمة لسكان القطاع".
وأكد أن هناك أهمية لطرح هذا الأمر في الوقت الراهن، بعد حرب استمرت 470 يوما تكبدت فيها غزة أكبر الخسائر بالأرواح والممتلكات، حيث تأتي هذه المبادرة في الإطار الإنساني، وتتضمن في محتواها الشق السياسي الذي يدعم عدالة القضية الفلسطينية والتوصل إلى حل الدولتين وإيجاد آليات فعالة من أجل إحلال السلام الشامل والعادل من خلال مفاوضات سلمية تقود للحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأنهى حديثه قائلًا: "تأتي الجهود المصرية المستمرة في إطار وقوفها المميز بجانب شعبنا من أجل الوصول به إلى حياة إنسانية كريمة وسياسية تحمل في طياتها مستقبل وطن، يعطى الأمل على طريق تحقيق عدالة القضية وكافة الحقوق المشروعة والكاملة لشعبنا الفلسطيني وتضحياته المتواصلة".
عين الحلوة تشيع سامر الحاج وسط غضب واستنكار... حماس تتوعد بالرد على الاغتيال الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
حركة "حماس": سنعلن غدا أسماء 4 محتجزين إسرائيليين وننتظر قائمة الأسرى للإفراج عنهم
أمس, 19:19 GMT
وسلّمت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، يوم الأحد 19 يناير/ كانون الأول 2025، 3 محتجزات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة.
ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала