https://sarabic.ae/20250123/حركة-حماس-سنعلن-غدا-أسماء-4-محتجزين-إسرائيليين-وننتظر-قائمة-الأسرى-للإفراج-عنهم-1097087688.html

حركة "حماس": سنعلن غدا أسماء 4 محتجزين إسرائيليين وننتظر قائمة الأسرى للإفراج عنهم

حركة "حماس": سنعلن غدا أسماء 4 محتجزين إسرائيليين وننتظر قائمة الأسرى للإفراج عنهم

سبوتنيك عربي

صرح القائم بأعمال رئيس حركة "حماس" بالضفة الغربية، زاهر جبارين، أنه ستسلم حركة "حماس" الفلسطينية للجانب الإسرائيلي يوم الجمعة أسماء أربعة رهائن في قطاع غزة... 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T19:19+0000

2025-01-23T19:19+0000

2025-01-23T19:19+0000

حركة حماس

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

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وأضاف المكتب الصحفي لحماس نقلا عن جبارين على قناة التلغرام التابعة للحركة، أنه “غداً (الجمعة) ووفقاً للاتفاق، سنقوم بتسليم أسماء الأسرى الأربعة لدى قوات المقاومة، لكي تقوم إسرائيل بتسليم أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، وسنقوم بعد غد باتخاذ الإجراءات".وسلّمت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، يوم الأحد 19 يناير/ كانون الأول 2025، 3 محتجزات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

https://sarabic.ae/20250123/روسيا-موسكو-تراقب-تنفيذ-الصفقة-بين-إسرائيل-وحماس-1097086395.html

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حركة حماس, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى