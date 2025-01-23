https://sarabic.ae/20250123/حركة-حماس-سنعلن-غدا-أسماء-4-محتجزين-إسرائيليين-وننتظر-قائمة-الأسرى-للإفراج-عنهم-1097087688.html
حركة "حماس": سنعلن غدا أسماء 4 محتجزين إسرائيليين وننتظر قائمة الأسرى للإفراج عنهم
حركة "حماس": سنعلن غدا أسماء 4 محتجزين إسرائيليين وننتظر قائمة الأسرى للإفراج عنهم
سبوتنيك عربي
صرح القائم بأعمال رئيس حركة "حماس" بالضفة الغربية، زاهر جبارين، أنه ستسلم حركة "حماس" الفلسطينية للجانب الإسرائيلي يوم الجمعة أسماء أربعة رهائن في قطاع غزة... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T19:19+0000
2025-01-23T19:19+0000
2025-01-23T19:19+0000
حركة حماس
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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وأضاف المكتب الصحفي لحماس نقلا عن جبارين على قناة التلغرام التابعة للحركة، أنه “غداً (الجمعة) ووفقاً للاتفاق، سنقوم بتسليم أسماء الأسرى الأربعة لدى قوات المقاومة، لكي تقوم إسرائيل بتسليم أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، وسنقوم بعد غد باتخاذ الإجراءات".وسلّمت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، يوم الأحد 19 يناير/ كانون الأول 2025، 3 محتجزات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20250123/روسيا-موسكو-تراقب-تنفيذ-الصفقة-بين-إسرائيل-وحماس-1097086395.html
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حركة حماس, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
حركة حماس, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
حركة "حماس": سنعلن غدا أسماء 4 محتجزين إسرائيليين وننتظر قائمة الأسرى للإفراج عنهم
صرح القائم بأعمال رئيس حركة "حماس" بالضفة الغربية، زاهر جبارين، أنه ستسلم حركة "حماس" الفلسطينية للجانب الإسرائيلي يوم الجمعة أسماء أربعة رهائن في قطاع غزة سيتم إطلاق سراحهم يوم السبت، وفي المقابل تتوقع الحركة من إسرائيل قائمة بأسرى فلسطينيين سيتم إطلاق سراحهم.
وأضاف المكتب الصحفي لحماس نقلا عن جبارين على قناة التلغرام التابعة للحركة، أنه “غداً (الجمعة) ووفقاً للاتفاق، سنقوم بتسليم أسماء الأسرى الأربعة لدى قوات المقاومة، لكي تقوم إسرائيل بتسليم أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، وسنقوم بعد غد باتخاذ الإجراءات".
وسلّمت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، يوم الأحد 19 يناير/ كانون الأول 2025، 3 محتجزات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية
، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة.
ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.