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الجيش الإسرائيلي يعلن أنه أطلق النار على "مسلحين" في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه أطلق النار على "مسلحين" في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته في قطاع غزة قضت على أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي، وأطلقت النار على "مسلحين مشتبه بهم" شكلوا تهديدًا لها في عدة أنحاء بالقطاع. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه "خلال اليوم الأخير، تعاملت قوات جيش الدفاع في مواجهة تهديدات تعرضت لها في قطاع غزة، وذلك رغم شروط الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ".وأكد الجيش الإسرائيلي في البيان، أن "جيش الدفاع مصمم على تطبيق شروط الاتفاق كاملة وذلك لإعادة المختطفين ويبقى مستعدًا لكل السيناريوهات، وسيواصل اتخاذ الخطوات المطلوبة لإزالة تهديدات فورية على جنود جيش الدفاع. كما يكرر جيش الدفاع دعوته السكان الفلسطينيين للانصياع إلى تعليماته وعدم الاقتراب إلى القوات المنتشرة في المنطقة".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.الجيش الإسرائيلي: لواء غفعاتي فقد 86 عسكريا في غزة منذ "طوفان الأقصى"وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية: مستعدون للعيش مع إسرائيل
https://sarabic.ae/20250122/قيادي-في-حماس-إسرائيل-لن-تعود-للحرب-بعدما-دفعت-ثمنا-كبيرا-1097044082.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

الجيش الإسرائيلي يعلن أنه أطلق النار على "مسلحين" في قطاع غزة

20:31 GMT 22.01.2025
© AP Photoالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته في قطاع غزة قضت على أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي، وأطلقت النار على "مسلحين مشتبه بهم" شكلوا تهديدًا لها في عدة أنحاء بالقطاع.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه "خلال اليوم الأخير، تعاملت قوات جيش الدفاع في مواجهة تهديدات تعرضت لها في قطاع غزة، وذلك رغم شروط الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ".

وأضاف البيان: "في جنوب قطاع غزة، عملت القوات وفق شروط وقف إطلاق النار ورصدت عددًا من المشتبه فيهم المسلحين والذين شكلوا تهديدًا عليها حيث قامت القوات بإزالة التهديد والقضاء على المخرب المدعو أكرم عاطف فرحان زنون الناشط في الجهاد الإسلامي، وفي عدة مناطق في قطاع غزة، تم رصد عدد من المشتبه فيهم الملثمين يتحركون نحو القوات التي أطلقت النار لإبعادهم".

قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
قيادي في "حماس": إسرائيل لن تعود للحرب بعدما دفعت ثمنا كبيرا
13:38 GMT
وأكد الجيش الإسرائيلي في البيان، أن "جيش الدفاع مصمم على تطبيق شروط الاتفاق كاملة وذلك لإعادة المختطفين ويبقى مستعدًا لكل السيناريوهات، وسيواصل اتخاذ الخطوات المطلوبة لإزالة تهديدات فورية على جنود جيش الدفاع. كما يكرر جيش الدفاع دعوته السكان الفلسطينيين للانصياع إلى تعليماته وعدم الاقتراب إلى القوات المنتشرة في المنطقة".

ويُعد ذلك أول إعلان من جانب الجيش الإسرائيلي عن نشاط قتالي لقواته في قطاع غزة، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، صباح يوم الأحد 19 كانون الثاني/يناير الجاري.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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