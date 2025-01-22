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https://sarabic.ae/20250122/قيادي-في-حماس-إسرائيل-لن-تعود-للحرب-بعدما-دفعت-ثمنا-كبيرا-1097044082.html
قيادي في "حماس": إسرائيل لن تعود للحرب بعدما دفعت ثمنا كبيرا
قيادي في "حماس": إسرائيل لن تعود للحرب بعدما دفعت ثمنا كبيرا
سبوتنيك عربي
استبعد القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، عودة الحرب على قطاع غزة مجددا، مرجعًا ذلك إلى أن استمرارها يخالف المنطق والقواعد الإنسانية والدولية. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T13:38+0000
2025-01-22T13:38+0000
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وخلال لقاء مع "راديو سبوتنيك"، ثمّن "صمود الشعب الفلسطيني الذي استمر في مقاومته رغم ما عانه خلال هذه الحرب من تجاوزات"، مشيرا إلى "الأثمان الذي تكبدها العدو في مجالات الاقتصاد والأمن والمال والعلاقات الخارجية والسمعة الدولية التي أساءت له، كل هذه العوامل أجبرته على وقف الحرب ولن يعود إلى ممارسة الإجرام والإبادة".وأوضح أن "الاتفاق والضمانات من الوسطاء تفيد بأن هذه اتفاقية على ثلاث مراحل تفضي إلى وقف إطلاق نار دائم"، مبينا أن "الاتفاق واضح ومحكم ولا يقبل مسارات يسخدمها العدو لتبرير تراجعه أو انسحابه، فهو محكم بنصوص واضحة، تحقق مصالح الشعب الفلسطيني، وحتى مصالح الاحتلال من خلال عودة جنوده ومحتجزيه وهو ما لم يحققه بدون اتفاق".وأكد مرداوي على "أهمية التواجد العربي في الوساطة والإشراف على الاتفاق من داخل قطاع غزة، مما يجعلنا مرتاحين في هذا الجانب، ونحن نرحب بهذا التواجد في إطاره الذي يتصدى لمطامع ومخططات إسرائيل".وعن طبيعة العمل السياسي خلال هذه المرحلة، أفاد بأن "تعاون السلطة الفلسطينية في هذا الجانب مهم جدا يختصر المسافات للوصول إلى الهدف لقطع الطريق على الاحتلال الذي لا يريد حماس ولا فتح في الحكم ويرغب في انتهاز الفرصة من أجل العودة للحرب".وشدد على أن حماس "مستعدة لتشكيل لجنة مجتمعية إدارية لقيادة قطاع غزة تكون ضامنة للاتصال الجغرافي ومحافظة على وحدة النظام السياسي من خلال الصلة بالحكومة في رام الله للرد على العدو وسحب البساط من تحت أقادمه حتى يرى المجتمع الدولي الصورة بشكل واضح".وأضاف: "هذا يحتاج موقف من السلطة لأن وصفها بأن هذه وصفة للانقسام ليس صحيحا، طالما اللجنة بحاجة إلى مرسوم من الرئيس ومتصلة بالحكومة".وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.وسلّمت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح أمس الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20250120/حماس-تؤكد-أن-الدفعة-الثانية-لتبادل-الأسرى-ستتم-في-موعدها-المحدد-1096986172.html
https://sarabic.ae/20250122/غوتيريش-هناك-خطر-بأن-تسعى-إسرائيل-إلى-ضم-الضفة-الغربية-1097038616.html
https://sarabic.ae/20250122/خامنئي-غزة-انتصرت-وما-حدث-خيالي-وأسطوري-1097038364.html
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حصري, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قيادي في "حماس": إسرائيل لن تعود للحرب بعدما دفعت ثمنا كبيرا

13:38 GMT 22.01.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiقطاع غزة
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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حصري
استبعد القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، عودة الحرب على قطاع غزة مجددا، مرجعًا ذلك إلى أن استمرارها يخالف المنطق والقواعد الإنسانية والدولية.
وخلال لقاء مع "راديو سبوتنيك"، ثمّن "صمود الشعب الفلسطيني الذي استمر في مقاومته رغم ما عانه خلال هذه الحرب من تجاوزات"، مشيرا إلى "الأثمان الذي تكبدها العدو في مجالات الاقتصاد والأمن والمال والعلاقات الخارجية والسمعة الدولية التي أساءت له، كل هذه العوامل أجبرته على وقف الحرب ولن يعود إلى ممارسة الإجرام والإبادة".
وأوضح أن "الاتفاق والضمانات من الوسطاء تفيد بأن هذه اتفاقية على ثلاث مراحل تفضي إلى وقف إطلاق نار دائم"، مبينا أن "الاتفاق واضح ومحكم ولا يقبل مسارات يسخدمها العدو لتبرير تراجعه أو انسحابه، فهو محكم بنصوص واضحة، تحقق مصالح الشعب الفلسطيني، وحتى مصالح الاحتلال من خلال عودة جنوده ومحتجزيه وهو ما لم يحققه بدون اتفاق".
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وأكد مرداوي على "أهمية التواجد العربي في الوساطة والإشراف على الاتفاق من داخل قطاع غزة، مما يجعلنا مرتاحين في هذا الجانب، ونحن نرحب بهذا التواجد في إطاره الذي يتصدى لمطامع ومخططات إسرائيل".
وعن طبيعة العمل السياسي خلال هذه المرحلة، أفاد بأن "تعاون السلطة الفلسطينية في هذا الجانب مهم جدا يختصر المسافات للوصول إلى الهدف لقطع الطريق على الاحتلال الذي لا يريد حماس ولا فتح في الحكم ويرغب في انتهاز الفرصة من أجل العودة للحرب".
وشدد على أن حماس "مستعدة لتشكيل لجنة مجتمعية إدارية لقيادة قطاع غزة تكون ضامنة للاتصال الجغرافي ومحافظة على وحدة النظام السياسي من خلال الصلة بالحكومة في رام الله للرد على العدو وسحب البساط من تحت أقادمه حتى يرى المجتمع الدولي الصورة بشكل واضح".
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وأضاف: "هذا يحتاج موقف من السلطة لأن وصفها بأن هذه وصفة للانقسام ليس صحيحا، طالما اللجنة بحاجة إلى مرسوم من الرئيس ومتصلة بالحكومة".
وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.
وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.
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وسلّمت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح أمس الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
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