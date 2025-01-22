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غوتيريش: هناك خطر بأن تسعى إسرائيل إلى ضم الضفة الغربية
غوتيريش: هناك خطر بأن تسعى إسرائيل إلى ضم الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "بصيص أمل" في منطقة الشرق الأوسط بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
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أنطونيو غوتيريش
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جاء ذلك خلال جلسة حوارية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الأربعاء.وتابع: "يوجد حل مفيد للطرفين أن يبقى وقف إطلاق النار ويستمر إطلاق سراح المحتجزين ويستمر دخول المساعدات لغزة".وفي الشأن السوري، أضاف غوتيريش: "نأمل أن يكون هناك في سوريا حكومة تمثل جميع الأطراف، ولكن لا يزال الوضع هناك مليئًا بالتساؤلات والتحديات"، مشيرا إلى أن خطر الانقسام لا يزال قائما في البلاد.أما فيما يتعلق بلبنان، فقد عبّر غوتيريش عن تفاؤله، لكنه أشار إلى أنه "لا يوجد ضمان لاستمرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل"، في إشارة إلى الوضع الأمني الهش.وفي ختام حديثه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التنسيق بين القوى العظمى لتأمين الأمن والاستقرار على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20250122/الأمم-المتحدة-تحذر-من-خطر-انقسام-سوريا-1097037511.html
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منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم, العالم العربي, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم, العالم العربي, الأخبار

غوتيريش: هناك خطر بأن تسعى إسرائيل إلى ضم الضفة الغربية

12:12 GMT 22.01.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "بصيص أمل" في منطقة الشرق الأوسط بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الأربعاء.
وفي تصريحات له، حذر غوتيريش من أن "إسرائيل قد تسعى لضم الضفة الغربية، وهو ما سيشكل انتهاكا كاملا للقانون الدولي".
وتابع: "يوجد حل مفيد للطرفين أن يبقى وقف إطلاق النار ويستمر إطلاق سراح المحتجزين ويستمر دخول المساعدات لغزة".
الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
الأمم المتحدة تحذر من خطر انقسام سوريا
11:54 GMT
وفي الشأن السوري، أضاف غوتيريش: "نأمل أن يكون هناك في سوريا حكومة تمثل جميع الأطراف، ولكن لا يزال الوضع هناك مليئًا بالتساؤلات والتحديات"، مشيرا إلى أن خطر الانقسام لا يزال قائما في البلاد.
أما فيما يتعلق بلبنان، فقد عبّر غوتيريش عن تفاؤله، لكنه أشار إلى أنه "لا يوجد ضمان لاستمرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل"، في إشارة إلى الوضع الأمني الهش.
وفيما يخص الملف الإيراني، أكد غوتيريش على أهمية أن تدرك إيران ضرورة التخلي عن سعيها لامتلاك السلاح النووي، وأن تتعاون مع دول المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار.
وفي ختام حديثه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التنسيق بين القوى العظمى لتأمين الأمن والاستقرار على مستوى العالم.
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