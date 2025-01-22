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الأمم المتحدة تحذر من خطر انقسام سوريا
الأمم المتحدة تحذر من خطر انقسام سوريا
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، أن خطر الانقسام في سوريا لا يزال قائما، وأنه يجب النظر في إمكانية رفع العقوبات التي تلحق الضرر... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T11:54+0000
2025-01-22T11:54+0000
أخبار سوريا اليوم
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العالم العربي
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وقال غوتيريش خلال جلسة حوارية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لا تزال هناك علامات استفهام بشأن سوريا، ونرى بعض الإشارات ( من السلطة الجديدة) تفيد بالانفتاح ونأمل أن يترجم ذلك على أرض الواقع".ودعا غوتيريش إلى اتخاذ خطوة أولية بالنظر في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا والتي تلحق الضرر والأذى بالشعب.وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، أن روسيا تؤكد التزامها بالتسوية الشاملة للوضع في سوريا، وأن السوريين أنفسهم هم من يقررون مستقبل بلادهم.وأضاف الرئيس الروسي خلال المؤتمر، أن مصير سوريا يجب أن يقرره السوريون بأنفسهم، مؤكدا أن روسيا لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى تسوية شاملة للوضع في سوريا.
https://sarabic.ae/20250121/هل-تحصل-مواجهة-عسكرية-بين-الحكومة-المؤقتة-في-سوريا-وقوات-قسد-؟-1097001271.html
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أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي

الأمم المتحدة تحذر من خطر انقسام سوريا

11:54 GMT 22.01.2025
© Getty Images / Askoldsالأمم المتحدة
الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Getty Images / Askolds
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، أن خطر الانقسام في سوريا لا يزال قائما، وأنه يجب النظر في إمكانية رفع العقوبات التي تلحق الضرر بالشعب السوري.
وقال غوتيريش خلال جلسة حوارية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لا تزال هناك علامات استفهام بشأن سوريا، ونرى بعض الإشارات ( من السلطة الجديدة) تفيد بالانفتاح ونأمل أن يترجم ذلك على أرض الواقع".

وتابع: "لا يزال هناك خطر عال ومرتفع للتشرذم لا سيما في بعض الأقاليم والمناطق السورية على الأقل".

ودعا غوتيريش إلى اتخاذ خطوة أولية بالنظر في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا والتي تلحق الضرر والأذى بالشعب.
مسلحون يقفون على سيارة على طريق سريع في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
هل تحصل مواجهة عسكرية بين الحكومة المؤقتة في سوريا وقوات "قسد" ؟
أمس, 12:01 GMT
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، أن روسيا تؤكد التزامها بالتسوية الشاملة للوضع في سوريا، وأن السوريين أنفسهم هم من يقررون مستقبل بلادهم.
وأضاف الرئيس الروسي خلال المؤتمر، أن مصير سوريا يجب أن يقرره السوريون بأنفسهم، مؤكدا أن روسيا لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى تسوية شاملة للوضع في سوريا.
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