وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية: مستعدون للعيش مع إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
09:18 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب سيحل الأزمة الأوكرانية والناتو قد ينهار
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: عملية الضفة الغربية سياسية للحفاظ على الائتلاف
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الوضع في غزة مع استمرار المرحلة الأولى من الهدنة ومستقبل القطاع وحركة حماس
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250122/وزيرة-الدولة-الفلسطينية-للشؤون-الخارجية-مستعدون-للعيش-مع-إسرائيل-1097052290.html
وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية: مستعدون للعيش مع إسرائيل
وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية: مستعدون للعيش مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
قالت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية، فارسين أغابيكيان شاهين، إننا "مستعدون للعيش مع إسرائيل لكن لا يمكننا فعل ذلك طالما شنت علينا الحروب بين الحين... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T18:06+0000
2025-01-22T18:06+0000
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095676344_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_dca820e7cc4b124fda44e2b3dc421df4.jpg
وأضافت شاهين في تصريحات تلفزيونية إنه من المتوقع أن تشارك الولايات المتحدة في مراقبة الانتهاكات التي قد تحدث لوقف إطلاق النار في غزة، معربا أن أملها في أن تنظر إدارة ترمب إلى الفلسطينيين بطريقة مختلفة وتحقق سلاما حقيقيا.وأكدت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية أن تحقيق السلام ما زال ممكنا وحل الدولتين هو المسار الوحيد لذلك.وفي وقت سابق، استبعد القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، عودة الحرب على قطاع غزة مجددا، مرجعًا ذلك إلى أن استمرارها يخالف المنطق والقواعد الإنسانية والدولية.وخلال لقاء مع "راديو سبوتنيك"، ثمّن "صمود الشعب الفلسطيني، الذي استمر في مقاومته رغم ما عانه خلال هذه الحرب من تجاوزات"، مشيرا إلى "الأثمان الذي تكبدها العدو في مجالات الاقتصاد والأمن والمال والعلاقات الخارجية والسمعة الدولية التي أساءت له، كل هذه العوامل أجبرته على وقف الحرب ولن يعود إلى ممارسة الإجرام والإبادة".وأوضح أن "الاتفاق والضمانات من الوسطاء تفيد بأن هذه اتفاقية على ثلاث مراحل تفضي إلى وقف إطلاق نار دائم"، مبينا أن "الاتفاق واضح ومحكم ولا يقبل مسارات يسخدمها العدو لتبرير تراجعه أو انسحابه، فهو محكم بنصوص واضحة، تحقق مصالح الشعب الفلسطيني، وحتى مصالح الاحتلال من خلال عودة جنوده ومحتجزيه وهو ما لم يحققه بدون اتفاق".وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.
https://sarabic.ae/20250122/غوتيريش-هناك-خطر-بأن-تسعى-إسرائيل-إلى-ضم-الضفة-الغربية-1097038616.html
https://sarabic.ae/20250122/قيادي-في-حماس-يتحدث-عن-شكل-الحكم-في-غزة-خلال-المرحلة-المقبلة-1097024633.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095676344_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_ada94228ce5b69da6c28b82e25017eea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية: مستعدون للعيش مع إسرائيل

18:06 GMT 22.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالاستيطان يحرم فلسطيني من الوصول إلى بيته وأرضه في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية
الاستيطان يحرم فلسطيني من الوصول إلى بيته وأرضه في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قالت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية، فارسين أغابيكيان شاهين، إننا "مستعدون للعيش مع إسرائيل لكن لا يمكننا فعل ذلك طالما شنت علينا الحروب بين الحين والآخر".
وأضافت شاهين في تصريحات تلفزيونية إنه من المتوقع أن تشارك الولايات المتحدة في مراقبة الانتهاكات التي قد تحدث لوقف إطلاق النار في غزة، معربا أن أملها في أن تنظر إدارة ترمب إلى الفلسطينيين بطريقة مختلفة وتحقق سلاما حقيقيا.
وأكدت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية أن تحقيق السلام ما زال ممكنا وحل الدولتين هو المسار الوحيد لذلك.
وفي وقت سابق، استبعد القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، عودة الحرب على قطاع غزة مجددا، مرجعًا ذلك إلى أن استمرارها يخالف المنطق والقواعد الإنسانية والدولية.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
غوتيريش: هناك خطر بأن تسعى إسرائيل إلى ضم الضفة الغربية
12:12 GMT
وخلال لقاء مع "راديو سبوتنيك"، ثمّن "صمود الشعب الفلسطيني، الذي استمر في مقاومته رغم ما عانه خلال هذه الحرب من تجاوزات"، مشيرا إلى "الأثمان الذي تكبدها العدو في مجالات الاقتصاد والأمن والمال والعلاقات الخارجية والسمعة الدولية التي أساءت له، كل هذه العوامل أجبرته على وقف الحرب ولن يعود إلى ممارسة الإجرام والإبادة".
وأوضح أن "الاتفاق والضمانات من الوسطاء تفيد بأن هذه اتفاقية على ثلاث مراحل تفضي إلى وقف إطلاق نار دائم"، مبينا أن "الاتفاق واضح ومحكم ولا يقبل مسارات يسخدمها العدو لتبرير تراجعه أو انسحابه، فهو محكم بنصوص واضحة، تحقق مصالح الشعب الفلسطيني، وحتى مصالح الاحتلال من خلال عودة جنوده ومحتجزيه وهو ما لم يحققه بدون اتفاق".
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
قيادي في "حماس" يتحدث عن شكل الحكم في غزة خلال المرحلة المقبلة
08:03 GMT
وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.
وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала