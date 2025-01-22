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https://sarabic.ae/20250122/الجيش-الإسرائيلي-لواء-غفعاتي-فقد-86-عسكريا-في-غزة-منذ-طوفان-الأقصى-1097050691.html
الجيش الإسرائيلي: لواء غفعاتي فقد 86 عسكريا في غزة منذ "طوفان الأقصى"
الجيش الإسرائيلي: لواء غفعاتي فقد 86 عسكريا في غزة منذ "طوفان الأقصى"
سبوتنيك عربي
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن لواء جفعاتي فقد 86 قائدا وجنديا خلال المعارك التي دارت في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T17:00+0000
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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن لواء جفعاتي خسر خلال معارك قطاع غزة 86 قائدا وجنديا سقطوا في المعارك بقطاع غزة، منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن قوات لواء جفعاتي شاركت لمدة عام وثلاثة أشهر تقريبا، وهي عمر الحرب أو القتال على قطاع غزة.وأوضحت الصحيفة أن لواء جفعاتي يغادر قطاع غزة بعد كل هذه المدة الزمنية من الحرب، كانت آخرها ثلاثة أسابيع كاملة في مدينة جباليا شمالي القطاع. وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.وسلّمت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح يوم الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20250122/السيسي-لا-يمكن-لأحد-أن-يهدد-مصر-واتفاق-غزة-شاهد-على-مساعي-نشر-السلام-1097039803.html
https://sarabic.ae/20250122/قيادي-في-حماس-يتحدث-عن-شكل-الحكم-في-غزة-خلال-المرحلة-المقبلة-1097024633.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي: لواء غفعاتي فقد 86 عسكريا في غزة منذ "طوفان الأقصى"

17:00 GMT 22.01.2025
© AP Photoالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن لواء جفعاتي فقد 86 قائدا وجنديا خلال المعارك التي دارت في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن لواء جفعاتي خسر خلال معارك قطاع غزة 86 قائدا وجنديا سقطوا في المعارك بقطاع غزة، منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن قوات لواء جفعاتي شاركت لمدة عام وثلاثة أشهر تقريبا، وهي عمر الحرب أو القتال على قطاع غزة.
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وأوضحت الصحيفة أن لواء جفعاتي يغادر قطاع غزة بعد كل هذه المدة الزمنية من الحرب، كانت آخرها ثلاثة أسابيع كاملة في مدينة جباليا شمالي القطاع.
وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.
وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.
وسلّمت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح يوم الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
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