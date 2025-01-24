https://sarabic.ae/20250124/وزير-الخارجية-المصري-يؤكد-لنظيره-الأمريكي-الجديد-ضرورة-إقامة-دولة-فلسطينية-1097101056.html
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الأمريكي الجديد ضرورة إقامة دولة فلسطينية
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الأمريكي الجديد ضرورة إقامة دولة فلسطينية
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي الجديد ماركو روبيو، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وأهم القضايا ذات... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T08:23+0000
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وبحسب بيان الخارجية المصرية، هنأ الوزير عبد العاطي، نظيره الأمريكي بتوليه منصبه.وأكد عبد العاطي تطلعه للعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، التي تمتد لأكثر من 4 عقود.وناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات الأمريكية في مصر، خاصة في القطاعات الواعدة.وتناول الاتصال أيضا قضايا إقليمية هامة مثل الأزمات في غزة وسوريا ولبنان والسودان وليبيا، بالإضافة إلى الأمن المائي المصري وقضية السد الإثيوبي.من جانبه، أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تقديره للشراكة الاستراتيجية مع مصر ودورها البارز في الشرق الأوسط، مشيدًا بجهودها في تسوية الأزمات الإقليمية، وخاصة اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة.وأشار روبيو إلى أن الإدارة الجديدة "ملتزمة بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، في مختلف المجالات، خلال الفترة المقبلة".
https://sarabic.ae/20250121/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يقر-بالإجماع-تعيين-ماركو-روبيو-وزيرا-للخارجية-1096990340.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الأمريكي الجديد ضرورة إقامة دولة فلسطينية
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي الجديد ماركو روبيو، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب بيان الخارجية المصرية، هنأ الوزير عبد العاطي، نظيره الأمريكي بتوليه منصبه.
وأكد عبد العاطي تطلعه للعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، التي تمتد لأكثر من 4 عقود.
وناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات الأمريكية في مصر
، خاصة في القطاعات الواعدة.
وتناول الاتصال أيضا قضايا إقليمية هامة مثل الأزمات في غزة وسوريا ولبنان والسودان وليبيا، بالإضافة إلى الأمن المائي المصري وقضية السد الإثيوبي.
كما شدد وزير الخارجية المصري على "أهمية التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفقًا لحل الدولتين، بما يسهم في تفادي تجدد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
من جانبه، أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
، تقديره للشراكة الاستراتيجية مع مصر ودورها البارز في الشرق الأوسط، مشيدًا بجهودها في تسوية الأزمات الإقليمية، وخاصة اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة.
وأشار روبيو إلى أن الإدارة الجديدة "ملتزمة بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، في مختلف المجالات، خلال الفترة المقبلة".