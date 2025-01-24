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القوات الروسية تحرر بلدة تيموفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الأمريكي الجديد ضرورة إقامة دولة فلسطينية
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الأمريكي الجديد ضرورة إقامة دولة فلسطينية
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي الجديد ماركو روبيو، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وأهم القضايا ذات... 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T08:23+0000
2025-01-24T08:23+0000
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وبحسب بيان الخارجية المصرية، هنأ الوزير عبد العاطي، نظيره الأمريكي بتوليه منصبه.وأكد عبد العاطي تطلعه للعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، التي تمتد لأكثر من 4 عقود.وناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات الأمريكية في مصر، خاصة في القطاعات الواعدة.وتناول الاتصال أيضا قضايا إقليمية هامة مثل الأزمات في غزة وسوريا ولبنان والسودان وليبيا، بالإضافة إلى الأمن المائي المصري وقضية السد الإثيوبي.من جانبه، أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تقديره للشراكة الاستراتيجية مع مصر ودورها البارز في الشرق الأوسط، مشيدًا بجهودها في تسوية الأزمات الإقليمية، وخاصة اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة.وأشار روبيو إلى أن الإدارة الجديدة "ملتزمة بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، في مختلف المجالات، خلال الفترة المقبلة".
https://sarabic.ae/20250121/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يقر-بالإجماع-تعيين-ماركو-روبيو-وزيرا-للخارجية-1096990340.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الأمريكي الجديد ضرورة إقامة دولة فلسطينية

08:23 GMT 24.01.2025
© AP Photo / Bilal Husseinوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي الجديد ماركو روبيو، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب بيان الخارجية المصرية، هنأ الوزير عبد العاطي، نظيره الأمريكي بتوليه منصبه.
وأكد عبد العاطي تطلعه للعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، التي تمتد لأكثر من 4 عقود.
وناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات الأمريكية في مصر، خاصة في القطاعات الواعدة.
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية
21 يناير, 04:14 GMT
وتناول الاتصال أيضا قضايا إقليمية هامة مثل الأزمات في غزة وسوريا ولبنان والسودان وليبيا، بالإضافة إلى الأمن المائي المصري وقضية السد الإثيوبي.

كما شدد وزير الخارجية المصري على "أهمية التوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفقًا لحل الدولتين، بما يسهم في تفادي تجدد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

من جانبه، أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تقديره للشراكة الاستراتيجية مع مصر ودورها البارز في الشرق الأوسط، مشيدًا بجهودها في تسوية الأزمات الإقليمية، وخاصة اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة.
وأشار روبيو إلى أن الإدارة الجديدة "ملتزمة بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، في مختلف المجالات، خلال الفترة المقبلة".
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