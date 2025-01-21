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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية
سبوتنيك عربي
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T04:14+0000
2025-01-21T04:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
العالم
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ويعد التصويت، الذي كان 99 صوتا مقابل لا شيء، الأول من نوعه، حيث أقر من خلاله أعضاء مجلس الشيوخ بتعيين مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيرا للخارجية الأمريكية.وقد تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يدلي فيها روبيو، السيناتور الذي يمثل ولاية فلوريدا منذ عام 2011، بصوته في مجلس الشيوخ. وبعد التصويت، قال روبيو للصحفيين إنه يتوقع أن يؤدي اليمين صباح الثلاثاء".وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق مساء الاثنين، القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ أمريكا.وأدى الرئيس ترامب، في بث مباشر نشر عبر صفحته على "إكس"، اليمين الدستورية، وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب الرئاسة من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.
https://sarabic.ae/20241112/متشدد-ضد-الصين-وإيران-ماركو-روبيو-الأقرب-لتولي-حقيبة-الخارجية-الأمريكية-1094710359.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية

04:14 GMT 21.01.2025
© AP Photo / Alex Brandonمجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية.
ويعد التصويت، الذي كان 99 صوتا مقابل لا شيء، الأول من نوعه، حيث أقر من خلاله أعضاء مجلس الشيوخ بتعيين مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيرا للخارجية الأمريكية.
وقد تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يدلي فيها روبيو، السيناتور الذي يمثل ولاية فلوريدا منذ عام 2011، بصوته في مجلس الشيوخ.
السيناتور الأمريكي ماركو روبيو والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
متشدد ضد الصين وإيران.. ماركو روبيو الأقرب لتولي حقيبة الخارجية الأمريكية
12 نوفمبر 2024, 08:49 GMT
وبعد التصويت، قال روبيو للصحفيين إنه يتوقع أن يؤدي اليمين صباح الثلاثاء".
وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق مساء الاثنين، القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ أمريكا.
وأدى الرئيس ترامب، في بث مباشر نشر عبر صفحته على "إكس"، اليمين الدستورية، وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.
وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب الرئاسة من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.
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