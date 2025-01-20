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دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية ويصبح الرئيس الـ47 لأمريكا
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دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية ويصبح الرئيس الـ47 لأمريكا
دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية ويصبح الرئيس الـ47 لأمريكا
سبوتنيك عربي
أدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ أمريكا. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T17:05+0000
2025-01-20T17:43+0000
دونالد ترامب
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وأدى الرئيس ترامب، في بث مباشر نشر عبر صفحته على "إكس"، اليمين الدستورية، وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.وقال ترامب في خطاب تنصيبه: "العصر الذهبي لأمريكا يبدأ الآن، وسأضع الولايات المتحدة دائما أولا، وستكون في أفضل حال".كما أكد الرئيس الأمريكي أن "الحكومة الأمريكية تواجه أزمة ثقة"، وأضاف أنه "لدينا حاليا حكومة تستطيع مواجهة الأزمات ومنذ هذه اللحظة انتهى انحدار أمريكا".وأضاف أن "الله أنقذني من محاولة الاغتيال لجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى"، في إشارة إلى محاولة اغتياله الفاشلة في يوليو/ تموز 2024، في ولاية بنسلفانيا.وتابع ترامب: "سنستعيد أمننا وسيادتنا وميزان العدالة، وستصبح أمريكا قريبا أقوى وأكثر استمرارية عما كانت عليه في السابق، وعلينا أن نكون صادقين إزاء التحديات التي نواجهها وأعداؤنا يحاولون التأثير على الكثير من أمورنا".كما اعتبر ترامب أن "20 يناير/ كانون الثاني 2025 هو يوم الحرية في أمريكا".وواصل أنه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية لأمريكا، كما سأوقع أمرا تنفيذيا لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة".واعتبر ترامب في خطاب تنصيبه، أن الانتخابات الأمريكية الأخيرة هي "الأعظم في تاريخ أمريكا"، مشيرا إلى أن "الأمريكيين من أصل أمريكي وآسيوي صوتوا لصالحي، وأشكر الأمريكيين السود، وذوي الأصول اللاتينية على ثقتهم بي".وتابع مشددا: "سنصبح دولة غنية مرة أخرى، وسنحافظ على تفوق صناعتنا، والحلم الأمريكي سيعود ويزدهر مرة أخرى، وستدفق الأموال على خزانة أمريكا".وأكد ترامب أنه في فترة رئاسته، "سيتم إيقاف محاولات هندسة الجنس والعرق، وسيكون هناك فقط ذكر أو أنثى"، في إشارة إلى قضائه على "جنون التحول الجنسي"، وفق تعبيره في خطاباته السابقة.ومضى قائلا إن "إرثه الذي يفتخر به سيكون صانع السلام والموحد".كما أعلن من بين قراراته ترامب هي تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا".وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب الرئاسة من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر 2024.وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.
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https://sarabic.ae/20250120/روسيا-تهنئ-الرئيس-المنتخب-دونالد-ترامب-على-توليه-منصب-رئيس-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1096976938.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية ويصبح الرئيس الـ47 لأمريكا

17:05 GMT 20.01.2025 (تم التحديث: 17:43 GMT 20.01.2025)
© AP Photo / Morry Gashالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يؤدي القسم كالرئيس الـ47 للولايات المتحدة داخل مبنى الكونغرس الأمريكي، 20 يناير/ كانون الثاني 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يؤدي القسم كالرئيس الـ47 للولايات المتحدة داخل مبنى الكونغرس الأمريكي، 20 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Morry Gash
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أدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القسم داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ أمريكا.
وأدى الرئيس ترامب، في بث مباشر نشر عبر صفحته على "إكس"، اليمين الدستورية، وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.
وقال ترامب في خطاب تنصيبه: "العصر الذهبي لأمريكا يبدأ الآن، وسأضع الولايات المتحدة دائما أولا، وستكون في أفضل حال".
كما أكد الرئيس الأمريكي أن "الحكومة الأمريكية تواجه أزمة ثقة"، وأضاف أنه "لدينا حاليا حكومة تستطيع مواجهة الأزمات ومنذ هذه اللحظة انتهى انحدار أمريكا".
وأضاف أن "الله أنقذني من محاولة الاغتيال لجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى"، في إشارة إلى محاولة اغتياله الفاشلة في يوليو/ تموز 2024، في ولاية بنسلفانيا.
وتابع ترامب: "سنستعيد أمننا وسيادتنا وميزان العدالة، وستصبح أمريكا قريبا أقوى وأكثر استمرارية عما كانت عليه في السابق، وعلينا أن نكون صادقين إزاء التحديات التي نواجهها وأعداؤنا يحاولون التأثير على الكثير من أمورنا".
كما اعتبر ترامب أن "20 يناير/ كانون الثاني 2025 هو يوم الحرية في أمريكا".
سفينة حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
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وواصل أنه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية لأمريكا، كما سأوقع أمرا تنفيذيا لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة".
واعتبر ترامب في خطاب تنصيبه، أن الانتخابات الأمريكية الأخيرة هي "الأعظم في تاريخ أمريكا"، مشيرا إلى أن "الأمريكيين من أصل أمريكي وآسيوي صوتوا لصالحي، وأشكر الأمريكيين السود، وذوي الأصول اللاتينية على ثقتهم بي".
وتابع مشددا: "سنصبح دولة غنية مرة أخرى، وسنحافظ على تفوق صناعتنا، والحلم الأمريكي سيعود ويزدهر مرة أخرى، وستدفق الأموال على خزانة أمريكا".
وتعهد ترامب قائلا: "سنبدأ على الفور في إصلاح نظام التجارة، بدلا من فرض الضرائب على مواطنينا، سنفرض تعريفات جمركية وضرائب على الدول الأجنبية".
وأكد ترامب أنه في فترة رئاسته، "سيتم إيقاف محاولات هندسة الجنس والعرق، وسيكون هناك فقط ذكر أو أنثى"، في إشارة إلى قضائه على "جنون التحول الجنسي"، وفق تعبيره في خطاباته السابقة.
ومضى قائلا إن "إرثه الذي يفتخر به سيكون صانع السلام والموحد".
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روسيا تهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
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كما أعلن من بين قراراته ترامب هي تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا".
وتعليقا منه على تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، قال الرئيس الأمريكي: "قبل يوم واحد من تسلمي المنصب، المحتجزين في الشرق الأوسط عادوا إلى منازلهم".
وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب الرئاسة من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر 2024.
وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.
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