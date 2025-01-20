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بدء مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية... فيديو
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روسيا تهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا تهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن روسيا تهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على توليه منصبه. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي: "نهنئ الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية على توليه منصبه".وقال: "من الواضح أن فترة ما قبل الانتخابات لم تكن سهلة على السيد ترامب من جميع النواحي، فقد كان هو وحتى أفراد عائلته يتعرضون باستمرار لضغوط شديدة، ووصل الأمر إلى محاولات اغتياله".وهنأ الرئيس بوتين الرئيس الأمريكي المنتخب على توليه منصبه، ووصف فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمربكية بأنه أمر مقنع، قائلًا: "لقد أظهر شجاعة وحقق فوزًا مقنعًا في الانتخابات".ويمثل التنصيب انتقال السلطة الرئاسية رسميًا من إدارة الرئيس الديمقراطي بايدن إلى إدارة الرئيس الجمهوري ترامب.تصويت... هل تعتقد أن ترامب سيفي بالوعود التي قطعها أثناء حملته الانتخابية؟قبل يوم من تنصيبه... ما هي أبرز وعود ترامب الانتخابية الكبرى؟
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا تهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

15:14 GMT 20.01.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورلقاء بوتين وترامب في هلسنكي
لقاء بوتين وترامب في هلسنكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
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تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن روسيا تهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على توليه منصبه.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي: "نهنئ الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية على توليه منصبه".

وأشار بوتين إلى أن فترة ما قبل الانتخابات كانت صعبة من جميع النواحي بالنسبة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وكان تحت ضغوط شديدة.

وقال: "من الواضح أن فترة ما قبل الانتخابات لم تكن سهلة على السيد ترامب من جميع النواحي، فقد كان هو وحتى أفراد عائلته يتعرضون باستمرار لضغوط شديدة، ووصل الأمر إلى محاولات اغتياله".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
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وهنأ الرئيس بوتين الرئيس الأمريكي المنتخب على توليه منصبه، ووصف فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمربكية بأنه أمر مقنع، قائلًا: "لقد أظهر شجاعة وحقق فوزًا مقنعًا في الانتخابات".

ومن المقرر أن ينصب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وسيؤدي اليمين الدستورية ليبدأ رسميًا فترة ولايته الثانية في البيت الأبيض.

ويمثل التنصيب انتقال السلطة الرئاسية رسميًا من إدارة الرئيس الديمقراطي بايدن إلى إدارة الرئيس الجمهوري ترامب.
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