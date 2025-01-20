https://sarabic.ae/20250120/3-أزمات-تضرب-الأسطول-الأمريكي-في-عهد-ترامب-1096976456.html
3 أزمات تضرب الأسطول الأمريكي في عهد ترامب
3 أزمات تضرب الأسطول الأمريكي في عهد ترامب
سبوتنيك عربي
تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 440 وحدة بحرية، ويصنف أسطولها في المرتبة الثانية عالميا بين أضخم الأساطيل الحربية. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T15:18+0000
2025-01-20T15:18+0000
2025-01-20T15:18+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
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ورغم ذلك، فقد أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الأسطول الأمريكي يواجه وضعا صعبا، ويعاني من 3 أزمات تتعلق بقدراته البشرية وسفنه الحربية وتراجعه عالميا.وأشار التقرير إلى أن نقص عدد أفراد الأسطول يتزامن مع صعوبة في تجنيد المزيد من البحارة.كما أن نقص عدد السفن الموجودة في الخدمة وتقادمها يمثل أزمة ثانية تتفاقم مع نقص عدد السفن الجديدة التي يتم بناؤها.وإضافة إلى ذلك، فإن الأزمة الثالثة التي تتعلق بوضع الأسطول الأمريكي عالميا، تفاقمت بسبب نمو قدرات الأسطول الصيني بوتيرة متسارعة.ويقول التقرير إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يتم تنصيبه، اليوم الاثنين، سيكون عليه تعيين وزير للبحرية يمكنه وضع حلول لإنهاء تلك الأزمات الثلاث وإنقاذ الأسطول الأمريكي.ويضم الأسطول الأمريكي 11 حاملة طائرات و9 حاملات مروحيات و81 مدمرة، إضافة إلى 26 كورفيت و70 غواصة و8 كاسحات ألغام.
https://sarabic.ae/20240930/تقرير-يتحدث-عن-أعظم-مشكلة-تواجه-الأسطول-الأمريكي-1093284205.html
https://sarabic.ae/20240401/فوجيان-الأكثر-رعبا-أسطول-حاملات-الطائرات-الصيني-يثير-ذعر-الأمريكيين-1087591746.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن
3 أزمات تضرب الأسطول الأمريكي في عهد ترامب
تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 440 وحدة بحرية، ويصنف أسطولها في المرتبة الثانية عالميا بين أضخم الأساطيل الحربية.
ورغم ذلك، فقد أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الأسطول الأمريكي يواجه وضعا صعبا، ويعاني من 3 أزمات تتعلق بقدراته البشرية وسفنه الحربية وتراجعه عالميا.
30 سبتمبر 2024, 14:56 GMT
وأشار التقرير إلى أن نقص عدد أفراد الأسطول يتزامن مع صعوبة في تجنيد المزيد من البحارة.
كما أن نقص عدد السفن الموجودة في الخدمة وتقادمها يمثل أزمة ثانية تتفاقم مع نقص عدد السفن
الجديدة التي يتم بناؤها.
وإضافة إلى ذلك، فإن الأزمة الثالثة التي تتعلق بوضع الأسطول الأمريكي عالميا، تفاقمت بسبب نمو قدرات الأسطول الصيني
بوتيرة متسارعة.
ويقول التقرير إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يتم تنصيبه، اليوم الاثنين، سيكون عليه تعيين وزير للبحرية يمكنه وضع حلول لإنهاء تلك الأزمات الثلاث وإنقاذ الأسطول الأمريكي
.
ويضم الأسطول الأمريكي 11 حاملة طائرات و9 حاملات مروحيات و81 مدمرة، إضافة إلى 26 كورفيت و70 غواصة و8 كاسحات ألغام.