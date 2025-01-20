3 أزمات تضرب الأسطول الأمريكي في عهد ترامب

عربي
بدء مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
13:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على قطاع غزة رغم بدء اتفاق الهدنة.. بن جفير يعلن استقالته من حكومة نتنياهو
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتائج المعركة على الفلسطينيين أكبر مما تم تحقيقه في اتفاق وقف إطلاق النار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما طبيعة الدور الروسي في دعم الانتقال السياسي في سوريا؟
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250120/3-أزمات-تضرب-الأسطول-الأمريكي-في-عهد-ترامب-1096976456.html
3 أزمات تضرب الأسطول الأمريكي في عهد ترامب
3 أزمات تضرب الأسطول الأمريكي في عهد ترامب
سبوتنيك عربي
تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 440 وحدة بحرية، ويصنف أسطولها في المرتبة الثانية عالميا بين أضخم الأساطيل الحربية. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T15:18+0000
2025-01-20T15:18+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096977509_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b96ec431bd788f35c9ecd9af62f026f.jpg
ورغم ذلك، فقد أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الأسطول الأمريكي يواجه وضعا صعبا، ويعاني من 3 أزمات تتعلق بقدراته البشرية وسفنه الحربية وتراجعه عالميا.وأشار التقرير إلى أن نقص عدد أفراد الأسطول يتزامن مع صعوبة في تجنيد المزيد من البحارة.كما أن نقص عدد السفن الموجودة في الخدمة وتقادمها يمثل أزمة ثانية تتفاقم مع نقص عدد السفن الجديدة التي يتم بناؤها.وإضافة إلى ذلك، فإن الأزمة الثالثة التي تتعلق بوضع الأسطول الأمريكي عالميا، تفاقمت بسبب نمو قدرات الأسطول الصيني بوتيرة متسارعة.ويقول التقرير إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يتم تنصيبه، اليوم الاثنين، سيكون عليه تعيين وزير للبحرية يمكنه وضع حلول لإنهاء تلك الأزمات الثلاث وإنقاذ الأسطول الأمريكي.ويضم الأسطول الأمريكي 11 حاملة طائرات و9 حاملات مروحيات و81 مدمرة، إضافة إلى 26 كورفيت و70 غواصة و8 كاسحات ألغام.
https://sarabic.ae/20240930/تقرير-يتحدث-عن-أعظم-مشكلة-تواجه-الأسطول-الأمريكي-1093284205.html
https://sarabic.ae/20240401/فوجيان-الأكثر-رعبا-أسطول-حاملات-الطائرات-الصيني-يثير-ذعر-الأمريكيين-1087591746.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096977509_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_497c93b231e7513b9f44c2b206434214.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن

3 أزمات تضرب الأسطول الأمريكي في عهد ترامب

15:18 GMT 20.01.2025
© AP Photoسفينة حربية أمريكية
سفينة حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 440 وحدة بحرية، ويصنف أسطولها في المرتبة الثانية عالميا بين أضخم الأساطيل الحربية.
ورغم ذلك، فقد أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الأسطول الأمريكي يواجه وضعا صعبا، ويعاني من 3 أزمات تتعلق بقدراته البشرية وسفنه الحربية وتراجعه عالميا.
سفينة إنزال أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
تقرير يتحدث عن "أعظم مشكلة" تواجه الأسطول الأمريكي
30 سبتمبر 2024, 14:56 GMT
وأشار التقرير إلى أن نقص عدد أفراد الأسطول يتزامن مع صعوبة في تجنيد المزيد من البحارة.
كما أن نقص عدد السفن الموجودة في الخدمة وتقادمها يمثل أزمة ثانية تتفاقم مع نقص عدد السفن الجديدة التي يتم بناؤها.
وإضافة إلى ذلك، فإن الأزمة الثالثة التي تتعلق بوضع الأسطول الأمريكي عالميا، تفاقمت بسبب نمو قدرات الأسطول الصيني بوتيرة متسارعة.
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية طراز لياونينغ - الأسطول الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
"فوجيان" الأكثر رعبا.. أسطول حاملات الطائرات الصيني يثير ذعر الأمريكيين
1 أبريل 2024, 15:22 GMT
ويقول التقرير إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يتم تنصيبه، اليوم الاثنين، سيكون عليه تعيين وزير للبحرية يمكنه وضع حلول لإنهاء تلك الأزمات الثلاث وإنقاذ الأسطول الأمريكي.
ويضم الأسطول الأمريكي 11 حاملة طائرات و9 حاملات مروحيات و81 مدمرة، إضافة إلى 26 كورفيت و70 غواصة و8 كاسحات ألغام.
© Sputnikتتفوق على الأسطول الأمريكي… معلومات عن الأساطيل الحربية في الخليج
تتفوق على الأسطول الأمريكي… معلومات عن الأساطيل الحربية في الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
تتفوق على الأسطول الأمريكي… معلومات عن الأساطيل الحربية في الخليج
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Истребители МиГ-31 во время показных комплексных учений с участием кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая в рамках СКШУ Океан-2024 в Японском море - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала