تقرير يتحدث عن "أعظم مشكلة" تواجه الأسطول الأمريكي

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بث مباشر... انعقاد اليوم الأخير من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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لبنان والعالم
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قوانين الاقتصاد
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30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
10:30 GMT
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صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
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مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
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عرب بوينت بودكاست
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البرنامج المسائي
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183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عشرات القتلى ونزوح نحو مليون لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية ونتنياهو: لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
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13:00 GMT
183 د
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خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
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https://sarabic.ae/20240930/تقرير-يتحدث-عن-أعظم-مشكلة-تواجه-الأسطول-الأمريكي-1093284205.html
تقرير يتحدث عن "أعظم مشكلة" تواجه الأسطول الأمريكي
تقرير يتحدث عن "أعظم مشكلة" تواجه الأسطول الأمريكي
سبوتنيك عربي
يصنف الأسطول الأمريكي في المرتبة الـ4 عالميا بعد روسيا والصين وكوريا الشمالية بـ472 وحدة بحرية، وقد واجه عدة أزمات في السنوات الأخيرة. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T14:56+0000
2024-09-30T14:56+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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ومن حين إلى آخر تكشف وسائل إعلام أمريكية عن مشكلة جديدة تضرب الأسطول الأمريكي، وتكشف تراجع قوة الردع الأمريكي عالميا إلى مستويات غير مسبوقة تنذر بنهاية ربما تكون وشيكة.وكشفت تقارير سابقة عن أزمات تتعلق بالسفن الحربية وعدد البحارة وكفاءة حاملات الطائرات ومشروع الغواصات النووية، بينما كشف تقرير نشره موقع "ريل كلير ديفينس" عما وصفه بـ"أعظم مشكلة" تواجه البحرية الأمريكية في الوقت الحالي.وبحسب التقرير، فإن عدد سفن الإنزال البرمائية المخصصة لنقل مشاة البحرية الأمريكية تراجع لـ40 في المئة فقط، مما كان عليه ليقتصر عددها الحالي على 12 سفينة فقط.ويعني ذلك أن الأسطول الأمريكي لم يعد لديه القدرة اللازمة لنقل جنود البحرية إلى ساحات القتال بالأعداد الكافية في التوقيت المناسب، وهو ما يترتب عليه عجز في قدرته على الاستجابة للأزمات العالمية.وبحسب التقرير، فإن مشاة البحرية وحاملات الطائرات، كانا أول ما يتم الاعتماد عليه عند الحديث عن التدخل العسكري في صراع معين منذ حقبة الحرب الباردة.أما في الوقت الحالي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك إلا حاملتي طائرات في وضع الاستعداد القتالي تم حشد كلاهما في منطقة الشرق الأوسط بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة حاليا، بحسب التقرير، الذي أوضح أن واشنطن أصبحت عاجزة عن التعامل مع 3 نقاط ساخنة في الوقت نفسه، وهي البحر المتوسط والخليج ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
https://sarabic.ae/20240829/أزمة-جديدة-تضرب-الأسطول-البحري-الحربي-الأمريكي17-سفينة-خارج-الخدمة-1092201574.html
https://sarabic.ae/20240131/ضربة-قاسمة-للأسطول-الأمريكي-معلومات-عن-المدمرة-التي-أعلنت-أنصار-الله-استهدافها-1085602851.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصين
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصين

تقرير يتحدث عن "أعظم مشكلة" تواجه الأسطول الأمريكي

14:56 GMT 30.09.2024
© AP Photoسفينة إنزال أمريكية
سفينة إنزال أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
يصنف الأسطول الأمريكي في المرتبة الـ4 عالميا بعد روسيا والصين وكوريا الشمالية بـ472 وحدة بحرية، وقد واجه عدة أزمات في السنوات الأخيرة.
ومن حين إلى آخر تكشف وسائل إعلام أمريكية عن مشكلة جديدة تضرب الأسطول الأمريكي، وتكشف تراجع قوة الردع الأمريكي عالميا إلى مستويات غير مسبوقة تنذر بنهاية ربما تكون وشيكة.
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
أزمة جديدة تضرب الأسطول البحري الحربي الأمريكي..17 سفينة خارج الخدمة
29 أغسطس, 12:37 GMT
وكشفت تقارير سابقة عن أزمات تتعلق بالسفن الحربية وعدد البحارة وكفاءة حاملات الطائرات ومشروع الغواصات النووية، بينما كشف تقرير نشره موقع "ريل كلير ديفينس" عما وصفه بـ"أعظم مشكلة" تواجه البحرية الأمريكية في الوقت الحالي.
وبحسب التقرير، فإن عدد سفن الإنزال البرمائية المخصصة لنقل مشاة البحرية الأمريكية تراجع لـ40 في المئة فقط، مما كان عليه ليقتصر عددها الحالي على 12 سفينة فقط.
ويعني ذلك أن الأسطول الأمريكي لم يعد لديه القدرة اللازمة لنقل جنود البحرية إلى ساحات القتال بالأعداد الكافية في التوقيت المناسب، وهو ما يترتب عليه عجز في قدرته على الاستجابة للأزمات العالمية.
البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
ضربة قاصمة للأسطول الأمريكي.. معلومات عن المدمرة التي أعلنت "أنصار الله" استهدافها
31 يناير, 10:05 GMT
وبحسب التقرير، فإن مشاة البحرية وحاملات الطائرات، كانا أول ما يتم الاعتماد عليه عند الحديث عن التدخل العسكري في صراع معين منذ حقبة الحرب الباردة.
أما في الوقت الحالي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك إلا حاملتي طائرات في وضع الاستعداد القتالي تم حشد كلاهما في منطقة الشرق الأوسط بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة حاليا، بحسب التقرير، الذي أوضح أن واشنطن أصبحت عاجزة عن التعامل مع 3 نقاط ساخنة في الوقت نفسه، وهي البحر المتوسط والخليج ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
© Sputnikتتفوق على الأسطول الأمريكي… معلومات عن الأساطيل الحربية في الخليج
تتفوق على الأسطول الأمريكي… معلومات عن الأساطيل الحربية في الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
تتفوق على الأسطول الأمريكي… معلومات عن الأساطيل الحربية في الخليج
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