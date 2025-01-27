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بدء عودة النازحين إلى شمال غزة وحماس تعتبرها هزيمة للاحتلال ومخططات التهجير
بدء عودة النازحين إلى شمال غزة وحماس تعتبرها هزيمة للاحتلال ومخططات التهجير
سبوتنيك عربي
بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمالي قطاع عبر شارع الرشيد 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T06:34+0000
2025-01-27T06:34+0000
إسرائيل
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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، توزيع النقاط الطبية الإسعافية على طول طريق عودة النازحين، داعية إلى الالتزام بتعليمات الفرق الطبية والتوجه إلى النقاط الإسعافية عند الحاجة.من جهتها، قالت حركة حماس، إن "عودة النازحين انتصار لشعبنا وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير"، مشيرة إلى أن "مشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها تؤكد عظمته ورسوخه في أرضه".وأضافت حماس، أن "المشاهد المفعمة بفرح العودة وحب الأرض والتشبث بها رسالة للمراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه"، مؤكدا أن عودة النازحين لبيوتهم يثبت مجددا فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة صموده.في هذه الأثناء، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مواصلة تطبيق وقف إطلاق النار بشكل حازم في الشمال والجنوب، محذرا أن "من يخالف التعليمات أو يهدد قوات الجيش الإسرائيلي سيتحمل التكلفة كاملة".وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده لن تسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر 2023.من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن "عودة السكان إلى شمال قطاع غزة صورة لانتصار حماس وجزء مهين آخر من الصفقة غير الشرعية"، مضيفا أن "ليس هذا ما يبدو عليه النصر المطلق بل هو الاستسلام التام".وتداولت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق اليوم، مشاهد تظهر بدء تحرك حشود النازحين الفلسطينيين على شارع الرشيد في طريقهم للعودة إلى شمال قطاع غزة، بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم.يشار إلى أن وزارة الخارجية القطرية كانت قد أعلنت، مساء الأحد، موعد عودة النازحين الفلسطينيين إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة.وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إنه "في إطار الجهود المستمرة التي يقودها الوسطاء، تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم حماس بتسليم الرهينة أربيل يهودا واثنان من الرهائن قبل يوم الجمعة القادم كما ستقوم الحركة بتسليم 3 رهائن إضافيين يوم السبت وفقاً للاتفاق بالإضافة لتقديم معلومات عن عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق".وأضاف الأنصاري أنه "في المقابل، ستسمح إسرائيل، ابتداءً من صباح الاثنين، بعودة المواطنين النازحين في غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع كما ستسلم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم احد في المرحلة الأولى".في السياق ذاته، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تلقت من حركة حماس قائمة تتضمن وضع جميع الرهائن المفرج عنهم في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن تل أبيب ستسمح إسرائيل لسكان غزة بالعبور إلى شمال القطاع اعتبارا من صباح الاثنين.
https://sarabic.ae/20250127/قوات-الجيش-الإسرائيلي-تبدأ-الانسحاب-من-محور-نتساريم-1097188272.html
https://sarabic.ae/20250126/أول-رد-مصري-على-تصريح-ترامب-بشأن-نقل-سكان-غزة-1097186075.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

بدء عودة النازحين إلى شمال غزة وحماس تعتبرها هزيمة للاحتلال ومخططات التهجير

06:34 GMT 27.01.2025
© AP Photo / Mohammad Abu Samraبدء عودة النازحين إلى شمال غزة
بدء عودة النازحين إلى شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Mohammad Abu Samra
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بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمالي قطاع عبر شارع الرشيد
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، توزيع النقاط الطبية الإسعافية على طول طريق عودة النازحين، داعية إلى الالتزام بتعليمات الفرق الطبية والتوجه إلى النقاط الإسعافية عند الحاجة.
من جهتها، قالت حركة حماس، إن "عودة النازحين انتصار لشعبنا وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير"، مشيرة إلى أن "مشاهد عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها تؤكد عظمته ورسوخه في أرضه".
وأضافت حماس، أن "المشاهد المفعمة بفرح العودة وحب الأرض والتشبث بها رسالة للمراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه"، مؤكدا أن عودة النازحين لبيوتهم يثبت مجددا فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة صموده.
في هذه الأثناء، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مواصلة تطبيق وقف إطلاق النار بشكل حازم في الشمال والجنوب، محذرا أن "من يخالف التعليمات أو يهدد قوات الجيش الإسرائيلي سيتحمل التكلفة كاملة".
حشود النازحين الفلسطينين مع أمتعتهم قرب حاجز على شارع الرشيد، وهم ينتظرون العودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
حشود النازحين تتحرك نحو شمال غزة بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من محور نتساريم... فيديو
04:38 GMT
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده لن تسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر 2023.
من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن "عودة السكان إلى شمال قطاع غزة صورة لانتصار حماس وجزء مهين آخر من الصفقة غير الشرعية"، مضيفا أن "ليس هذا ما يبدو عليه النصر المطلق بل هو الاستسلام التام".
وتداولت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق اليوم، مشاهد تظهر بدء تحرك حشود النازحين الفلسطينيين على شارع الرشيد في طريقهم للعودة إلى شمال قطاع غزة، بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم.
يشار إلى أن وزارة الخارجية القطرية كانت قد أعلنت، مساء الأحد، موعد عودة النازحين الفلسطينيين إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
أول رد مصري على تصريح ترامب بشأن "نقل سكان غزة"
أمس, 20:58 GMT
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إنه "في إطار الجهود المستمرة التي يقودها الوسطاء، تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم حماس بتسليم الرهينة أربيل يهودا واثنان من الرهائن قبل يوم الجمعة القادم كما ستقوم الحركة بتسليم 3 رهائن إضافيين يوم السبت وفقاً للاتفاق بالإضافة لتقديم معلومات عن عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق".
وأضاف الأنصاري أنه "في المقابل، ستسمح إسرائيل، ابتداءً من صباح الاثنين، بعودة المواطنين النازحين في غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع كما ستسلم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم احد في المرحلة الأولى".
في السياق ذاته، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تلقت من حركة حماس قائمة تتضمن وضع جميع الرهائن المفرج عنهم في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن تل أبيب ستسمح إسرائيل لسكان غزة بالعبور إلى شمال القطاع اعتبارا من صباح الاثنين.
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