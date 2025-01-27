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قوات الجيش الإسرائيلي تبدأ الانسحاب من محور نتساريم
قوات الجيش الإسرائيلي تبدأ الانسحاب من محور نتساريم
سبوتنيك عربي
بدأ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، سحب قواته من الجزء الغربي من محور نتساريم الذي يقسم قطاع غزة. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T04:38+0000
2025-01-27T04:36+0000
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وقالت صحيفة "جيروزايلم بوست" الإسرائيلية إن هذه الأنباء تأتي في أعقاب إعلان إسرائيل في وقت سابق من يوم الاثنين أن سكان غزة سيمكنهم الانتقال إلى شمال غزة بعد التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود.يشار إلى أن وزارة الخارجية القطرية كانت قد أعلنت، مساء أمس الأحد، موعد عودة النازحين الفلسطينيين إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة.وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عبر حسابه على منصة "إكس" إنه "في إطار الجهود المستمرة التي يقودها الوسطاء، تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم حركة حماس بتسليم الرهينة أربيل يهودا واثنان من الرهائن قبل يوم الجمعة القادم كما ستقوم حماس بتسليم 3 رهائن إضافيين يوم السبت وفقاً للاتفاق بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق".وأضاف الأنصاري إنه "في المقابل، ستسمح السلطات الإسرائيلية، ابتداءً من صباح الاثنين، بعودة المواطنين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع كما ستسلم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم احد في المرحلة الأولى".في السياق ذاته، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تلقت من حركة حماس قائمة تتضمن وضع جميع الرهائن المفرج عنهم في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن تل أبيب ستسمح إسرائيل لسكان غزة بالعبور إلى شمال القطاع اعتبارا من صباح الاثنين.وأوضح مكتب نتنياهو في بيان له عبر منصة "إكس": "بعد إجراء مفاوضات حازمة وحازمة بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو، تراجعت حماس وستنفذ جولة أخرى من إطلاق سراح الرهائن الخميس المقبل"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تلقت من حماس قائمة تتضمن وضع جميع الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى".وأضاف: "بموجب هذه الاتفاقيات، ستسمح إسرائيل لسكان غزة بالعبور إلى شمال قطاع غزة اعتبارا من صباح غد الإثنين".
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https://sarabic.ae/20250126/سموتريتش-ترحيل-أهالي-قطاع-غزة-فكرة-ممتازة-وسنحاول-تنفيذها-1097166734.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

قوات الجيش الإسرائيلي تبدأ الانسحاب من محور نتساريم

04:38 GMT 27.01.2025
© AP Photo / PIER PAOLO CITO قوات إسرائيلية في محور نتساريم
قوات إسرائيلية في محور نتساريم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / PIER PAOLO CITO
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بدأ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، سحب قواته من الجزء الغربي من محور نتساريم الذي يقسم قطاع غزة.
وقالت صحيفة "جيروزايلم بوست" الإسرائيلية إن هذه الأنباء تأتي في أعقاب إعلان إسرائيل في وقت سابق من يوم الاثنين أن سكان غزة سيمكنهم الانتقال إلى شمال غزة بعد التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود.
يشار إلى أن وزارة الخارجية القطرية كانت قد أعلنت، مساء أمس الأحد، موعد عودة النازحين الفلسطينيين إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة.
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وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عبر حسابه على منصة "إكس" إنه "في إطار الجهود المستمرة التي يقودها الوسطاء، تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم حركة حماس بتسليم الرهينة أربيل يهودا واثنان من الرهائن قبل يوم الجمعة القادم كما ستقوم حماس بتسليم 3 رهائن إضافيين يوم السبت وفقاً للاتفاق بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق".
وأضاف الأنصاري إنه "في المقابل، ستسمح السلطات الإسرائيلية، ابتداءً من صباح الاثنين، بعودة المواطنين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع كما ستسلم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم احد في المرحلة الأولى".
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في السياق ذاته، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تلقت من حركة حماس قائمة تتضمن وضع جميع الرهائن المفرج عنهم في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن تل أبيب ستسمح إسرائيل لسكان غزة بالعبور إلى شمال القطاع اعتبارا من صباح الاثنين.
وأوضح مكتب نتنياهو في بيان له عبر منصة "إكس": "بعد إجراء مفاوضات حازمة وحازمة بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو، تراجعت حماس وستنفذ جولة أخرى من إطلاق سراح الرهائن الخميس المقبل"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تلقت من حماس قائمة تتضمن وضع جميع الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى".
وأضاف: "بموجب هذه الاتفاقيات، ستسمح إسرائيل لسكان غزة بالعبور إلى شمال قطاع غزة اعتبارا من صباح غد الإثنين".
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