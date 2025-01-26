https://sarabic.ae/20250126/سموتريتش-ترحيل-أهالي-قطاع-غزة-فكرة-ممتازة-وسنحاول-تنفيذها-1097166734.html
سموتريتش: ترحيل أهالي قطاع غزة "فكرة ممتازة" وسنحاول تنفيذها
سموتريتش: ترحيل أهالي قطاع غزة "فكرة ممتازة" وسنحاول تنفيذها
سبوتنيك عربي
رحّب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، بفكرة ترحيل الفلسطينيين من غزة، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T10:33+0000
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وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال سموتريتش، في بيان: وأضاف الوزير الإسرائيلي: "لسنوات، اقترح السياسيون حلولًا غير عملية، مثل تقسيم الأرض وإقامة دولة فلسطينية، ما شكّل خطرا على وجود وأمن الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، وأسفر فقط عن سفك الدماء والمعاناة لكثيرين".وتابع: "التفكير خارج الصندوق وطرح حلول جديدة هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأنه يرغب في أن تقوم كل من الأردن ومصر ودول عربية أخرى بزيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين تقبلهم من قطاع غزة، وهو ما قد يسهم في "تطهير" المنطقة، حسب تعبيره.وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إنه ناقش هذه الرؤية في مكالمة هاتفية مع الملك الأردني عبد الله الثاني، في وقت سابق، مضيفا أنه سيجري أيضا محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
https://sarabic.ae/20250126/ترامب-يريد-من-الأردن-ومصر-استقبال-المزيد-من-اللاجئين-ويطرح-خطة-لتطهير-غزة-1097160101.html
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إسرائيل, مصر, أخبار الأردن, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, مصر, أخبار الأردن, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
سموتريتش: ترحيل أهالي قطاع غزة "فكرة ممتازة" وسنحاول تنفيذها
رحّب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، بفكرة ترحيل الفلسطينيين من غزة، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياها بأنها "فكرة ممتازة".
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال
سموتريتش، في بيان:
بعد 76 عاما، عاش خلالها غالبية سكان غزة في ظروف قاسية أُجبروا عليها بهدف الحفاظ على طموح القضاء على دولة إسرائيل، فإن مساعدة هؤلاء السكان في إيجاد أماكن جديدة لبداية حياة أفضل تُعد فكرة ممتازة.
وأضاف الوزير الإسرائيلي: "لسنوات، اقترح السياسيون حلولًا غير عملية، مثل تقسيم الأرض وإقامة دولة فلسطينية
، ما شكّل خطرا على وجود وأمن الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، وأسفر فقط عن سفك الدماء والمعاناة لكثيرين".
وتابع: "التفكير خارج الصندوق وطرح حلول جديدة هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن".
كما أكد سموتريتش عزمه على العمل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأعضاء الحكومة، لتطوير خطة عملية لتنفيذ هذه الفكرة في أقرب وقت ممكن، بحسب تعبيره.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأنه يرغب في أن تقوم كل من الأردن ومصر
ودول عربية أخرى بزيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين تقبلهم من قطاع غزة، وهو ما قد يسهم في "تطهير" المنطقة، حسب تعبيره.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إنه ناقش هذه الرؤية في مكالمة هاتفية مع الملك الأردني عبد الله الثاني، في وقت سابق، مضيفا أنه سيجري أيضا محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.