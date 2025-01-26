https://sarabic.ae/20250126/سموتريتش-ترحيل-أهالي-قطاع-غزة-فكرة-ممتازة-وسنحاول-تنفيذها-1097166734.html

سموتريتش: ترحيل أهالي قطاع غزة "فكرة ممتازة" وسنحاول تنفيذها

سموتريتش: ترحيل أهالي قطاع غزة "فكرة ممتازة" وسنحاول تنفيذها

سبوتنيك عربي

رحّب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، بفكرة ترحيل الفلسطينيين من غزة، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا... 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T10:33+0000

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وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال سموتريتش، في بيان: وأضاف الوزير الإسرائيلي: "لسنوات، اقترح السياسيون حلولًا غير عملية، مثل تقسيم الأرض وإقامة دولة فلسطينية، ما شكّل خطرا على وجود وأمن الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، وأسفر فقط عن سفك الدماء والمعاناة لكثيرين".وتابع: "التفكير خارج الصندوق وطرح حلول جديدة هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأنه يرغب في أن تقوم كل من الأردن ومصر ودول عربية أخرى بزيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين تقبلهم من قطاع غزة، وهو ما قد يسهم في "تطهير" المنطقة، حسب تعبيره.وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إنه ناقش هذه الرؤية في مكالمة هاتفية مع الملك الأردني عبد الله الثاني، في وقت سابق، مضيفا أنه سيجري أيضا محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

https://sarabic.ae/20250126/ترامب-يريد-من-الأردن-ومصر-استقبال-المزيد-من-اللاجئين-ويطرح-خطة-لتطهير-غزة-1097160101.html

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