https://sarabic.ae/20250129/السيسي-مصر-تعتزم-العمل-مع-ترامب-للتوصل-لسلام-قائم-على-حل-الدولتين-1097283645.html

السيسي: مصر تعتزم العمل مع ترامب للتوصل لسلام قائم على حل الدولتين

السيسي: مصر تعتزم العمل مع ترامب للتوصل لسلام قائم على حل الدولتين

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك به. 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T14:11+0000

2025-01-29T14:11+0000

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وقال السيسي حول موضوع تهجير الفلسطينيين: "ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري.وأكد أن "مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتواصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين".وقالت الخارجية المصرية، إن الوزير عبد العاطي، شدد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، على "أهمية عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني الذي يحرص على البقاء على أرضه ورفض النقل أو التهجير خارجها ومن ثم ضرورة احترام صمود هذا الشعب وحقه في تقرير المصير".يأتي ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن استضافة الفلسطينيين من غزة في مصر والأردن.يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sarabic.ae/20250129/مصر-لأمريكا-لا-مساس-بحقوق-الفلسطينيين-ورفض-التهجير-حق-مشروع-1097265079.html

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