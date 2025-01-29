https://sarabic.ae/20250129/السيسي-مصر-تعتزم-العمل-مع-ترامب-للتوصل-لسلام-قائم-على-حل-الدولتين-1097283645.html
السيسي: مصر تعتزم العمل مع ترامب للتوصل لسلام قائم على حل الدولتين
السيسي: مصر تعتزم العمل مع ترامب للتوصل لسلام قائم على حل الدولتين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك به. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T14:11+0000
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وقال السيسي حول موضوع تهجير الفلسطينيين: "ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري.وأكد أن "مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتواصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين".وقالت الخارجية المصرية، إن الوزير عبد العاطي، شدد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، على "أهمية عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني الذي يحرص على البقاء على أرضه ورفض النقل أو التهجير خارجها ومن ثم ضرورة احترام صمود هذا الشعب وحقه في تقرير المصير".يأتي ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن استضافة الفلسطينيين من غزة في مصر والأردن.يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20250129/مصر-لأمريكا-لا-مساس-بحقوق-الفلسطينيين-ورفض-التهجير-حق-مشروع-1097265079.html
https://sarabic.ae/20250128/ترامب-يجدد-دعوته-لتهجير-الفلسطينيين-لماذا-تصر-أمريكا-وكيف-ستتعامل-مع-رفض-مصر-والأردن؟-1097250032.html
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مصر, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
مصر, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
السيسي: مصر تعتزم العمل مع ترامب للتوصل لسلام قائم على حل الدولتين
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو "ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك به.
وقال السيسي حول موضوع تهجير الفلسطينيين: "ما يتردد حول تهجير الفلسطينيين لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري.
وأوضح السيسي أن ثوابت الموقف المصرى التاريخى للقضية الفلسطينية لا يمكن أبداً التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.
وأكد أن "مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتواصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، "أهمية مواصلة أطراف اتفاق وقف إطلاق النار بغزة على تنفيذ بنوده بمراحله الثلاث بما يسهم في تبادل الأسرى والمحتجزين".
وقالت الخارجية المصرية، إن الوزير عبد العاطي، شدد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، على "أهمية عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني
الذي يحرص على البقاء على أرضه ورفض النقل أو التهجير خارجها ومن ثم ضرورة احترام صمود هذا الشعب وحقه في تقرير المصير".
يأتي ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن استضافة الفلسطينيين من غزة
في مصر والأردن.
وطرح ترامب، يوم السبت، خطة تضمنت دعوة لتطهير غزة، في تصريحات وصفها مراقبون بأنها تعكس مخاوف الفلسطينيين المستمرة من تهجيرهم.
يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.