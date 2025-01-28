https://sarabic.ae/20250128/مصدر-مصري-ينفي-التقارير-الإعلامية-حول-إجراء-اتصال-هاتفي-بين-السيسي-وترامب-1097230238.html

مصدر مصري ينفي التقارير الإعلامية حول إجراء اتصال هاتفي بين السيسي وترامب

مصدر مصري ينفي التقارير الإعلامية حول إجراء اتصال هاتفي بين السيسي وترامب

سبوتنيك عربي

نفى مصدر مصري رفيع المستوى ما تناولته بعض وسائل الإعلام من إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب. 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T08:44+0000

2025-01-28T08:44+0000

2025-01-28T08:44+0000

أخبار العالم الآن

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

دونالد ترامب

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1c/1097230398_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_5368d8f9d4f894c040748c35287dc7e4.jpg

ذكرت ذلك قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول المصدر، إن أي اتصال هاتفي للرئيس المصري يتم الإعلان عنه وفقا للمتبع مع رؤساء الدول.وتابع المصدر: "كان يجب تحري الدقة فيما يتعلق باتصال على هذا المستوى وهذا التوقيت الدقيق الذي تمر به المنطقة وما يجمع رئيسي البلدين من علاقات متميزة".وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إن الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب، أكد أنه لم يتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين من قطاع غزة، وأنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول نقل الفلسطينيين من القطاع، وأنه يرغب في رؤية سكان غزة يعيشون في منطقة بلا اضطرابات أو ثورات، حيث كان القطاع جحيما لسنوات عديدة.وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق، رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو إخلائها من أصحابها، مجددة تمسك القاهرة بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية. وشددت القاهرة على أن "القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، والتأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة".

https://sarabic.ae/20250128/ترامب-تحدثت-مع-الرئيس-المصري-حول-نقل-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1097223408.html

مصر

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, دونالد ترامب, غزة