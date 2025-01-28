https://sarabic.ae/20250128/مصدر-مصري-ينفي-التقارير-الإعلامية-حول-إجراء-اتصال-هاتفي-بين-السيسي-وترامب-1097230238.html
مصدر مصري ينفي التقارير الإعلامية حول إجراء اتصال هاتفي بين السيسي وترامب
مصدر مصري ينفي التقارير الإعلامية حول إجراء اتصال هاتفي بين السيسي وترامب
سبوتنيك عربي
نفى مصدر مصري رفيع المستوى ما تناولته بعض وسائل الإعلام من إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T08:44+0000
2025-01-28T08:44+0000
2025-01-28T08:44+0000
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ذكرت ذلك قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول المصدر، إن أي اتصال هاتفي للرئيس المصري يتم الإعلان عنه وفقا للمتبع مع رؤساء الدول.وتابع المصدر: "كان يجب تحري الدقة فيما يتعلق باتصال على هذا المستوى وهذا التوقيت الدقيق الذي تمر به المنطقة وما يجمع رئيسي البلدين من علاقات متميزة".وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أنه لم يتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين من قطاع غزة، وأنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول نقل الفلسطينيين من القطاع، وأنه يرغب في رؤية سكان غزة يعيشون في منطقة بلا اضطرابات أو ثورات، حيث كان القطاع جحيما لسنوات عديدة.وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق، رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو إخلائها من أصحابها، مجددة تمسك القاهرة بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية. وشددت القاهرة على أن "القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، والتأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة".
https://sarabic.ae/20250128/ترامب-تحدثت-مع-الرئيس-المصري-حول-نقل-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1097223408.html
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أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, دونالد ترامب, غزة
أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, دونالد ترامب, غزة
مصدر مصري ينفي التقارير الإعلامية حول إجراء اتصال هاتفي بين السيسي وترامب
نفى مصدر مصري رفيع المستوى ما تناولته بعض وسائل الإعلام من إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب.
ذكرت ذلك قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول المصدر، إن أي اتصال هاتفي للرئيس المصري يتم الإعلان عنه وفقا للمتبع مع رؤساء الدول.
وتابع المصدر: "كان يجب تحري الدقة فيما يتعلق باتصال على هذا المستوى وهذا التوقيت الدقيق الذي تمر به المنطقة وما يجمع رئيسي البلدين من علاقات متميزة".
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، أكد أنه لم يتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين من قطاع غزة، وأنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول نقل الفلسطينيين من القطاع، وأنه يرغب في رؤية سكان غزة يعيشون في منطقة بلا اضطرابات أو ثورات، حيث كان القطاع جحيما لسنوات عديدة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق، رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني
، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو إخلائها من أصحابها، مجددة تمسك القاهرة بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.
وشددت القاهرة على أن "القضية الفلسطينية
ستظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، والتأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة".