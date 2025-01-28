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https://sarabic.ae/20250128/ترامب-تحدثت-مع-الرئيس-المصري-حول-نقل-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1097223408.html
‌‏ترامب: تحدثت مع الرئيس المصري حول نقل الفلسطينيين من قطاع غزة
‌‏ترامب: تحدثت مع الرئيس المصري حول نقل الفلسطينيين من قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أ‌كد الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين من قطاع غزة. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T02:44+0000
2025-01-28T02:44+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
دونالد ترامب
أخبار مصر الآن
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104035/44/1040354422_0:0:5255:2956_1920x0_80_0_0_bce3ca1f5fe633a8d356bbdc5d7e6d19.jpg
و‌قال ‏ترامب، في تصريحات له، إنه "تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول نقل الفلسطينيين من غزة"، مؤكدا أنه يرغب في رؤية سكان غزة يعيشون في منطقة بلا اضطرابات أو ثورات.‌‏وأضاف أن "قطاع غزة كان جحيما لسنوات عديدة".وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق، رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو إخلائها من أصحابها.ونشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، جددت من خلاله تمسك القاهرة بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.وشددت القاهرة على أن "القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، والتأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة".من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن "الأردن مستمر بإرسال المساعدات إلى الأهل في غزة"، مشيرًا إلى أن "أولويتنا في هذه المرحلة تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع".وفي إحاطة له أمام مجلس النواب، جدّد الصفدي "رفض الأردن لفكرة الوطن البديل وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن"، قائلا: "أي حديث عن الوطن البديل لا نقبله ونتصدى له"، حسب وكالة "عمون" الأردنية.وأضاف أن "الأردن مستمر بالدفاع عن ثوابته ومصالحه الوطنية واستقراره"، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن لن يحقق الاستقرار في المنطقة بل يكمن الحل الوحيد بإقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني.وفي وقت سابق من الأحد الماضي، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "أود أن أرى الأردن ومصر ودول عربية أخرى، تزيد من استقبالها للاجئين من قطاع غزة وذلك لتطهير غزة بعد الحرب"، وفقا لإعلام أمريكي.وأضاف في تصريحات للصحفيين: "أود أن تستقبل مصر الناس، نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص تقريبا، وأن نقوم فقط بتنظيف المكان".وأوضح أنه قال للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني: "أود أن تستقبل المزيد [من الفلسطينيين]، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بالكامل الآن، إنه فوضى. إنها فوضى حقيقية". وواصل ترامب: "يجب أن يحدث شيء ما، لكنه حرفيا موقع هدم الآن، لقد هُدم كل شيء تقريبا، والناس يموتون هناك".ومضى قائلا: "لذا، أفضّل أن أشارك مع بعض الدول العربية، وأبني مساكن في موقع مختلف، حيث يمكنهم [سكان قطاع غزة] ربما العيش في سلام من أجل التغيير".يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20250127/وزير-الخارجية-المصري-معبر-رفح-الحدودي-مع-غزة-سيعمل-قريباً-1097221980.html
https://sarabic.ae/20250127/ما-دلالات-وتداعيات-تصريحات-ترامب-بشأن-تهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة؟-1097216108.html
https://sarabic.ae/20250127/حافية-القدمين-طفلة-فلسطينية-تحمل-شقيقتها-وتجسد-الصمود-في-العودة-إلى-شمال-غزة-1097209750.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, دونالد ترامب, أخبار مصر الآن, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, دونالد ترامب, أخبار مصر الآن, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم

‌‏ترامب: تحدثت مع الرئيس المصري حول نقل الفلسطينيين من قطاع غزة

02:44 GMT 28.01.2025
© KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي ترامب يرحب بالرئيس السيسي في البيت الأبيض بواشنطن
الرئيس الأمريكي ترامب يرحب بالرئيس السيسي في البيت الأبيض بواشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© KEVIN LAMARQUE
تابعنا عبر
أ‌كد الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين من قطاع غزة.
و‌قال ‏ترامب، في تصريحات له، إنه "تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول نقل الفلسطينيين من غزة"، مؤكدا أنه يرغب في رؤية سكان غزة يعيشون في منطقة بلا اضطرابات أو ثورات.
‌‏وأضاف أن "قطاع غزة كان جحيما لسنوات عديدة".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
وزير الخارجية المصري: معبر رفح الحدودي مع غزة سيعمل "قريباً"
أمس, 23:47 GMT
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق، رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو إخلائها من أصحابها.
ونشرت وزارة الخارجية المصرية بيانا على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، جددت من خلاله تمسك القاهرة بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.
وشددت القاهرة على أن "القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، والتأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة".
من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن "الأردن مستمر بإرسال المساعدات إلى الأهل في غزة"، مشيرًا إلى أن "أولويتنا في هذه المرحلة تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع".
حشود النازحين الفلسطينين مع أمتعتهم قرب حاجز على شارع الرشيد، وهم ينتظرون العودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
ما دلالات وتداعيات تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة؟
أمس, 18:09 GMT
وفي إحاطة له أمام مجلس النواب، جدّد الصفدي "رفض الأردن لفكرة الوطن البديل وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن"، قائلا: "أي حديث عن الوطن البديل لا نقبله ونتصدى له"، حسب وكالة "عمون" الأردنية.
وأضاف أن "الأردن مستمر بالدفاع عن ثوابته ومصالحه الوطنية واستقراره"، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن لن يحقق الاستقرار في المنطقة بل يكمن الحل الوحيد بإقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني.
وفي وقت سابق من الأحد الماضي، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "أود أن أرى الأردن ومصر ودول عربية أخرى، تزيد من استقبالها للاجئين من قطاع غزة وذلك لتطهير غزة بعد الحرب"، وفقا لإعلام أمريكي.
وأضاف في تصريحات للصحفيين: "أود أن تستقبل مصر الناس، نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص تقريبا، وأن نقوم فقط بتنظيف المكان".
صورة لطفلة فلسطينية تحمل شقيقتها أثناء عودتهم إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
مجتمع
"حافية القدمين"... طفلة فلسطينية تحمل شقيقتها وتجسد الصمود في العودة إلى شمال غزة
أمس, 14:53 GMT
وأوضح أنه قال للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني: "أود أن تستقبل المزيد [من الفلسطينيين]، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بالكامل الآن، إنه فوضى. إنها فوضى حقيقية". وواصل ترامب: "يجب أن يحدث شيء ما، لكنه حرفيا موقع هدم الآن، لقد هُدم كل شيء تقريبا، والناس يموتون هناك".
ومضى قائلا: "لذا، أفضّل أن أشارك مع بعض الدول العربية، وأبني مساكن في موقع مختلف، حيث يمكنهم [سكان قطاع غزة] ربما العيش في سلام من أجل التغيير".
يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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