https://sarabic.ae/20250127/حافية-القدمين-طفلة-فلسطينية-تحمل-شقيقتها-وتجسد-الصمود-في-العودة-إلى-شمال-غزة-1097209750.html
"حافية القدمين"... طفلة فلسطينية تحمل شقيقتها وتجسد الصمود في العودة إلى شمال غزة
"حافية القدمين"... طفلة فلسطينية تحمل شقيقتها وتجسد الصمود في العودة إلى شمال غزة
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة فلسطينية تحمل شقيقتها، في صورة تجسد رحلة الصمود أثناء العودة إلى شمال قطاع غزة. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T14:53+0000
2025-01-27T14:53+0000
2025-01-27T14:53+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الطفلة الفلسطينية وهي تحمل أختها على ظهرها، في صورة تظهر المعاناة التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون، وتجسد رحلة النزوح التي يعيشونها.ومن جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، إن "الجامعة تقف بشكل قوي ومبدئي في مساندة الموقف المصري والأردني الرافض للأفكار التي يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين".وأضاف أبو الغيط أن "الموقف العربي لا يساوم في موضوع تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء في غزة أو الضفة".وختم أبو الغيط بالقول إن "صلابة الموقف المصري الأردني والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني على أرضه مع الدعم العربي لرفض التهجير سيفشل كل مخططات تصفية القضية"."معركة من المستقبل"... طائرة دون طيار تهاجم كلبا آليا في الصين... فيديوالصين تكشف عن روبوتات بشرية ستغير مستقبل الصناعة في 2025... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"حافية القدمين"... طفلة فلسطينية تحمل شقيقتها وتجسد الصمود في العودة إلى شمال غزة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة فلسطينية تحمل شقيقتها، في صورة تجسد رحلة الصمود أثناء العودة إلى شمال قطاع غزة.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الطفلة الفلسطينية وهي تحمل أختها على ظهرها، في صورة تظهر المعاناة التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون، وتجسد رحلة النزوح التي يعيشونها.
ومن جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، إن "الجامعة تقف بشكل قوي ومبدئي في مساندة الموقف المصري والأردني الرافض للأفكار التي يتم الترويج لها بخصوص تهجير الفلسطينيين".
وأضاف أبو الغيط أن "الموقف العربي لا يساوم في موضوع تهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء في غزة أو الضفة".
وختم أبو الغيط بالقول إن "صلابة الموقف المصري الأردني والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني على أرضه مع الدعم العربي لرفض التهجير سيفشل كل مخططات تصفية القضية".