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https://sarabic.ae/20250127/معركة-من-المستقبل-طائرة-دون-طيار-تهاجم-كلبا-آليا-في-الصين-فيديو-1097205716.html
"معركة من المستقبل"... طائرة دون طيار تهاجم كلبا آليا في الصين... فيديو
"معركة من المستقبل"... طائرة دون طيار تهاجم كلبا آليا في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور قتالاً بين طائرة من دون طيار وكلب روبوتي في الصين. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T12:48+0000
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مجتمع
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وتظهر اللقطات المنشورة إطلاق النار من قبل الكلب الآلي مدعومًا بالألعاب النارية، في حين لم يتضح بعد ما إذا كان أحد يتحكم بالأجهزة، كما لم يتم الكشف عن مكان التصوير.وأطلق البعض بالفعل على هذه المعركة اسم "الحرب الأولى للآلات"، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".الصين تشق طريقا حول منزل رجل رفض إخلاءه... فيديوالصين تبدأ بناء أول مطار على جزيرة اصطناعية في البحر... فيديو
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نادي الفيديو

"معركة من المستقبل"... طائرة دون طيار تهاجم كلبا آليا في الصين... فيديو

12:48 GMT 27.01.2025 (تم التحديث: 12:55 GMT 27.01.2025)
© Photo / X"معركة من المستقبل"... طائرة دون طيار تهاجم كلبا آليا في الصين
معركة من المستقبل... طائرة دون طيار تهاجم كلبا آليا في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور قتالاً بين طائرة من دون طيار وكلب روبوتي في الصين.
وتظهر اللقطات المنشورة إطلاق النار من قبل الكلب الآلي مدعومًا بالألعاب النارية، في حين لم يتضح بعد ما إذا كان أحد يتحكم بالأجهزة، كما لم يتم الكشف عن مكان التصوير.
وأطلق البعض بالفعل على هذه المعركة اسم "الحرب الأولى للآلات"، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:44 GMT
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