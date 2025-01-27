https://sarabic.ae/20250127/معركة-من-المستقبل-طائرة-دون-طيار-تهاجم-كلبا-آليا-في-الصين-فيديو-1097205716.html
"معركة من المستقبل"... طائرة دون طيار تهاجم كلبا آليا في الصين... فيديو
"معركة من المستقبل"... طائرة دون طيار تهاجم كلبا آليا في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور قتالاً بين طائرة من دون طيار وكلب روبوتي في الصين. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T12:48+0000
2025-01-27T12:48+0000
2025-01-27T12:55+0000
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وتظهر اللقطات المنشورة إطلاق النار من قبل الكلب الآلي مدعومًا بالألعاب النارية، في حين لم يتضح بعد ما إذا كان أحد يتحكم بالأجهزة، كما لم يتم الكشف عن مكان التصوير.وأطلق البعض بالفعل على هذه المعركة اسم "الحرب الأولى للآلات"، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".الصين تشق طريقا حول منزل رجل رفض إخلاءه... فيديوالصين تبدأ بناء أول مطار على جزيرة اصطناعية في البحر... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"معركة من المستقبل"... طائرة دون طيار تهاجم كلبا آليا في الصين... فيديو
12:48 GMT 27.01.2025 (تم التحديث: 12:55 GMT 27.01.2025)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور قتالاً بين طائرة من دون طيار وكلب روبوتي في الصين.
وتظهر اللقطات المنشورة إطلاق النار من قبل الكلب الآلي مدعومًا بالألعاب النارية، في حين لم يتضح بعد ما إذا كان أحد يتحكم بالأجهزة، كما لم يتم الكشف عن مكان التصوير.
وأطلق البعض بالفعل على هذه المعركة اسم "الحرب الأولى للآلات"، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".