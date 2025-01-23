https://sarabic.ae/20250123/الصين-تبدأ-بناء-أول-مطار-على-جزيرة-اصطناعية-في-البحر-فيديو-1097078855.html
الصين تبدأ بناء أول مطار على جزيرة اصطناعية في البحر... فيديو
الصين تبدأ بناء أول مطار على جزيرة اصطناعية في البحر... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبناء مطار ضخم على جزيرة اصطناعية قبالة الساحل الشمالي الشرقي للصين. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T14:35+0000
2025-01-23T14:35+0000
2025-01-23T14:38+0000
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ويظهر الفيديو مطارا دوليا جديدا يحمل اسم "داليان جينتشووان" يجري بناؤه في داليان، وسيكون أول مطار في البر الرئيسي للصين يتم بناؤه على جزيرة اصطناعية في البحر.وسيغطي المطار جزيرة مساحتها 20 كيلومترا مربعا بأربعة مدارج، ومحطة ركاب مساحتها 900 ألف متر مربع، ويهدف مشغلوه إلى التعامل مع 80 مليون مسافر سنويًا عبر 540 ألف رحلة جوية.ظاهرة فلكية نادرة... "أذرع شبحية" سوداء تظهر على الشمس وتثير دهشة العلماء... فيديوفي خطوة "لاستبدال البشر"... قاعدة لتدريب الروبوتات على عمل الإنسان... فيديو
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نادي الفيديو, الصين
الصين تبدأ بناء أول مطار على جزيرة اصطناعية في البحر... فيديو
14:35 GMT 23.01.2025 (تم التحديث: 14:38 GMT 23.01.2025)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبناء مطار ضخم على جزيرة اصطناعية قبالة الساحل الشمالي الشرقي للصين.
ويظهر الفيديو مطارا دوليا جديدا يحمل اسم "داليان جينتشووان" يجري بناؤه في داليان، وسيكون أول مطار في البر الرئيسي للصين يتم بناؤه على جزيرة اصطناعية في البحر.
وسيغطي المطار جزيرة مساحتها 20 كيلومترا مربعا بأربعة مدارج، ومحطة ركاب مساحتها 900 ألف متر مربع، ويهدف مشغلوه إلى التعامل مع 80 مليون مسافر سنويًا عبر 540 ألف رحلة جوية.