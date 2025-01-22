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شؤون عسكرية
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لقاء سبوتنيك
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14 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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17:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
الوضع في غزة مع استمرار المرحلة الأولى من الهدنة ومستقبل القطاع وحركة حماس
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250122/في-خطوة-لاستبدال-البشر-قاعدة-لتدريب-الروبوتات-على-عمل-الإنسان-فيديو--1097045832.html
في خطوة "لاستبدال البشر"... قاعدة لتدريب الروبوتات على عمل الإنسان... فيديو
في خطوة "لاستبدال البشر"... قاعدة لتدريب الروبوتات على عمل الإنسان... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لروبوتات تتدرب على القيام بأعمال بشرية في قاعدة خاصة، في الصين. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T14:51+0000
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مجتمع
نادي الفيديو
الصين
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول قاعدة لتدريب الروبوتات، والتي تأخذ شكلا بشريا في مدينة شنغهاي الصينية، بهدف تطوير أداء معالجات وأجهزة الروبوتات. وتنفذ الروبوتات مجموعة مهام وتتدرب على تنفيذ حركات جديدة، وبعد ذلك، يتم جمع البيانات وترسل إلى المطورين لتقييم العمل وتحسين أداء الأجهزة. روبوت يأخذ كلبه الروبوت في نزهة بين البشر... فيديو كلاب آلية صينية تطفئ الحرائق... فيديو
الصين
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نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

في خطوة "لاستبدال البشر"... قاعدة لتدريب الروبوتات على عمل الإنسان... فيديو

14:51 GMT 22.01.2025
© Photo / Xقاعدة لتدريب الروبوتات في مدينة شنغهاي الصينية
قاعدة لتدريب الروبوتات في مدينة شنغهاي الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لروبوتات تتدرب على القيام بأعمال بشرية في قاعدة خاصة، في الصين.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول قاعدة لتدريب الروبوتات، والتي تأخذ شكلا بشريا في مدينة شنغهاي الصينية، بهدف تطوير أداء معالجات وأجهزة الروبوتات.
وتنفذ الروبوتات مجموعة مهام وتتدرب على تنفيذ حركات جديدة، وبعد ذلك، يتم جمع البيانات وترسل إلى المطورين لتقييم العمل وتحسين أداء الأجهزة.
روبوت يأخذ كلبه الروبوت في نزهة بين البشر... فيديو
كلاب آلية صينية تطفئ الحرائق... فيديو
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