https://sarabic.ae/20250122/في-خطوة-لاستبدال-البشر-قاعدة-لتدريب-الروبوتات-على-عمل-الإنسان-فيديو--1097045832.html
في خطوة "لاستبدال البشر"... قاعدة لتدريب الروبوتات على عمل الإنسان... فيديو
في خطوة "لاستبدال البشر"... قاعدة لتدريب الروبوتات على عمل الإنسان... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لروبوتات تتدرب على القيام بأعمال بشرية في قاعدة خاصة، في الصين. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T14:51+0000
2025-01-22T14:51+0000
2025-01-22T14:51+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097046279_0:85:821:547_1920x0_80_0_0_457b963290747e96f5e15f67d4739de9.png
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول قاعدة لتدريب الروبوتات، والتي تأخذ شكلا بشريا في مدينة شنغهاي الصينية، بهدف تطوير أداء معالجات وأجهزة الروبوتات. وتنفذ الروبوتات مجموعة مهام وتتدرب على تنفيذ حركات جديدة، وبعد ذلك، يتم جمع البيانات وترسل إلى المطورين لتقييم العمل وتحسين أداء الأجهزة. روبوت يأخذ كلبه الروبوت في نزهة بين البشر... فيديو كلاب آلية صينية تطفئ الحرائق... فيديو
الصين
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
في خطوة "لاستبدال البشر"... قاعدة لتدريب الروبوتات على عمل الإنسان... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لروبوتات تتدرب على القيام بأعمال بشرية في قاعدة خاصة، في الصين.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول قاعدة لتدريب الروبوتات، والتي تأخذ شكلا بشريا في مدينة شنغهاي الصينية، بهدف تطوير أداء معالجات وأجهزة الروبوتات.
وتنفذ الروبوتات مجموعة مهام
وتتدرب على تنفيذ حركات جديدة، وبعد ذلك، يتم جمع البيانات وترسل إلى المطورين لتقييم العمل وتحسين أداء الأجهزة.