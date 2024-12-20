https://sarabic.ae/20241220/الشرطة-الصينية-تستعين-بـالروبوت-الكرة-فيديو-1096006248.html
الشرطة الصينية تستعين بـ"الروبوت الكرة"... فيديو
الشرطة الصينية تستعين بـ"الروبوت الكرة"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"روبوت كروي"، وهو يرافق الشرطة في إحدى دورياتها، في الصين. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T10:05+0000
2024-12-20T10:05+0000
2024-12-20T10:05+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/14/1096006226_0:307:540:611_1920x0_80_0_0_8d421d895722833f255b843ff6e52e8f.png
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعناصر من الشرطة تقوم بدورية في الشوارع، مع "روبوت كروي" يتقدم بثبات بقربهم في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين.وأثار الفيديو المنتشر تساؤلات حول فعالية هذا الروبوت في البيئات الحضرية ومدى إمكانية اعتماده في المستقبل في مجال الأمن.روبوت صيني يرقص مع فتاة... فيديوكأنه عداء رياضي... روبوت "أوبتيموس" الشبيه بالإنسان يركض في الطبيعة... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
الشرطة الصينية تستعين بـ"الروبوت الكرة"... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ"روبوت كروي"، وهو يرافق الشرطة في إحدى دورياتها، في الصين.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعناصر من الشرطة تقوم بدورية في الشوارع، مع "روبوت كروي" يتقدم بثبات بقربهم في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين.
وأثار الفيديو المنتشر تساؤلات حول فعالية هذا الروبوت في البيئات الحضرية
ومدى إمكانية اعتماده في المستقبل في مجال الأمن.