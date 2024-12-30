كلاب آلية صينية تطفئ الحرائق... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
12:29 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
اتهامات أممية لإسرائيل بإعاقة مساعدات غزة والجوع والبرد يفتكان بسكان القطاع، لبنان يسلم عشرات الضباط الفارين إلى الإدارة الجديدة في سوريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:32 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:28 GMT
25 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241230/كلاب-آلية-صينية-تطفئ-الحرائق-فيديو----1096337409.html
كلاب آلية صينية تطفئ الحرائق... فيديو
كلاب آلية صينية تطفئ الحرائق... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاختبارات "الكلاب الآلية" في الصين على إطفاء الحرائق. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T13:47+0000
2024-12-30T13:47+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096337242_0:122:566:440_1920x0_80_0_0_2b7307ec095bd0cb0dcc886d8d6c341d.png
وتظهر اللقطات الكلب الآلي وهو يتحرك ويقوم بإطفاء النار، وهو مجهز بالعديد من أجهزة الاستشعار والكاميرات التي تساعد في اتخاذ القرار في جهود إطفاء الحرائق.وفي السنوات الأخيرة، ومع تطور استخدام الروبوتات في الوقاية من الحرائق والإنقاذ، بدأت الكلاب الروبوتية تكتسب المزيد من الاهتمام.وفي الماضي كانت هذه الآلات الرشيقة ذات الأرجل الأربعة، المعروفة رسميًا باسم الروبوتات رباعية الأرجل، حكرًا على الباحثين الجامعيين وعشاق التكنولوجيا، ولكنها أثبتت الآن جدواها في عمليات الإنقاذ من الحرائق والطوارئ.أهوال اللحظات الأخيرة.. لقطات مرعبة لتحطم الطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة.. فيديوفي مشهد رائع... راكب أمواج ماهر ينجح في الركوب على موجة ضخمة... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096337242_0:69:566:494_1920x0_80_0_0_067215ff814bbbe1723b0cfb2fc75030.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

كلاب آلية صينية تطفئ الحرائق... فيديو

13:47 GMT 30.12.2024
© Photo / Xكلاب آلية صينية تطفئ الحرائق
كلاب آلية صينية تطفئ الحرائق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاختبارات "الكلاب الآلية" في الصين على إطفاء الحرائق.
وتظهر اللقطات الكلب الآلي وهو يتحرك ويقوم بإطفاء النار، وهو مجهز بالعديد من أجهزة الاستشعار والكاميرات التي تساعد في اتخاذ القرار في جهود إطفاء الحرائق.
وفي السنوات الأخيرة، ومع تطور استخدام الروبوتات في الوقاية من الحرائق والإنقاذ، بدأت الكلاب الروبوتية تكتسب المزيد من الاهتمام.
وفي الماضي كانت هذه الآلات الرشيقة ذات الأرجل الأربعة، المعروفة رسميًا باسم الروبوتات رباعية الأرجل، حكرًا على الباحثين الجامعيين وعشاق التكنولوجيا، ولكنها أثبتت الآن جدواها في عمليات الإنقاذ من الحرائق والطوارئ.
أهوال اللحظات الأخيرة.. لقطات مرعبة لتحطم الطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة.. فيديو
في مشهد رائع... راكب أمواج ماهر ينجح في الركوب على موجة ضخمة... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала