https://sarabic.ae/20241230/كلاب-آلية-صينية-تطفئ-الحرائق-فيديو----1096337409.html
كلاب آلية صينية تطفئ الحرائق... فيديو
كلاب آلية صينية تطفئ الحرائق... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاختبارات "الكلاب الآلية" في الصين على إطفاء الحرائق. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T13:47+0000
2024-12-30T13:47+0000
2024-12-30T13:47+0000
مجتمع
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وتظهر اللقطات الكلب الآلي وهو يتحرك ويقوم بإطفاء النار، وهو مجهز بالعديد من أجهزة الاستشعار والكاميرات التي تساعد في اتخاذ القرار في جهود إطفاء الحرائق.وفي السنوات الأخيرة، ومع تطور استخدام الروبوتات في الوقاية من الحرائق والإنقاذ، بدأت الكلاب الروبوتية تكتسب المزيد من الاهتمام.وفي الماضي كانت هذه الآلات الرشيقة ذات الأرجل الأربعة، المعروفة رسميًا باسم الروبوتات رباعية الأرجل، حكرًا على الباحثين الجامعيين وعشاق التكنولوجيا، ولكنها أثبتت الآن جدواها في عمليات الإنقاذ من الحرائق والطوارئ.أهوال اللحظات الأخيرة.. لقطات مرعبة لتحطم الطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة.. فيديوفي مشهد رائع... راكب أمواج ماهر ينجح في الركوب على موجة ضخمة... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
كلاب آلية صينية تطفئ الحرائق... فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاختبارات "الكلاب الآلية" في الصين على إطفاء الحرائق.
وتظهر اللقطات الكلب الآلي وهو يتحرك ويقوم بإطفاء النار، وهو مجهز بالعديد من أجهزة الاستشعار والكاميرات التي تساعد في اتخاذ القرار في جهود إطفاء الحرائق.
وفي السنوات الأخيرة، ومع تطور استخدام الروبوتات في الوقاية من الحرائق والإنقاذ، بدأت الكلاب الروبوتية تكتسب المزيد من الاهتمام.
وفي الماضي كانت هذه الآلات الرشيقة ذات الأرجل الأربعة، المعروفة رسميًا باسم الروبوتات رباعية الأرجل، حكرًا على الباحثين الجامعيين وعشاق التكنولوجيا، ولكنها أثبتت الآن جدواها في عمليات الإنقاذ من الحرائق والطوارئ.