https://sarabic.ae/20241229/أهوال-اللحظات-الأخيرة-لقطات-مرعبة-لتحطم-الطائرة-الكورية-الجنوبية-المنكوبة-فيديو-1096296557.html

أهوال اللحظات الأخيرة.. لقطات مرعبة لتحطم الطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة.. فيديو

أهوال اللحظات الأخيرة.. لقطات مرعبة لتحطم الطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة.. فيديو

سبوتنيك عربي

في حادث مأساوي هزّ كوريا الجنوبية، لقي 179 شخصا، على الأقل، مصرعهم إثر اندلاع حريق في طائرة ركاب مدنية أثناء هبوطها في مطار موان الدولي جنوبي البلاد. 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T08:04+0000

2024-12-29T08:04+0000

2024-12-29T08:04+0000

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وكانت مقاطع فيديو عدة قد أظهرت لحظة خروج الطائرة العائدة من بانكوك، عن المدرج واصطدامها بسياج، ثم اشتعال النيران فيها.كما وثّقت تلك اللقطات، التي بثت على وسائل إعلام محلية، أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من الطائرة التي كانت محاطة باللهب والنيران.الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير"، كانت تقل181 شخصا، 175 راكبا و6 من أفراد الطاقم، قادمة من تايلاند، وانحرفت عن المدرج قبل أن تتحطم بشكل مأساوي.وتمكنت فرق الإطفاء من إنقاذ شخصين فقط، أحدهما راكب والآخر من أفراد الطاقم، بينما تُرجّح إدارة الإطفاء في المطار، أن باقي الركاب قد لقوا حتفهم في الكارثة التي أودت بحياة العشرات.وأوضحت إدارة الإطفاء أن الحادث كان نتيجة اصطدام الطائرة بسرب من الطيور، إضافة إلى سوء الأحوال الجوية، لكنها أشارت إلى أن السبب الدقيق سيُحدد بعد تحقيق شامل بالتعاون مع الجهات المعنية، وفقا لوكالة "يونهاب".

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