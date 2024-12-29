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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
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22 د
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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
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هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
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29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
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https://sarabic.ae/20241229/أهوال-اللحظات-الأخيرة-لقطات-مرعبة-لتحطم-الطائرة-الكورية-الجنوبية-المنكوبة-فيديو-1096296557.html
أهوال اللحظات الأخيرة.. لقطات مرعبة لتحطم الطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة.. فيديو
أهوال اللحظات الأخيرة.. لقطات مرعبة لتحطم الطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة.. فيديو
سبوتنيك عربي
في حادث مأساوي هزّ كوريا الجنوبية، لقي 179 شخصا، على الأقل، مصرعهم إثر اندلاع حريق في طائرة ركاب مدنية أثناء هبوطها في مطار موان الدولي جنوبي البلاد. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T08:04+0000
2024-12-29T08:04+0000
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وكانت مقاطع فيديو عدة قد أظهرت لحظة خروج الطائرة العائدة من بانكوك، عن المدرج واصطدامها بسياج، ثم اشتعال النيران فيها.كما وثّقت تلك اللقطات، التي بثت على وسائل إعلام محلية، أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من الطائرة التي كانت محاطة باللهب والنيران.الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير"، كانت تقل181 شخصا، 175 راكبا و6 من أفراد الطاقم، قادمة من تايلاند، وانحرفت عن المدرج قبل أن تتحطم بشكل مأساوي.وتمكنت فرق الإطفاء من إنقاذ شخصين فقط، أحدهما راكب والآخر من أفراد الطاقم، بينما تُرجّح إدارة الإطفاء في المطار، أن باقي الركاب قد لقوا حتفهم في الكارثة التي أودت بحياة العشرات.وأوضحت إدارة الإطفاء أن الحادث كان نتيجة اصطدام الطائرة بسرب من الطيور، إضافة إلى سوء الأحوال الجوية، لكنها أشارت إلى أن السبب الدقيق سيُحدد بعد تحقيق شامل بالتعاون مع الجهات المعنية، وفقا لوكالة "يونهاب".
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نادي الفيديو, العالم, كوريا الجنوبية
نادي الفيديو, العالم, كوريا الجنوبية

أهوال اللحظات الأخيرة.. لقطات مرعبة لتحطم الطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة.. فيديو

08:04 GMT 29.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joonتحطم طائرة في كوريا الجنوبية
تحطم طائرة في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
تابعنا عبر
في حادث مأساوي هزّ كوريا الجنوبية، لقي 179 شخصا، على الأقل، مصرعهم إثر اندلاع حريق في طائرة ركاب مدنية أثناء هبوطها في مطار موان الدولي جنوبي البلاد.
وكانت مقاطع فيديو عدة قد أظهرت لحظة خروج الطائرة العائدة من بانكوك، عن المدرج واصطدامها بسياج، ثم اشتعال النيران فيها.
كما وثّقت تلك اللقطات، التي بثت على وسائل إعلام محلية، أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من الطائرة التي كانت محاطة باللهب والنيران.
الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير"، كانت تقل181 شخصا، 175 راكبا و6 من أفراد الطاقم، قادمة من تايلاند، وانحرفت عن المدرج قبل أن تتحطم بشكل مأساوي.
وتمكنت فرق الإطفاء من إنقاذ شخصين فقط، أحدهما راكب والآخر من أفراد الطاقم، بينما تُرجّح إدارة الإطفاء في المطار، أن باقي الركاب قد لقوا حتفهم في الكارثة التي أودت بحياة العشرات.
وأوضحت إدارة الإطفاء أن الحادث كان نتيجة اصطدام الطائرة بسرب من الطيور، إضافة إلى سوء الأحوال الجوية، لكنها أشارت إلى أن السبب الدقيق سيُحدد بعد تحقيق شامل بالتعاون مع الجهات المعنية، وفقا لوكالة "يونهاب".
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