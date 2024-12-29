ارتفاع عدد الضحايا في حادث تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية إلى 62 قتيلا

عربي
لافروف: روسيا لن تشارك بمحادثات الحد من التسلح مع أمريكا إن استمرت واشنطن بسياستها العدوانية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
10:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:28 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
تعزيزات عسكرية لريف حمص وسط سوريا لملاحقة بقايا "حكومة الأسد"، الجيش الألماني ليس لديه ما يواجه به صواريخ "أوريشنيك" الروسية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
12:29 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241229/ارتفاع-عدد-الضحايا-في-حادث-تحطم-الطائرة-في-كوريا-الجنوبية-إلى-62-قتيلا-1096294316.html
ارتفاع عدد الضحايا في حادث تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية إلى 62 قتيلا
ارتفاع عدد الضحايا في حادث تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية إلى 62 قتيلا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد قتلى تحطم طائرة الركاب المنكوبة إلى 62 شخصًا. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T04:00+0000
2024-12-29T04:00+0000
كوريا الجنوبية
العالم
مقتل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096294136_0:0:3294:1853_1920x0_80_0_0_306cb20a8634f8ec46b911599f9551cd.jpg
سيئول – سبوتنيك. وقالت وكالة "يونهاب" الرسمية:، "ارتفاع عدد قتلى حادث طائرة الركاب بمطار موان إلى 62 شخصًا"، مشيرةً إلى أن قوات الطوارئ والإسعاف تمكنت من إنقاذ راكبين من الطائرة التي كان على متنها 181 شخصًا.وقالت الوكالة، إن "السلطات أكدت مقتل 62 شخصًا في الحادث عثر عليهم جميعًا في ذيل الطائرة - ومن المرجح أن يزداد عدد الضحايا. وقد تم إنقاذ شخصين حتى الآن. ولم تكشف السلطات عن عدد الضحايا الكلي بعد".وبحسب الوكالة، فقد كان على متن الطائرة التي كانت عائدة من بانكوك 181 شخصا، بينهم ستة من أفراد الطاقم. وكان معظم الركاب من الكوريين، باستثناء اثنين من التايلانديين.وقد تسبب الحادث في إلحاق أضرار جسيمة بالطائرة، مما أدى إلى نشوب حريق بها.وأوضحت "يونهاب" أن السلطات "أخمدت لحريق بعد 43 دقيقة وقالت إن عمليات البحث والإنقاذ جارية في موقع التحطم. وتم إرسال نحو 80 رجل إطفاء إلى الموقع. ويشتبه المسؤولون في أن عطلًا في عجلات الهبوط، ربما بسبب الاصطدام بطيور، هو السبب وراء الحادث. وبدأوا تحقيقًا في الموقع لتحديد السبب الدقيق".وأمر الرئيس المؤقت تشوي سانغ-موك، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، المسؤولين ببذل كل الجهود اللازمة لعمليات الإنقاذ. وقال مسؤولون إنه في طريقه إلى موقع الحادث.وقال المكتب الرئاسي إنه سيعقد اجتماعًا طارئًا لكبار المسؤولين في الساعة 11:30 صباحًا لمناقشة الاستجابة الحكومية على حادث تحطم الطائرة. وسيرأس الاجتماع رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي جونغ جين-سوك.كما أمر القائم بأعمال مفوض عام وكالة الشرطة الوطنية لي هو-يونغ المسؤولين بتعبئة جميع الموارد المتاحة والعمل مع رجال الإطفاء والوكالات الأخرى ذات الصلة للمساعدة في جهود الإنقاذ.
https://sarabic.ae/20241229/مقتل-28-راكبا-وإصابة-العشرات-بعد-انحراف-طائرة-عن-المدرج-في-كوريا-الجنوبية-فيديو-1096293159.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096294136_389:0:3073:2013_1920x0_80_0_0_125c0f82c49d522baf55be7f70ba77fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية, العالم, مقتل
كوريا الجنوبية, العالم, مقتل

ارتفاع عدد الضحايا في حادث تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية إلى 62 قتيلا

04:00 GMT 29.12.2024
© AP Photo / Lee Young-juتحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية ومقتل 62 شخصا، الأحد 29 ديسمبر 2024
تحطم طائرة ركاب في كوريا الجنوبية ومقتل 62 شخصا، الأحد 29 ديسمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Lee Young-ju
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد قتلى تحطم طائرة الركاب المنكوبة إلى 62 شخصًا.
سيئول – سبوتنيك. وقالت وكالة "يونهاب" الرسمية:، "ارتفاع عدد قتلى حادث طائرة الركاب بمطار موان إلى 62 شخصًا"، مشيرةً إلى أن قوات الطوارئ والإسعاف تمكنت من إنقاذ راكبين من الطائرة التي كان على متنها 181 شخصًا.
وقالت الوكالة، إن "السلطات أكدت مقتل 62 شخصًا في الحادث عثر عليهم جميعًا في ذيل الطائرة - ومن المرجح أن يزداد عدد الضحايا. وقد تم إنقاذ شخصين حتى الآن. ولم تكشف السلطات عن عدد الضحايا الكلي بعد".
وبحسب الوكالة، فقد كان على متن الطائرة التي كانت عائدة من بانكوك 181 شخصا، بينهم ستة من أفراد الطاقم. وكان معظم الركاب من الكوريين، باستثناء اثنين من التايلانديين.
وقد تسبب الحادث في إلحاق أضرار جسيمة بالطائرة، مما أدى إلى نشوب حريق بها.
وأوضحت "يونهاب" أن السلطات "أخمدت لحريق بعد 43 دقيقة وقالت إن عمليات البحث والإنقاذ جارية في موقع التحطم. وتم إرسال نحو 80 رجل إطفاء إلى الموقع. ويشتبه المسؤولون في أن عطلًا في عجلات الهبوط، ربما بسبب الاصطدام بطيور، هو السبب وراء الحادث. وبدأوا تحقيقًا في الموقع لتحديد السبب الدقيق".
وأمر الرئيس المؤقت تشوي سانغ-موك، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، المسؤولين ببذل كل الجهود اللازمة لعمليات الإنقاذ. وقال مسؤولون إنه في طريقه إلى موقع الحادث.
مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات في حصيلة أولبة لتحطم طائرة كورية جنوبية في مطار موان، 29 ديسمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
مقتل 28 راكبا وإصابة العشرات بعد انحراف طائرة عن المدرج في كوريا الجنوبية.. فيديو
01:26 GMT
وقال المكتب الرئاسي إنه سيعقد اجتماعًا طارئًا لكبار المسؤولين في الساعة 11:30 صباحًا لمناقشة الاستجابة الحكومية على حادث تحطم الطائرة. وسيرأس الاجتماع رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي جونغ جين-سوك.
كما أمر القائم بأعمال مفوض عام وكالة الشرطة الوطنية لي هو-يونغ المسؤولين بتعبئة جميع الموارد المتاحة والعمل مع رجال الإطفاء والوكالات الأخرى ذات الصلة للمساعدة في جهود الإنقاذ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала