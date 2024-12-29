https://sarabic.ae/20241229/ارتفاع-عدد-الضحايا-في-حادث-تحطم-الطائرة-في-كوريا-الجنوبية-إلى-62-قتيلا-1096294316.html
ارتفاع عدد الضحايا في حادث تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية إلى 62 قتيلا
ارتفاع عدد الضحايا في حادث تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية إلى 62 قتيلا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد قتلى تحطم طائرة الركاب المنكوبة إلى 62 شخصًا. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T04:00+0000
2024-12-29T04:00+0000
2024-12-29T04:00+0000
كوريا الجنوبية
العالم
مقتل
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سيئول – سبوتنيك. وقالت وكالة "يونهاب" الرسمية:، "ارتفاع عدد قتلى حادث طائرة الركاب بمطار موان إلى 62 شخصًا"، مشيرةً إلى أن قوات الطوارئ والإسعاف تمكنت من إنقاذ راكبين من الطائرة التي كان على متنها 181 شخصًا.وقالت الوكالة، إن "السلطات أكدت مقتل 62 شخصًا في الحادث عثر عليهم جميعًا في ذيل الطائرة - ومن المرجح أن يزداد عدد الضحايا. وقد تم إنقاذ شخصين حتى الآن. ولم تكشف السلطات عن عدد الضحايا الكلي بعد".وبحسب الوكالة، فقد كان على متن الطائرة التي كانت عائدة من بانكوك 181 شخصا، بينهم ستة من أفراد الطاقم. وكان معظم الركاب من الكوريين، باستثناء اثنين من التايلانديين.وقد تسبب الحادث في إلحاق أضرار جسيمة بالطائرة، مما أدى إلى نشوب حريق بها.وأوضحت "يونهاب" أن السلطات "أخمدت لحريق بعد 43 دقيقة وقالت إن عمليات البحث والإنقاذ جارية في موقع التحطم. وتم إرسال نحو 80 رجل إطفاء إلى الموقع. ويشتبه المسؤولون في أن عطلًا في عجلات الهبوط، ربما بسبب الاصطدام بطيور، هو السبب وراء الحادث. وبدأوا تحقيقًا في الموقع لتحديد السبب الدقيق".وأمر الرئيس المؤقت تشوي سانغ-موك، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، المسؤولين ببذل كل الجهود اللازمة لعمليات الإنقاذ. وقال مسؤولون إنه في طريقه إلى موقع الحادث.وقال المكتب الرئاسي إنه سيعقد اجتماعًا طارئًا لكبار المسؤولين في الساعة 11:30 صباحًا لمناقشة الاستجابة الحكومية على حادث تحطم الطائرة. وسيرأس الاجتماع رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي جونغ جين-سوك.كما أمر القائم بأعمال مفوض عام وكالة الشرطة الوطنية لي هو-يونغ المسؤولين بتعبئة جميع الموارد المتاحة والعمل مع رجال الإطفاء والوكالات الأخرى ذات الصلة للمساعدة في جهود الإنقاذ.
https://sarabic.ae/20241229/مقتل-28-راكبا-وإصابة-العشرات-بعد-انحراف-طائرة-عن-المدرج-في-كوريا-الجنوبية-فيديو-1096293159.html
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كوريا الجنوبية, العالم, مقتل
كوريا الجنوبية, العالم, مقتل
ارتفاع عدد الضحايا في حادث تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية إلى 62 قتيلا
أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد قتلى تحطم طائرة الركاب المنكوبة إلى 62 شخصًا.
سيئول – سبوتنيك. وقالت وكالة "يونهاب" الرسمية:، "ارتفاع عدد قتلى حادث طائرة الركاب بمطار موان إلى 62 شخصًا"، مشيرةً إلى أن قوات الطوارئ والإسعاف تمكنت من إنقاذ راكبين من الطائرة التي كان على متنها 181 شخصًا.
وقالت الوكالة، إن "السلطات أكدت مقتل 62 شخصًا في الحادث عثر عليهم جميعًا في ذيل الطائرة - ومن المرجح أن يزداد عدد الضحايا. وقد تم إنقاذ شخصين حتى الآن. ولم تكشف السلطات عن عدد الضحايا الكلي بعد
".
وبحسب الوكالة، فقد كان على متن الطائرة التي كانت عائدة من بانكوك 181 شخصا، بينهم ستة من أفراد الطاقم. وكان معظم الركاب من الكوريين، باستثناء اثنين من التايلانديين.
وقد تسبب الحادث في إلحاق أضرار جسيمة بالطائرة، مما أدى إلى نشوب حريق بها.
وأوضحت "يونهاب" أن السلطات "أخمدت لحريق بعد 43 دقيقة وقالت إن عمليات البحث والإنقاذ جارية في موقع التحطم. وتم إرسال نحو 80 رجل إطفاء إلى الموقع. ويشتبه المسؤولون في أن عطلًا في عجلات الهبوط، ربما بسبب الاصطدام بطيور، هو السبب وراء الحادث. وبدأوا تحقيقًا في الموقع لتحديد السبب الدقيق".
وأمر الرئيس المؤقت تشوي سانغ-موك، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، المسؤولين ببذل كل الجهود اللازمة لعمليات الإنقاذ. وقال مسؤولون إنه في طريقه إلى موقع الحادث.
وقال المكتب الرئاسي إنه سيعقد اجتماعًا طارئًا لكبار المسؤولين في الساعة 11:30 صباحًا لمناقشة الاستجابة الحكومية على حادث تحطم الطائرة. وسيرأس الاجتماع رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي جونغ جين-سوك.
كما أمر القائم بأعمال مفوض عام وكالة الشرطة الوطنية لي هو-يونغ المسؤولين بتعبئة جميع الموارد المتاحة والعمل مع رجال الإطفاء والوكالات الأخرى ذات الصلة للمساعدة في جهود الإنقاذ.