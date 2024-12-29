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مقتل 28 راكبا وإصابة العشرات بعد انحراف طائرة عن المدرج في كوريا الجنوبية.. فيديو
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مقتل 28 راكبا وإصابة العشرات بعد انحراف طائرة عن المدرج في كوريا الجنوبية.. فيديو
مقتل 28 راكبا وإصابة العشرات بعد انحراف طائرة عن المدرج في كوريا الجنوبية.. فيديو
سبوتنيك عربي
قالت الشرطة ورجال الإطفاء، اليوم الأحد، إن طائرة ركاب كورية جنوبية انحرفت عن المدرج واصطدمت بسياج في مطار بمدينة موان بجنوب غرب البلاد. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T01:26+0000
2024-12-29T01:38+0000
كوريا الجنوبية
انزلاق طائرة عن المدرج
العالم
مقتل أشخاص
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وذكر المسؤولون، أن الحادث وقع في الساعة 9:07 صباحًا عندما كانت طائرة جيجو إير تهبط في مطار موان الدولي في مقاطعة جنوب جولا، على بعد حوالي 288 كيلومترًا من سيول.كانت الطائرة، التي كان على متنها حوالي 175 راكبًا وستة من أفراد الطاقم، عائدة من بانكوك.وقال المسؤولون إن السلطات تجري تحقيقًا في الموقع لتحديد السبب الدقيق للتحطم كما أن عمليات الإنقاذ جارية أيضًا.وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، أقن 23 قتيلا لقوا حتفهم، وأصيب العشرات جراء تحطم الطائرة.
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كوريا الجنوبية, انزلاق طائرة عن المدرج, العالم, مقتل أشخاص
كوريا الجنوبية, انزلاق طائرة عن المدرج, العالم, مقتل أشخاص

مقتل 28 راكبا وإصابة العشرات بعد انحراف طائرة عن المدرج في كوريا الجنوبية.. فيديو

01:26 GMT 29.12.2024 (تم التحديث: 01:38 GMT 29.12.2024)
© AP Photo / Maeng Dae-hwanمقتل 28 شخصا وإصابة العشرات في حصيلة أولبة لتحطم طائرة كورية جنوبية في مطار موان، 29 ديسمبر 2024
مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات في حصيلة أولبة لتحطم طائرة كورية جنوبية في مطار موان، 29 ديسمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Maeng Dae-hwan
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قالت الشرطة ورجال الإطفاء، اليوم الأحد، إن طائرة ركاب كورية جنوبية انحرفت عن المدرج واصطدمت بسياج في مطار بمدينة موان بجنوب غرب البلاد.
وذكر المسؤولون، أن الحادث وقع في الساعة 9:07 صباحًا عندما كانت طائرة جيجو إير تهبط في مطار موان الدولي في مقاطعة جنوب جولا، على بعد حوالي 288 كيلومترًا من سيول.
كانت الطائرة، التي كان على متنها حوالي 175 راكبًا وستة من أفراد الطاقم، عائدة من بانكوك.
وقال المسؤولون إن السلطات تجري تحقيقًا في الموقع لتحديد السبب الدقيق للتحطم كما أن عمليات الإنقاذ جارية أيضًا.
وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، أقن 23 قتيلا لقوا حتفهم، وأصيب العشرات جراء تحطم الطائرة.
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