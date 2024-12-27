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روسيا تكشف تفاصيل حول حادثة الطائرة الأذربيجانية بالقرب من أكتاو
روسيا تكشف تفاصيل حول حادثة الطائرة الأذربيجانية بالقرب من أكتاو
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، دميتري يادروف، اليوم الجمعة، بأن طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية لم تتمكن من الهبوط في مطار غروزني بسبب... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T13:45+0000
2024-12-27T13:45+0000
روسيا
غروزني
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وقال يادروف في تصريحات للصحفيين: "في ذلك الوقت، شنت طائرات مسيرة أوكرانية هجمات إرهابية على البنية التحتية المدنية في مدينتي غروزني وفلاديكافكاز، وفي هذا الصدد، تم إدخال نظام "الأمن الخاص" في منطقة مطار غروزني، والذي ينص على المغادرة الفورية لجميع الطائرات من المنطقة المحددة".وتحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "إمبراير 190" كانت متجهة من باكو إلى غروزني، صباح يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، بالقرب من مدينة أكتاو غربي كازاخستان.وبحسب الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، بعد اصطدام الطائرة بسرب من الطيور، قرر قائد الطائرة المغادرة إلى مطار بديل في أكتاو. ووفقا لشركة الطيران، كان على متن الطائرة 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم. وبحسب وزارة الطوارئ الكازاخستانية، فقد نجا 29 شخصًا، تسعة منهم روس. في المجموع، وفقا للقوائم، كان هناك 16 مواطنا روسيا على متن الطائرة.العثور على الصندوق الأسود لطائرة أذربيجان المنكوبة في أكتاولحظة تحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان... فيديو
https://sarabic.ae/20241225/تفاصيل-اللحظات-الأخيرة-للطيارة-الأذربيجانية-المنكوبة-فيديو-1096183168.html
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روسيا, غروزني
روسيا, غروزني

روسيا تكشف تفاصيل حول حادثة الطائرة الأذربيجانية بالقرب من أكتاو

13:45 GMT 27.12.2024
© AP Photo / Azamat Sarsenbayevحطام طائرة "إمبراير 190" التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي سقطت على الأرض بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان، يوم الأربعاء 25 ديسمبر/كانون الأول 2024.
حطام طائرة إمبراير 190 التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي سقطت على الأرض بالقرب من مطار أكتاو في كازاخستان، يوم الأربعاء 25 ديسمبر/كانون الأول 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
تابعنا عبر
أفاد رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، دميتري يادروف، اليوم الجمعة، بأن طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية لم تتمكن من الهبوط في مطار غروزني بسبب تطبيق نظام "الأمن" الخاص، على خلفية الهجمات الإرهابية لطائرات مسيرة أوكرانية وكذلك بسبب الضباب الكثيف.
وقال يادروف في تصريحات للصحفيين: "في ذلك الوقت، شنت طائرات مسيرة أوكرانية هجمات إرهابية على البنية التحتية المدنية في مدينتي غروزني وفلاديكافكاز، وفي هذا الصدد، تم إدخال نظام "الأمن الخاص" في منطقة مطار غروزني، والذي ينص على المغادرة الفورية لجميع الطائرات من المنطقة المحددة".

وتابع يادروف: "بالإضافة إلى ذلك، كان هناك ضباب كثيف في منطقة مطار غروزني، ولم تكن هناك رؤية على ارتفاع 500 متر. وقام قائد الطائرة بمحاولتين للهبوط بالطائرة في غروزني دون نجاح، وعرض على قائد الطائرة مطارات أخرى، وقرر الذهاب إلى مطار أكتاو".

مكان تحطم الطائرة في أكتاو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
تفاصيل اللحظات الأخيرة للطائرة الأذربيجانية المنكوبة... فيديو
25 ديسمبر, 15:19 GMT
وتحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "إمبراير 190" كانت متجهة من باكو إلى غروزني، صباح يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، بالقرب من مدينة أكتاو غربي كازاخستان.
وبحسب الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، بعد اصطدام الطائرة بسرب من الطيور، قرر قائد الطائرة المغادرة إلى مطار بديل في أكتاو. ووفقا لشركة الطيران، كان على متن الطائرة 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم. وبحسب وزارة الطوارئ الكازاخستانية، فقد نجا 29 شخصًا، تسعة منهم روس. في المجموع، وفقا للقوائم، كان هناك 16 مواطنا روسيا على متن الطائرة.
العثور على الصندوق الأسود لطائرة أذربيجان المنكوبة في أكتاو
لحظة تحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان... فيديو
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