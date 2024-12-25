تفاصيل اللحظات الأخيرة للطيارة الأذربيجانية المنكوبة... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا هي الوحيدة التي تستطيع استضافة المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما حدود الدور العربي في دعم التحول السياسي في سوريا؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
09:17 GMT
29 د
من الملعب
مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما حدود الدور العربي في دعم التحول السياسي في سوريا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: واشنطن تنفذ برامج بيولوجية في عدة أماكن منها أفريقيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241225/تفاصيل-اللحظات-الأخيرة-للطيارة-الأذربيجانية-المنكوبة-فيديو-1096183168.html
تفاصيل اللحظات الأخيرة للطيارة الأذربيجانية المنكوبة... فيديو
تفاصيل اللحظات الأخيرة للطيارة الأذربيجانية المنكوبة... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح مصدر في صناعة الطيران، اليوم الأربعاء، أن طياري الخطوط الجوية الأذربيجانية "آزال" حاولوا حتى النهاية تجنب وقوع الحادث. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T15:19+0000
2024-12-25T15:19+0000
أخبار العالم الآن
حول العالم
روسيا
حريق بكازخستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096182964_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0428cf0b605e4a18c0d871ba509d995.jpg
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لقد نظرنا إلى جميع لقطات الفيديو وبيانات الرادار الخاصة بالطائرة، وتبين أن الطيارين حاولوا إبقاء الطائرة في السماء لفترة طويلة، وحاولوا حتى النهاية تجنب الاصطدام".وفي السياق ذاته، قال مسؤول في جمهورية الشيشان لوكالة "سبوتنيك" إنه كان هناك طفلان من الشيشان على متن الطائرة التي تحطمت في كازاخستان.وقال: "تم نقل أحد الأطفال إلى المستشفى، وما زال مصير الثاني مجهولاً".وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع غير رسمي لرؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، حول حادث تحطم الطائرة بالقرب من أكتاو: "طائرة من وزارة الطوارئ الروسية توجهت إلى أكتاو وعلى متنها طاقم طبي ومعدات بعد تحطم الطائرة الأذربيجانية".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة حالات الطوارئ الكازاخستانية أن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، كانت في طريقها من باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، تحطمت في مطار مدينة أكتاو غربي كازاخستان.وتم إعادة توجيه الطائرة من باكو إلى محج قلعة ثم إلى أكتاو، بسبب الضباب في غروزني، حسبما صرحت الخدمة الصحفية في مطار عاصمة جمهورية الشيشان الروسية لوكالة "سبوتنيك".وتحطمت، صباح اليوم الأربعاء، طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية من طراز "إمبراير 190" كانت متجهة من باكو إلى غروزني بالقرب من مدينة أكتاو في غرب كازاخستان.وبحسب الشركة، كان على متن الطائرة 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم، وأفاد مكتب المدعي العام في أذربيجان أن 32 شخصًا من بين هؤلاء نجوا، ومن بين الضحايا عشرة روس على الأقل وهم في المستشفيات.لحظة تحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096182964_311:0:1751:1080_1920x0_80_0_0_6d2105524be8714fa11e4551e05cadb7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, حول العالم, روسيا, حريق بكازخستان
أخبار العالم الآن, حول العالم, روسيا, حريق بكازخستان

تفاصيل اللحظات الأخيرة للطيارة الأذربيجانية المنكوبة... فيديو

15:19 GMT 25.12.2024
© Sputnik . МЧС Республики Казахстан / الانتقال إلى بنك الصورمكان تحطم الطائرة في أكتاو
مكان تحطم الطائرة في أكتاو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© Sputnik . МЧС Республики Казахстан
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح مصدر في صناعة الطيران، اليوم الأربعاء، أن طياري الخطوط الجوية الأذربيجانية "آزال" حاولوا حتى النهاية تجنب وقوع الحادث.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لقد نظرنا إلى جميع لقطات الفيديو وبيانات الرادار الخاصة بالطائرة، وتبين أن الطيارين حاولوا إبقاء الطائرة في السماء لفترة طويلة، وحاولوا حتى النهاية تجنب الاصطدام".

وتابع: "هناك معلومات تفيد بأن القبطان حاول الهبوط بالطائرة على قطعة أرض خالية، حيث كان هناك سطح مستو، بالقرب من مطار أكتاو".

وفي السياق ذاته، قال مسؤول في جمهورية الشيشان لوكالة "سبوتنيك" إنه كان هناك طفلان من الشيشان على متن الطائرة التي تحطمت في كازاخستان.
وقال: "تم نقل أحد الأطفال إلى المستشفى، وما زال مصير الثاني مجهولاً".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع غير رسمي لرؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، حول حادث تحطم الطائرة بالقرب من أكتاو: "طائرة من وزارة الطوارئ الروسية توجهت إلى أكتاو وعلى متنها طاقم طبي ومعدات بعد تحطم الطائرة الأذربيجانية".

وأضاف: "واثق من أنه سيتم إجراء تحقيق شامل في حادث تحطم الطائرة بالقرب من أكتاو، مضيفا أنه سيتم أيضا تنسيق عمل الأجهزة المختصة بشأن جميع المسائل المتصلة بالمأساة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة حالات الطوارئ الكازاخستانية أن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، كانت في طريقها من باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، تحطمت في مطار مدينة أكتاو غربي كازاخستان.
وتم إعادة توجيه الطائرة من باكو إلى محج قلعة ثم إلى أكتاو، بسبب الضباب في غروزني، حسبما صرحت الخدمة الصحفية في مطار عاصمة جمهورية الشيشان الروسية لوكالة "سبوتنيك".
وتحطمت، صباح اليوم الأربعاء، طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية من طراز "إمبراير 190" كانت متجهة من باكو إلى غروزني بالقرب من مدينة أكتاو في غرب كازاخستان.
وبحسب الشركة، كان على متن الطائرة 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم، وأفاد مكتب المدعي العام في أذربيجان أن 32 شخصًا من بين هؤلاء نجوا، ومن بين الضحايا عشرة روس على الأقل وهم في المستشفيات.
لحظة تحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала