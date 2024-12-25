https://sarabic.ae/20241225/تفاصيل-اللحظات-الأخيرة-للطيارة-الأذربيجانية-المنكوبة-فيديو-1096183168.html

تفاصيل اللحظات الأخيرة للطيارة الأذربيجانية المنكوبة... فيديو

تفاصيل اللحظات الأخيرة للطيارة الأذربيجانية المنكوبة... فيديو

سبوتنيك عربي

صرح مصدر في صناعة الطيران، اليوم الأربعاء، أن طياري الخطوط الجوية الأذربيجانية "آزال" حاولوا حتى النهاية تجنب وقوع الحادث. 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T15:19+0000

2024-12-25T15:19+0000

2024-12-25T15:19+0000

أخبار العالم الآن

حول العالم

روسيا

حريق بكازخستان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096182964_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0428cf0b605e4a18c0d871ba509d995.jpg

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لقد نظرنا إلى جميع لقطات الفيديو وبيانات الرادار الخاصة بالطائرة، وتبين أن الطيارين حاولوا إبقاء الطائرة في السماء لفترة طويلة، وحاولوا حتى النهاية تجنب الاصطدام".وفي السياق ذاته، قال مسؤول في جمهورية الشيشان لوكالة "سبوتنيك" إنه كان هناك طفلان من الشيشان على متن الطائرة التي تحطمت في كازاخستان.وقال: "تم نقل أحد الأطفال إلى المستشفى، وما زال مصير الثاني مجهولاً".وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع غير رسمي لرؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، حول حادث تحطم الطائرة بالقرب من أكتاو: "طائرة من وزارة الطوارئ الروسية توجهت إلى أكتاو وعلى متنها طاقم طبي ومعدات بعد تحطم الطائرة الأذربيجانية".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة حالات الطوارئ الكازاخستانية أن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، كانت في طريقها من باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، تحطمت في مطار مدينة أكتاو غربي كازاخستان.وتم إعادة توجيه الطائرة من باكو إلى محج قلعة ثم إلى أكتاو، بسبب الضباب في غروزني، حسبما صرحت الخدمة الصحفية في مطار عاصمة جمهورية الشيشان الروسية لوكالة "سبوتنيك".وتحطمت، صباح اليوم الأربعاء، طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية من طراز "إمبراير 190" كانت متجهة من باكو إلى غروزني بالقرب من مدينة أكتاو في غرب كازاخستان.وبحسب الشركة، كان على متن الطائرة 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم، وأفاد مكتب المدعي العام في أذربيجان أن 32 شخصًا من بين هؤلاء نجوا، ومن بين الضحايا عشرة روس على الأقل وهم في المستشفيات.لحظة تحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان... فيديو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, حول العالم, روسيا, حريق بكازخستان