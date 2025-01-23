https://sarabic.ae/20250123/ظاهرة-فلكية-نادرة-أذرع-شبحية-سوداء-تظهر-على-الشمس-وتثير-دهشة-العلماء-فيديو-1097062542.html
ظاهرة فلكية نادرة... "أذرع شبحية" سوداء تظهر على الشمس وتثير دهشة العلماء... فيديو
ظاهرة فلكية نادرة... "أذرع شبحية" سوداء تظهر على الشمس وتثير دهشة العلماء... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لقطات نادرة للغاية لـ"انبعاثات سوداء" على الشمس، الأمر الذي أثار دهشة علماء الفلك. 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T08:04+0000
2025-01-23T08:04+0000
2025-01-23T08:04+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي "أذرع شبحية بلون أسود مميز"، يتفرع جزء منها إلى الفضاء، والجزء الآخر ينتشر في الهالة.يذكر أن هذه المشاهد تم نشرها من قبل مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد إيكيتور للفيزياء الفلكية، ومعهد العلوم الفلكية في سانت بطرسبرغ.في خطوة "لاستبدال البشر"... قاعدة لتدريب الروبوتات على عمل الإنسان... فيديو زوجان يحتضنان طفلهما... مشاهد مخيفة سجلتها الكاميرات للحظة زلزال تايوان... فيديو
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نادي الفيديو
ظاهرة فلكية نادرة... "أذرع شبحية" سوداء تظهر على الشمس وتثير دهشة العلماء... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لقطات نادرة للغاية لـ"انبعاثات سوداء" على الشمس، الأمر الذي أثار دهشة علماء الفلك.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي "أذرع شبحية بلون أسود مميز"، يتفرع جزء منها إلى الفضاء، والجزء الآخر ينتشر في الهالة.
يذكر أن هذه المشاهد تم نشرها من قبل مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد إيكيتور للفيزياء الفلكية، ومعهد العلوم الفلكية في سانت بطرسبرغ.